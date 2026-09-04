Los vinos favoritos del sumiller David Amat para despedir el verano con buen sabor de boca

David Amat luce un currículo más que envidiable para ser un sumiller de apenas 35 años: ha trabajado en Dos Cielos, Windsor, Hotel Barcelona Edition, Bodega Bonay y, ahora, Boca Grande, donde ha consolidado una interesante bodega con más de 220 referencias que combinan grandes iconos internacionales, productores de culto y una firme apuesta por el territorio catalán. Ofrece desde referencias históricas de Champagne y grandes vinos de Burdeos o Borgoña hasta proyectos de proximidad y elaboraciones limitadas de algunos de los productores más admirados de España y el extranjero.

Le preguntamos por sus cinco vinos favoritos para despedir el verano con el mejor sabor de boca posible, y esta es su selección.

Serral del Vell (Recaredo). / El Periódico

Serral del Vell (Recaredo)

"Hay espumosos que acompañan una celebración y otros que merecen que nos sentemos tranquilamente a beberlos, y este figura claramente en el segundo grupo. Elaborado principalmente con xarel·lo, este brut nature de larga crianza resulta profundo y muy serio. Todo el tiempo que ha pasado en botella le aporta complejidad, notas de crianza y una sensación de gran finura. La acidez y la mineralidad hacen que el vino avance en el paladar con mucha tensión. Para mí es una magnífica demostración de que en el Penedès se pueden hacer espumosos de enorme personalidad y con capacidad de envejecimiento".

Ultreia La Claudina (Bodegas y Viñedos Raúl Pérez). / El Periódico

Ultreia La Claudina (Bodegas y Viñedos Raúl Pérez)

"Raúl Pérez tiene la capacidad de conseguir que una variedad y un territorio se expresen de manera diferente. Es este un godello del Bierzo con mucha profundidad, lejos de blancos fáciles y puramente frutales. Tiene volumen, cierta sensación de evolución, recuerdos ahumados y frutos secos pero siempre con una acidez que lo mantiene vivo. Un blanco para beber despacio porque, cuanto más tiempo pasa en la copa, más cosas se van notando".

Pedra de Guix (Terroir al Límit). / El Periódico

Pedra de Guix (Terroir al Limit)

"Un vino que ayuda a entender que el Priorat es más que grandes tintos. Este nace de una combinación de variedades blancas (garnacha blanca mayoritariamente, pero también macabeu y Pedro Ximénez) de viñas viejas que consiguen algo realmente interesante como es unir la fuerza y el carácter mediterráneo del Priorat con una sensación de frescura y ligereza En boca se muestra amplio, profundo, ligeramente salino, con recuerdos de cítricos, flores y frutos secos que dan mucha personalidad. Un vino súper complejo que pide tiempo y, sobre todo, atención".

Massuria (Bodegas Arane). / El Periódico

Massuria (Bodegas Arane)

"El Bierzo es una de las zonas españolas donde la mencía puede alcanzar una elegancia extraordinaria. Y eso es lo que sucede en este tinto, que destaca por su finura, frescura y equilibrio. Encontramos fruta roja, notas florales y un punto mineral muy notorio, muy reconocible, acompañado por unos taninos finos que hacen que el vino resulte fácil de beber sin perder esa complejidad y esa profundidad. La demostración de que El Bierzo sabe hablar el lenguaje de la elegancia".

Morgon Côte du Py (Jean Foillard). / El Periódico

Morgon Côte du Py (Jean Foillard)

"Este vino francés me encanta. Está elaborado en Morgon, en la zona del Beaujolais, con variedad gamay. Hay algo en los vinos de Jean Foillard porque parecen fáciles cuando los pruebas por primera vez pero detrás de esa fruta fresca y ese carácter tan bebible hay mucha profundidad. Ofrece fruta roja, flores, frescura y una textura sedosa. No necesita imponerse para hacerse notar, y ahí está su encanto. Tiene ligereza pero también carácter, tiene frescura pero también profundidad. Un tinto elaborado con mínima intervención que hace que la botella se acabe demasiado rápido".