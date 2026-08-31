Nace el 'Atles de Varietats de Vinya de Catalunya', la cartografía más exhaustiva del viñedo catalán

El Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) ha publicado el 'Atles de Varietats de Vinya de Catalunya', una obra pionera que muestra la distribución de las principales variedades de viñedo en el territorio y pone de relieve la riqueza y la diversidad del patrimonio vitícola catalán.

En base a los datos del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) y del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), la publicación analiza las cerca de 55.000 hectáreas de viñedo que hay y recoge información sobre más de 90 variedades presentes, de manera que se convierte en la primera cartografía exhaustiva de las variedades de viña presentes en Catalunya.

También viñedos fuera de las denominaciones de origen

Esta primera edición recoge datos entre noviembre de 2025 y enero de 2026 e incluye todas las parcelas vitícolas situadas dentro de los ámbitos territoriales de las denominaciones de origen catalanas, independientemente de su inscripción administrativa y de cuál sea el destino final de su producción, así como un anexo sobre los viñedos que no están dentro de ningún territorio DO (258 hectáreas).

El 'Atles de Varietats de Vinya de Catalunya' permite conocer no solo qué variedades se cultivan en cada territorio, sino también su distribución geográfica, el peso relativo dentro de cada denominación de origen, la edad de las plantaciones y su localización según la altitud, ofreciendo una visión hasta ahora inédita de la composición y distribución de las variedades de vid en Catalunya.

Herramienta de consulta

La publicación quiere poner en valor la riqueza y la diversidad del patrimonio vitícola catalán y convertirse en una herramienta de consulta de referencia para profesionales del sector, grupos de investigación, universidades, centros tecnológicos, administraciones públicas, denominaciones de origen y bodegas. En este sentido, se puede consultar y descargar gratuitamente a través de la web del Incavi en formato digital.

Los datos recopilados podrán apoyar proyectos relacionados con la viticultura, la enología, la sostenibilidad, la genética vegetal y la adaptación del viñedo a los nuevos escenarios climáticos. La publicación se convierte, por tanto, en una fuente de datos para estudios e iniciativas de I+D orientadas a afrontar los retos futuros del sector.

La diversidad vitícola, mapa a mapa

En este sentido, el jefe del servicio de Enología y Viticultura del Incavi, Xoán Elorduy, destaca: "Es una herramienta de conocimiento al servicio del sector que nos permite visualizar y comprender mejor la riqueza varietal de nuestro país, una información que será clave para afrontar los retos de futuro de la viticultura catalana, especialmente en materia de sostenibilidad, adaptación climática y valorización del patrimonio vitícola".

La publicación incorpora, para los territorios de las 11 denominaciones de origen catalanas, una serie de mapas temáticos que permiten visualizar la distribución territorial de las principales variedades de viñedo.

Entre las variedades representadas en el atlas destacan algunas de las más emblemáticas de la viticultura catalana (macabeu, la xarel·lo, parellada, garnacha, cariñena...), así como variedades minoritarias recuperadas en los últimos años (malvasía de Sitges, morenillo, xarel·lo vermell...). Así, el atlas también evidencia la presencia de variedades minoritarias, algunas recientemente recuperadas, que representan una reserva de diversidad genética y una oportunidad para explorar nuevas estrategias de adaptación y diferenciación de los vinos catalanes.