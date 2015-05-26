PREMIO MONTBLANC DE LA CULTURE
Reconocido el mecenazgo musical de Ferrer-Salat
La Fundación Montblanc de la Culture ha galardonado a Sergi Ferrer-Salat con el Premio Montblanc de la Culture 2015 en reconocimiento a su labor de mecenazgo de la educación musical en el Conservatori Superior de Música del Liceu. El empresario, presidente de la Fundació de Música Ferrer-Salat desde 1998, comenzó en el 2010 a colaborar con las Becas de Música Jóvenes Promesas para estudios en el Conservatori del Liceu, destinadas a promover la excelencia musical de jóvenes músicos en los ámbitos de la música clásica, contemporánea, moderna y jazz.
En el 2007, inició la colaboración con el Festival Internacional de Jazz de Barcelona organizando y patrocinando un ciclo propio de conciertos en el marco del festival. Además, ha consolidado el Premio Reina Sofía de Composición Músical -actividad única y principal de la Fundación en sus orígenes- como un galardón de gran prestigio nacional e internacional.
El Premio Montblanc de la Culture se otorga cada año a mecenas de varios países. Los ganadores son elegidos por un jurado internacional de reconocidos artistas que cambia anualmente. El ganador recibe 15.000 euros que deberá destinar a un proyecto cultural de su elección y una estilográfica Montblanc de edición limitada especialmente diseñada para ellos. En esta ocasión, conmemora la vida e influencia de Luciano Pavarotti. En años anteriores han ganado Paloma O'Shea, Jordi Clos, Carmen Cervera, José Manuel Lara y la reina Sofía.
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