De Juliana Canet a Maria Vallespí: los principales 'influencers' en catalán

La industria de los creadores de contenido en catalán en las redes sociales sigue en crecimiento. Cada vez son más 'influencers', 'tiktokers', 'youtubers' y 'streamers' que utilizan su lengua materna para compartir vídeos en internet. Algunos 'influencers' como Juliana Canet y Joan Grivé fueron pioneros y referentes en este ámbito, pero gracias a la apuesta de 3Cat y a las becas de la Generalitat para la creación de vídeos en catalán u occitano en las redes sociales, cada vez son más los jóvenes que se quieren sumar a la tendencia. Estos son los creadores de contenido en catalán más populares de las redes sociales.

La reina del 'star system' catalán de internet. Nacida en Cardedeu en 1999, fue una de las primeras 'influencers' en apostar exclusivamente por el catalán para crear contenido en sus redes sociales, marcando un antes y un después en el panorama digital, y convirtiéndose en la creadora de contenido que utiliza el idioma más seguida en Instagram. Su creciente popularidad llamó la atención de la CCMA, que vio en ella la oportunidad ideal para conectar con el público juvenil. Aunque su estilo directo la ha llevado a protagonizar alguna que otra polémica, hoy en día es una figura clave para la nueva generación.

Apasionada por la prensa del corazón, no se pierde las alfombras rojas más destacadas del país y comenta los romances, rupturas y conflictos de los famosos. Pero su contenido no se limita a eso; también comparte vídeos sobre su día a día, recomendaciones culturales y colaboraciones con marcas en su faceta de 'influencer'. Además, forma parte del programa de radio 'Que no surti d'aquí' de Catalunya Ràdio y ahora copresenta junto a Marina Porras el programa 'Club Tàndem' de 3Cat, un club de lectura de literatura catalana.

Otra de las pioneras del universo 'influencer' en catalán es Berta Aroca, de Mataró, de 23 años. La joven dio sus primeros pasos en el mundo de las redes sociales creando contenido en castellano para su canal de YouTube, pero con la irrupción de TikTok como la plataforma preferida de los más jóvenes durante la pandemia, Aroca optó por reinventarse y compartir vídeos exclusivamente en catalán para mostrarse más natural. Desde entonces, se ha convertido en la 'influencer' en catalán más seguida de la red social china.

La joven mantiene muy buena relación con Juliana Canet, con quien a menudo colabora para generar contenido conjunto como bailes o vídeos de humor. En su cuenta, la joven 'influencer' enseña sus compras, sus 'outfits', su día a día y crea contenido que pueda volverse viral según las tendencias. Desde hace tres temporadas, Aroca es la presentadora del programa 'Loft' en iCat, de 3Cat, un espacio fresco y sin filtros que le ha dado visibilidad, aunque también le ha ocasionado alguna polémica.

Aunque de cara al público probablemente no es tan conocido y no forma parte del 'star system' creado por 3Cat para impulsar el catalán en la red, Capdevila uno de los 'tiktoker's que crea contenido en catalán más popular de la red social. Con más de 235.000 seguidores en su perfil, el joven de Lleida hace vídeos de humor absurdo, donde ya ha creado su propio personaje, y lleva al extremo algunas situaciones concretas. Graduado en cine por la ESCAC, empezó a publicar vídeos de manera habitual durante la pandemia. El 'influencer' también ha participado como reportero en el breve programa 'Babylon Show' de Carlos Latre y, anteriormente, había formado parte de 8TV, canal de televisión catalán. El creador de contenido próximamente estrenará en YouTube el programa 'Walterland', uno de los proyectos seleccionados entre las becas de la Generalitat para hacer vídeos exclusivamente catalán en las redes sociales.

Se podría decir que Maria Vallespí es la María Pombo catalana, al menos en lo que tiene que ver con su perfil de 'influencer'. La joven de Vilanova del Vallés es una de las pocas creadoras de contenido que siguen el prototipo de 'influencer' tradicional en Catalunya: moda, belleza, y vídeos mostrando su vida. La 'tiktoker' de 29 años comparte las prendas de ropa que se compra, los 'outfits' que crea en su día a día, los tutoriales para conseguir su maquillaje perfecto, los viajes alrededor del mundo (los últimos, Panamá y Maldivas) y los múltiples eventos de marcas de renombre a los que asiste. Antes de empezar a crear contenido en internet, Vallespí se dedicaba a la publicidad y las relaciones públicas, pero vio que, gracias a las redes sociales, tenía más ingresos por hacer vídeos que por su sueldo. Ya ha trabajado con marcas como Idsin, Pull&Bear y Estrella Damm, e incluso ha asistido a los famosos premios Ídolo de Dulceida, creados para premiar a 'influencers'.

La 'tiktoker' Cèlia Espanya, nacida en Amposta se hizo viral en un primer momento tras su paso por el programa de Cuatro 'First Dates', donde declaró que buscaba un "catalanet" (sin mucho éxito, ya que le presentaron a un chico de Londres que vivía en Elche y su cita fracasó). Espanya poco a poco empezó a compartir vídeos de su día a día en TikTok y, poco después, fichó por 3Cat, donde hace poco ha protagonizado su propio programa, 'Lo Repte: Objectiu Nova York' y próximamente estrenará 'Inspirats', donde descubrirá estaciones de esquí catalanas. La joven recibió el premio a la Innovación de Plataforma per la Lengua por su defensa y promoción de la lengua catalana y, más concretamente, de su dialecto. La joven defiende que su llegada a 3Cat supone un gran paso para que el acento de las Terres de l'Ebre se integre en el "escenario mediático". Espanya es otra de las creadoras de contenido becadas por la Generalitat con la propuesta 'Seny i rauxa'.

El ambientólogo Joan Grivé i Grau, más conocido en las redes sociales como Sir Joan, fue uno de los primeros creadores de contenido en catalán en Internet con vídeos de humor. Grivé empezó a compartir vídeos en YouTube en 2016 y, dos años más tarde, empezó a colaborar en los programas Adolescents iCat y Adolescents XL de Catalunya Ràdio junto a Juliana Canet, Long Li Xue y Roger Carandell. Desde el pasado mes de noviembre, el creador de contenido presenta el programa de 3Cat 'Nivell extra' junto a Laia Patau, un espacio en el que se muestran los videojuegos como una herramienta de aprendizaje y superación que fomenta valores como el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento crítico. Becado con 19.500 euros, el joven de 29 años, será uno de los nuevos 'influencers' de la Generalitat.

