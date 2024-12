Claudio Cataño, un 'mono' Aureliano Buendía

El actor Claudio Cataño (Bogotá, 1985) quería “habitar el desencanto” del coronel Aureliano Buendía. Pero cuando lo llamaron para el casting de la esperada adaptación de Netflix de ‘Cien años de Soledad’, su primera reacción fue decir que no. Estaba absorto en el rodaje de la película ‘Horizonte’ y no tenía tiempo para prepararse la audición: él no tiene la actitud de ir por la vida como si hiciera cualquier cosa. Afortunadamente, su compañera de reparto en ‘Horizonte’, Paulina García, le salvó del ataque de responsabilidad. Le recomendó presentarse y ser franco, y decir que no podría ensayar. Así lo hizo y al final el papel fue suyo.

Claudio Cataño encabeza un reparto coral que tiene en cuenta los deseos de Gabriel García Márquez, a título póstumo. El escritor nunca estuvo por la labor de que ‘Cien años de soledad’ se convirtiera en una producción audiovisual, pero puestos a ello sí creía imprescindible que se rodara en castellano y en Colombia. En la serie de Netflix no hace de Aureliano Buendía ningún gringo, pero sí un actor nacido en Bogotá, en vez de costeño, y ‘mono’: rubio, en acepción colombiana, que no guapo, que también.

Ya antes del estreno, Claudio Cataño, muy de ponerse la venda antes de la herida, partía de la base de que le lloverían críticas por ello, además de por el mero hecho de atreverse a dar vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura en castellano. El actor hizo lo que estuvo en su mano: trabajarse el acento costeño con un ‘coach’ de voz, teñirse el pelo y ponerse lentillas oscuras. Aunque se le sigue viendo el menos moreno del reparto y muchos de sus compatriotas no podrán superar la constatación de que Aureliano Buendía ya no se parece al abuelo de cada uno de ellos, el desencanto de ese personaje clarividente que lo va perdiendo todo, hasta la esencia de sí mismo, queda plasmada en la serie.

Familia de artistas

Criado en una familia de artistas –su padre es cineasta y su abuelo poeta–, Claudio Cataño creció en La Candelaria, el barrio fundacional de Bogotá y el más bohemio. Debutó en 2005 con la serie ‘Casados con hijos’, pero no fue hasta tres años más tarde cuando adquirió cierta fama en su país. Entre sus trabajos más recordados están series como ‘A mano limpia’, donde desarrolló una afición por el boxeo, que practica regularmente, ‘Comando Élite’ y ‘Rosario Tijeras’. También ha rodado la película ‘Inventario’ a las órdenes de su padre, el director Mauricio Cataño, además de ‘Pacífico’, donde se aventuró con la ciencia ficción, y ‘Estimados señores’, sobre las sufragistas colombianas.

Amante del dibujo y la lectura, Claudio Cataño también se ha atrevido con la dirección con la película ‘Moria’, que protagonizan tres personajes desolados. En lo personal tiene una hija, Anastasia, a la que presenta como su verdadero amor en las redes sociales, fruto de su relación con la también actriz Patricia Castañeda. Coincidiendo con el estreno de ‘Cien años de soledad’ en Netflix, oficializó su relación con María del Rosario Barreto, también compañera de profesión. En el cine y en la vida, 2024 ha sido su gran año.

