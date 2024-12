Mamarazzis: Isabel Pantoja, lejos del 'sold out' pese a regalar entradas para su concierto

Vuelven las Mamarazzis, más condecoradas y navideñas que nunca. Tras recibir el premio que las acredita como mejor pódcast del 2024 según Amazon Music, Laura Fa y Lorena Vázquez han vuelto a ponerse al pie del cañón para repasar las principales novedades de los últimos días a través de su pódcast en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Raphael sufre un linfoma cerebral

Una semana después del susto de Raphael durante la grabación de un especial navideño con 'La revuelta' de David Broncano, por el cual tuvo que ser trasladado de urgencia al centro hospitalario donde ha permanecido ingresado hasta este viernes, el Hospital Universitario 12 de octubre emitió el jueves un comunicado detallando cuál es el diagnóstico del cantante nacido en Linares.

Con el ictus ya descartado, ha trascendido que el artista sufre un linfoma cerebral que justificaría los síntomas que hicieron saltar las alarmas a la producción de RTVE hace unos días. La nota informativa también explica que el paciente ya se está sometiendo a tratamiento, motivo por el cual su gira 'Victoria', por España y Latinoamérica, ha quedado cancelada. Con todo, el pronóstico es más bien optimista dada la avanzada edad de Raphael, quien a sus 81 años conserva intacta su vitalidad y aseguraba estar en su "mejor momento" antes de que tuvieran lugar los hechos.

Una Bárbara Rey en plena forma en 'De Viernes'

Otro perro viejo que no pierde la forma es Bárbara Rey, que a sus 75 años sigue concediendo entrevistas para dejar al descubierto las verdades y mentiras sobre su romance con el rey Juan Carlos I. "Televisivamente es una crack", han coincidido las Mamarazzis.

La actriz y vedette mantuvo la compostura en todo momento en 'De viernes' y plantó cara sin demasiadas complicaciones a Álvaro García Pelayo, representante de su hijo Ángel Cristo Jr., y Alessandro Lequio. Sobre este segundo, es más que cuestionable la decisión del programa de poner cara a cara a una víctima de violencia machista con un agresor confeso. Porque sí, los bofetones "light" y las cartas a Antonia dell'Atte disculpándose por haberla pegado son la evidencia de que, más allá de que nunca vaya a ser juzgado por ello, Lequio ha sido ejecutor de este mismo tipo de violencia.

Isabel Pantoja y un concierto navideño "a medio gas"

El concierto navideño de la cantante sevillana en el Starlite de Madrid no fue un exitazo que digamos. Si algo destacó fue la presencia de incontables famosos invitados para intentar rellenar un recinto que, según palabras de las Mamarazzis, estuvo "a medio gas". De hecho, hasta el 70% de los asientos seguían sin venderse la tarde anterior al espectáculo. "No sé cómo le van a salir los números", ha comentado Vázquez sobre un evento con una más que evidente falta de promoción.

Por supuesto, la actuación de la 'reina de la copla' no decepcionó, con letras reinventadas y mensajes repletos de indirectas hacia sus hijos, además de una emotiva dedicatoria a su fallecida madre; "Isabel Pantoja en estado puro", vaya. Con Isa P en Nueva York y Kiko Rivera pasando las navidades en Sevilla junto a Irene Rosales, la cantaora también quiso dejar claro que no está sola en esta etapa repleta de problemas tanto económicos como familiares y de salud. A la reconciliación con su 'brother' Juan, reincorporado como su guitarrista, se suma el apoyo incondicional de su sobrina favorita, Anabel Pantoja, quien también acudió al 'show' acompañada de la recién nacida Alma.

Dulceida y su polémico carrusel navideño

Las Mamarazzis no podían pasar por alto un nombre recurrente en su pódcast y que esta semana ha sido motivo de polémica. Se trata de Dulceida, sobrenombre de la 'influencer' Aida Domènech. A diferencia de ocasiones anteriores, en las que la creadora de contenido puso de su parte para estar en el foco de la controversia, esta vez ha sido un simple carrusel familiar de Navidad lo que ha llevado a la 'influencer' catalana a recibir un aluvión de críticas.

El posado, junto a su pareja Alba Paul y la hija que ambas tienen en común, Aria, no ha pasado inadvertido para todos aquellos usuarios que, como Vázquez, le han reprochado su promesa del pasado de no exponer el rostro bebé. "Por un día es tan grave", ha replicado Fa, que defiende que estas prácticas tradicionales distan mucho de la herramienta de explotación que muchos creadores de contenido ven en sus propios hijos. "No deja de ser una fotografía familiar", ha agregado. Lo que sí que ha vuelto a sorprendernos es la publicidad (pagada o no) de un fuet con la marca bien visible en otra de las publicaciones de Dulceida, tal como ya hizo al compartir su primera fotogalería tras dar a luz.

El gran anuncio de Cristina Pedroche

Si de maternidad va la cosa, no puede aparecer otro nombre que el de Cristina Pedroche. La presentadora y colaboradora de televisión "cree que es la única madre que existe sobre la faz de la Tierra" desde que diese a luz por primera vez en julio de 2023. Desde entonces, siempre ha hablado de manera incansable sobre las dificultades de criar a un hijo.

Pues bien, si con uno no fue suficiente, las Mamarazzis suben ahora la apuesta. La hipótesis de fa y Vázquez pasa por que el próximo 31 de diciembre, durante Nochevieja, Pedroche aproveche el escaparate que representan las Campanadas para compartir un anuncio muy especial. ¿Segunda maternidad a la vista? Por el momento, es solo una apuesta personal, pero el vestido que luzca la madrileña podría darnos una pista anticipada sobre lo que, de confirmarse, sería sin duda alguna una de las grandes noticias de la prensa del corazón.

Quiniela Mamarazzis: ¿qué parejas seguirán juntas las próximas Navidades?

Para ir cerrando el pódcast, también con apuestas, las Mamarazzis han inaugurado una sección a modo de quiniela. ¿El objetivo? Adivinar qué parejas de famosos seguirán juntas las Navidades del próximo año. Si bien de Risto Mejide y Grecia Castta no se han atrevido todavía a dar un veredicto, sí que han pronosticado una futura paternidad. Sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, recientemente convertidos en padres de su primer hijo, las predicciones no han sido tan alentadoras: "Yo por esta no apuesto...", ha comenzado adelantado Vázquez antes de que Fa sentenciase con un "nada". Peor lo tendrían Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas: "Estos no llegan ni a Semana Santa", han bromeado las Mamarazzis sobre una relación que brilla por la poca credibilidad que transmiten ambos.

Por su parte, Dani Martín y María Hervás van afianzando una relación que, sin embargo, no llegará muy lejos según las autoras del pódcast. "Me parece que los dos solteros con una relación poliamorosa funcionaría mucho mejor", ha opinado Vázquez. Otra relación por la que tampoco apuestan muchísimo las Mamarazzis y que, por tanto, acabaría en 'fail': la de Óscar Casas y Ana Mena. Entonces, ¿quién se salva? Pues al parecer, los únicos que pasarían prueba serían Lara Álvarez y Perico. "Va a funcionar", han concluido.

Docuserie con las mejores portadas de '¡Hola!'

Por último, pero no menos importante, la exclusiva de esta semana ha llegado en forma de docuserie "medio ficcionada" sobre la revista '¡Hola!'. Al parecer, el medio estaría preparando una producción que recogerá sus portadas más icónicas dentro de la prensa del corazón y que correrá a cargo de la productora de un personaje muy mediático de este país, pero por el que nadie apostaría a la hora de hablar de un proyecto de esta temática y características. ¿De quién se tratará?.

