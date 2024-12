De la separación de Rosalía y Jeremy Allen White al amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez: las parejas que rompieron y surgieron en 2024

El 2024 muchas parejas consolidadas que llevaban años compartiendo su vida han decidido separarse, como Jennifer Lopez y Ben Affleck o Álvaro Morata y Alice Campello, que han decidido tomar caminos diferentes. Algunos romances nuevos también se han quedado por el camino, como el idilio entre Rosalía y Jeremy Allen White, que empezó y acabó este año. Y este año ha demostrado que las segundas oportunidades nunca fueron buenas, como el nuevo intento fracasado por tener una relación entre Aitana y Sebastián Yatra.

Sin embargo, también hay nuevas parejas que se han formado y han sorprendido a todos, como la relación formada por Alejandro Sanz y Candela Márquez. Hacemos un repaso por las rupturas de famosos más sonadas y los nuevos romances que han surgido durante este año.

Aunque nunca llegaron a confirmar su relación, después de un año juntos Rosalía y Jeremy Allen White pusieron fin a su romance. La cantante y el actor fueron vistos por última vez en julio en un evento emergente en Los Ángeles para celebrar la tercera temporada de 'The Bear'. Sin embargo, en septiembre, mientras la diva catalana celebraba su cumpleaños en una fiesta en París, el intérprete fue fotografiado besando y abrazando a su compañera de reparto en la serie, Molly Gordon, imágenes que confirmaría el fin del amor con la 'motomami'.

La modelo británica Kate Moss decidió terminar su romance con su novio Nikolai Von Bismarck después de nueve años de relación tras algunos meses de idas y venidas. "Moss decidió que era tiempo de romper sus lazos y seguir adelante sola. Ella cree que hoy los dos se encuentran en caminos diferentes en su vida. Este año, Kate cumplió 50 años y se siente fabulosa, lo que le ha llevado a pensar que quiere volver a salir", desveló el tabloide 'The Sun'.

Los cantantes Aitana y Sebastián Yatra se dieron una segunda oportunidad tras su ruptura a finales de 2023. Sin embargo, unos meses después y tras lanzar la canción 'Akureyri', donde se declaraban su amor, volvieron a poner fin a su relación. "Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", expresó la artista durante un concierto.

Otra ruptura veraniega fue la de los 'streamers' IlloJuan y Masi después de siete años de relación. Los 'influencers' informaron de la ruptura a sus seguidores a través de un vídeo de humor. "No estamos juntos desde hace ya un tiempo", informó Juan, añadiendo que "la vida sigue, las relaciones se unen y se rompen, y no pasa nada". "La vida nos lleva por caminos muy muy distintos. Desde que empezamos creíamos que en algún momento esos caminos se cruzarían, pero la realidad es que no tiene pinta que se vayan a cruzar", añadieron en su canal de Twitch.