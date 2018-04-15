MODELO SOLIDARIA
Natalia Vodianova, madrina de lujo de una gala benéfica por el autismo
La asociación anfitriona, Viu Autisme de Girona, logró recaudar con la cena y la subasta celebradas en el hotal Alàbriga Hotel & Home Suites más de 15.000 euros
El Periódico
La supermodelo Natalia Vodianova ha sido la madrina de la primera gala benéfica organizada por la asociación Viu Autisme de Girona, que se celebró este sábado, 14 de abril, en el Alàbriga Hotel & Home Suites, de S'Agaró, con la que se logró recaudar 15.535 euros.
La cena que se ofreció a los invitados en el restaurante Terra (un menú del chef 5 estrellas Michelin Paco Pérez, residente del hotel) supuso una recaudación de 10.000 euros y la subasta posterior de piezas de arte, le añadió 5.535 euros más a esa cantidad.
Fundación propia
La elección de Vodianova no ha sido un capricho, ya que la 'top' posee su propia fundación en favor de niños con autismo y necesidades especiales, Naked Heart Foundation (creada en 2004), que promueve la inclusión de las personas con autismo y ayuda a sus familias para garantizar la igualdad social en derechos y oportunidades.
Además, la top es una enamorada de la Costa Brava y ya había estado anteriormente en esa zona de vacaciones. En esta ocasión ha decidido acudir a pasar unos días con sus cinco hijos y su actual pareja, Antoine Arnault, CEO de Berluti y uno de los directivos de Loro Piana, en el Alàbriga Hotel.
Otras personalidades que acudieron a esta cita fueron la diseñadora de Lola Casademunt, Maite Casademunt, y el alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraot.
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