Gavà calienta motores para la 70ª edición de la 'Fira d'Espàrrecs': "Es un producto muy romántico"

A punto de cumplir 70 ediciones se encuentra la tradicional 'Fira de l'Espàrrec' de Gavà (Baix Llobregat). En pleno Parc Agrari, rodeados de campos destinados al cultivo de la alcachofa, la patata, la espinaca o, por supuesto, el espárrago, se han reunido políticos, chefs y payeses para presentar las novedades y principales eventos que la ciudad acogerá un año más en torno a esta hortaliza amarfilada que es todo un símbolo de la tradición agraria y la gastronomía local. Pese a los estragos que causó la DANA en noviembre de 2024, los campesinos confían en tener una buena temporada este 2025. Josep Panyella, presidente de la Agropecuària de Gavà, ha explicado que todavía no saben hasta qué punto producirán algunas esparragueras, pero confía en que, si hace buen tiempo durante los próximos días y semanas, las plantas se activan y crezca producto.

Sin embargo, sí que preocupa a los payeses que, tras 70 años de recorrido de la feria, el espárrago blanco se aproxime ya a la jubilación. Panyella ha advertido de que este producto podría peligrar si no hay planes e inversiones para dar relevo a los actuales campesinos que lo cultivan. Si esto no llega, "es un producto que va a desaparecer", ha dicho Panyella. "Yo digo que es un producto romántico, el espárrago es muy romántico", ha añadido el presidente de la Agropecuària de Gavà con relación a la dedicación que requiere y los beneficios que da. Panyella ha recordado que el "nunca había plantado espárragos", que apenas lo hace desde hace "siete u ocho años", principalmente, para dar apoyo a la 'Fira de l'Espàrrec" de la ciudad, que este 2025 se celebra del 2 al 4 de mayo. Pero, insiste en que si no hay un plan que atraiga empresas para que se dediquen a conservar el producto, este podría desaparecer en el corto-medio plazo. A su vez, Panyella ha aprovechado la cita para pedir a las distintas administraciones más ayudas a los agricultores para paliar las pérdidas de la DANA y otros fenómenos climatológicos que les han llevado a perder cosechas enteras.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, en respuesta a las reclamaciones de Panyella, ha aseverado que, desde su gobierno son conscientes de "las dificultades que afrontáis" y, de hecho, ha señalado que, en parte, los cambios que ha llevado a cabo hace apenas unos días en el cartapacio municipal se han realizado para buscar una mayor entente con los payeses de la ciudad y tener un interlocutor directo.

Más allá de la situación de los campesinos gavanenses, la ciudad ultima ahora los preparativos del 'Temps d'Espàrregs' (24 de abril al 11 de mayo), la cita anual que proyecta el espárrago blanco y que enmarca a la tradicional feria, punto álgido de la celebración. El 'Temps d'Epàrrecs', que nació durante la pandemia del covid-19, se llevará a cabo del 24 de abril al 11 de mayo y supondrá dos semanas llenas de actividades en la ciudad del Baix Llobregat. Volverán así la Muestra Agrícola, la Muestra Comercial, la Muestra de Entidades y el GastroGavà, siendo así un evento que traspasa la agricultura para resaltar también la gastronomía y el comercio gavanense.

En la Muestra Agrícola, los campesinos presentan sus cestas de verduras o productos del campo y los lotes de espárragos. Además, muestran su creatividad en las composiciones artísticas con las cestas de semillas o verdura o de semillas donde el espárrago es un elemento indispensable en estas creaciones.Y" quien mejor que los restauradores gavanenses para potenciar el sabor y la textura inigualable del espárrago blanco", defiende el consistorio. Así, el mismo Gremio de Restauración de Gavà explica que ya lo tiene preparando para sorprender con sus creaciones culinarias. En el GastroGavà participarán una veintena de restaurantes del municipio. "Este año vivimos un momento dulce, de mucha fuerza y de calidad. Formamos parte de la Capitalidad Gastronómica de Catalunya 2025. 'Temps d'Epàrrecs' es el momento de continuar demostrando nuestro potencial", ha manifestado la alcaldesa Gemma Badia, quien ha dicho que la cita llegó a congregar cerca de 40.000 asistentes en 2024.

Conciertos de Miki Núñez, Rebeca Brown y Kiko Veneno

Toda esta celebración agraria y culinaria irá acompañada de conciertos y otras actuaciones que se desarrollarán del 30 de abril al 4 de mayo. Miki Núñez, el cantante, actor y presentador que se dio a conocer en el concurso Operación Triunfo, iniciará el plano musical la noche del miércoles, 30 de abril en la Torre Lluc. Una velada musical que cerrará la Dj Neus González. Ya en plena 'Fira d'Espàrrecs', en la plaza de Jaume Balmes, Rebeka Brown y Dj Borinot tendrán su momento la noche del viernes 2 de mayo.

Kiko Veneno, la esencia de la música española de los últimos 40 años y Señoras Bien Dj lo harán la noche del sábado 3. Así, las mejores versiones del pop-rock de la mano del grupo Mala Vida y Rumberto cerrarán la última jornada de feria, el domingo 4 al mediodía y por la tarde, respectivamente.