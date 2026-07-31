Estos vinos son "el alma de Catalunya", según el sumiller del restaurante Moments

El menú veraniego del restaurante Moments cuenta con un atractivo que va más allá de los platos que han creado Raül Balam y Carme Ruscalleda: el maridaje que ha diseñado el sumiller Alexandre Zaragoza. El francoportugués propone tres "viajes vinícolas": uno por los vinos catalanes, otro por sus favoritos de Portugal, Italia y Borgoña, y un tercero por varias joyas de todo el mundo.

Alexandre Zaragoza, sumiller del restaurante Moments. / Instagram

Nos centramos en el primero, que ha llamado "L'Ànima de Catalunya" y que consta de cinco o siete tragos, según la decisión del cliente (155 o 105 euros). Este recorrido lo acompaña en sus explicaciones con un mapa de madera con las denominacioes de origen. Esta es la selección de cinco vinos que, para Zaragoza, son el alma de Catalunya y que le sirven para "presentarla" a los foráneos.

Leopardi 2019 (Llopart). / El Periódico

Leopardi 2019 (Llopart)

"Uno de los patrimonios más importantes de Catalunya es el cava, cuyo método de elaboración es único en el mundo. Mucha gente de fuera solo conoce lo que sale en el mercado pero no las elaboraciones de guarda superior, que son tan gastronómicas. Tampoco saben mucho lo que son los corpinnat, estos espumosos catalanes de máxima calidad. Leopardi, un corpinnat que nace de un viñedo muy sostenible, es uno de mis favoritos de Llopart: tiene una complejidad que lo hace muy gastronómico, además de una frescura muy destacable. En el menú de Moments, lo marido con los aperitivos: escabeche de ostra con mango y chulpe, terciopelo de helado de tomate y 'flaó' con menta y gelatina de ajo".

Cau d'en Genís 2024 (Art Laietà). / El Periódico

Cau d'en Genís 2024 (Art Laietà)

"Se elabora muy cerca de Barcelona, en Alella. Esta edición limitada que puse en marcha con la bodega lleva pansa blanca, una uva única que cambia de nombre al menos tres veces en Catalunya según la zona, algo que no he visto en ningún otro lugar: xarel·lo, cartoixà o pansa blanca. Se trata de un gran vino blanco, con un frescor que aporta la zona y una salinidad que se debe a su proximidad al mar, pues está delante de las viñas. La oxidación y la barrica están bien trabajados. Me parece muy gastronómico. En el menú lo combino con la mazamorra, que lleva caballa curada, ajo negro, uva y pimiento verde, porque le aporta frescor, y también con caviar, que es salino como el vino".

Rita 2022 (Vinyes Domènech). / El Periódico

Rita 2022 (Vinyes Domènech)

"Nos vamos al Montsant, una zona de montaña a la sombra del Priorat pero con potencial, y de donde salen grandes vinos como este. Joan [Ignasi Domènech] es un gran amigo y tiene uno de los proyectos más bonitos que he conocido en mi vida. Es espectacular todo lo que hace, con mucho estudio, mucho laboratorio... Este vino es una garnacha blanca muy bien hecha que lleva el nombre de su mujer, Rita. Las uvas nacen de un viñedo que todo el mundo debería visitar, aunque el camino para llegar a él no es fácil; pero es muy bonito. Obviamente, si el vino lleva el nombre de su esposa, tiene que ser uno de los mejores de la bodega. Funciona con platos de verano, como el 'llorito', un pescado muy suave y elegante; un maridaje perfecto".

Selecció Especial 2020 (Ferrer Bobet). / El Periódico

Selecció Especial 2020 (Ferrer Bobet)

"Siempre me gusta hablar del Priorat. Allí, Raül Bobet dirige un proyecto muy bonito de visita obligatoria. Para mí, es uno de los enólogos más especiales y auténticos, con una visión muy clara de lo que quiere y un conocimiento de otro mundo. Y sus vinos lo reflejan, como este elaborado con cariñena. Un vino fresco pero complejo a la vez, con una fruta del bosque intensa y una madera muy bien integrada. Va muy bien con magret de pato, que en Moments servimos con los toques dulces de unos albaricoques y unas chalotas al horno".

Sagristia C-1 (Abadal). / El Periódico

Sagristia C-1 (Abadal)

"Para el queso me gusta jugar con un vino rancio, como esta elaboración única de Pla del Bages. Es muy especial y me recuerda a los amontillados, elaborado con un método, digamos que ancestral, que recuerda a como lo hacían nuestros abuelos. Los rancios me parecen los vinos más gastronómicos. Este es de producción limitada pero compré 100 de unas 1.400 botellas que producen. Pla de Bages es una DO que me gusta mucho, igual que la bodega Abadal, por su trabajo y su increíble catálogo. Pero esto es otro mundo, esto son 40 años, una vida para muchos. La elegancia que aporta, el tiempo... Es un privilegio poder servir estos proyectos tan especiales que me permiten aportar nuevas cosas a los clientes".