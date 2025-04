Cierra un histórico colegio de Gavà con más de 100 años de trayectoria

El colegio Sagrat Cor de Gavà (Baix Llobregat) cerrará sus puertas una vez termine este curso. Así lo han dado a conocer ya los titulares al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Así, el equipamiento, con 106 años de trayectoria educativa, no volverá a subir la persiana en el arranque del curso 2025-2026 y las familias de los alumnos matriculados en el histórico centro deberán buscar alternativas para seguir cursando sus estudios.

Fuentes del centro remarcan en declaraciones a este diario que, durante los últimos cinco años, han intentado "lo imposible" para mantener a flote el centro. Explican que, debido a la bajada de la natalidad, no han logrado las matrículas suficientes para mantener los conciertos durante los cinco últimos años —lo que supone que las actuales aulas desde I-3 hasta 2º de Primaria hayan dejado de recibir la financiación de la Generalitat—. Al tratarse de un centro de una sola línea, el impacto de la pérdida de estos conciertos ha tenido una gran repercusión económica en las arcas del equipamiento. Esto les ha llevado a tener "más pérdidas que ganancias" debido a que, en este último lustro, ha sido la entidad la que ha asumido el coste de los profesores.

Sin embargo, ante un nuevo curso de baja matriculación, las mismas fuentes insisten en que este escenario se ha vuelto "insostenible" y que ya "no se ha podido hacer nada más". "Podríamos haber sido más egoístas y cerrar antes, pero lo hemos querido mantener pese a las pédidas por los niños, las familias y los profesores. Ha primado lo emocional a lo económico", dicen. Así, desde el colegio aseveran que durante el último año han tratado de encontrar soluciones para evitar el cierre y que llegaron a iniciar conversaciones con posibles inversores interesados en asumir la gestión, pero que no se pudo alcanzar un acuerdo que mantuviera el colegio Sagrat Cor abierto. Es por ello que que el equipamiento, con alrededor de 220 alumnos matriculados y en el que ya cuentan con terceras generaciones de alumnos —es decir, con nietos de antiguos estudiantes—, ha optado finalmente por no seguir el curso siguiente.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Gavà ha emitido un comunicado en el que explica que, tras la decisión "tomada y anunciada unilateralmente por la propiedad de colegio Sagrat Cor de Gavà", este miércoles 23 de abril a primera hora se ha celebrado una reunión de responsables de los Serveis Territorials del Departament d'Educació y representantes del consistorio para "abordar la situación".

Ambas instituciones, sigue el texto, han acordado ponerse a trabajar "desde ahora mismo" para acompañar a las familias de cara a encontrar la mejor solución posible para reubicar a todo el alumnado y "asegurar su escolarización con todas las garantías". Aunque esta situación se produce cuando todavía se está en pleno proceso de matriculación, la oferta educativa existente en Gavà es "suficiente y de calidad" para poder acoger a todo el alumnado procedente del Sagrat Cor, dice el ayuntamiento. Es decir, que todas las familias que quieran que sus hijos e hijas sigan estudiando en un centro de la ciudad "podrán hacerlo", ya sea en Primaria como en Secundaria.

Por eso, a partir de este jueves 24 y hasta el día 29 de abril, se habilitará un punto de información personalizada a disposición de las familias del centro. Allí recibirán la información necesaria para poder realizar la preinscripción fuera de plazo. Así, el colegio Sagrat Cor y el Departament ya están coordinando la información que se hará llegar a todas las familias, con todos los detalles necesarios para pedir cita y aclarar cualquier duda.

El punto de información estará ubicado en dependencias municipales y contará con personal técnico de la Inspecció del Departament y de la Oficina Municipal de Escolarización (OME) del ayuntamiento de Gavà.