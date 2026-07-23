Brindar bajo el eclipse: las bodegas que convierten el gran fenómeno astronómico en una experiencia única

El próximo 12 de agosto no será un día cualquiera. Por primera vez en más de un siglo, un eclipse total de sol volverá a ser visible desde la península ibérica, cruzando España de oeste a este y dejando imágenes que prometen quedar grabadas en la memoria de quienes tengan la suerte de presenciarlo. Durante unos minutos, el día se oscurecerá, la temperatura descenderá y el paisaje adquirirá una atmósfera insólita.

La expectación ya se deja notar. Hoteles que preparan estancias especiales, restaurantes que diseñan menús inspirados en la cita astronómica y un enoturismo que encuentra en el eclipse un aliado inesperado. Muchas bodegas han decidido convertir sus viñedos en observatorios privilegiados, combinando catas, divulgación científica, música y propuestas gastronómicas para acompañar un acontecimiento que difícilmente volverá a repetirse en generaciones.

Celler Perelada: un eclipse entre jardines y viñedos

La propuesta de Celler Perelada gira en torno al paisaje del Alt Empordà, donde el eclipse parcial podrá contemplarse desde los jardines y viñedos de la finca. La jornada combinará una visita a la bodega, una merienda maridada con vinos de la casa y música en directo. El apartado científico correrá a cargo de Josep Maria Lagares, monitor certificado por la Fundación Starlight, que explicará el fenómeno y ofrecerá una simulación del eclipse total en el auditorio de la bodega para contextualizar lo que ocurrirá en el cielo.

Ferrer Bobet: cuando el silencio también forma parte de la experiencia

En el Priorat, la bodega Ferrer Bobet (carretera de Falset a Porrera, km 6,5) ha concebido una velada que une paisaje, astronomía y solidaridad. El recorrido comenzará entre viñedos y continuará con una visita guiada por el propio proyecto vitivinícola antes de dar paso a la observación del eclipse junto a un divulgador científico. La noche culminará con una propuesta gastronómica firmada por el chef con estrella Michelin Rafel Muria (Quatre Molins) y una selección de vinos de la bodega. Si las condiciones meteorológicas acompañan, las Perseidas pondrán el punto final. Además, los beneficios del encuentro en esta bodega de Falset se destinarán íntegramente a Cruz Roja Priorat.

Castell del Remei: vino, música y eclipse en la Plana de Lleida

Castell del Remei (Penelles, Lleida) celebrará 'Eclipsi Solar Sound', una jornada que combinará vino, gastronomía, música y observación astronómica en plena naturaleza. Los jardines de la finca acogerán durante toda la tarde actuaciones de 'djs' nacionales e internacionales con sesiones de house, tech house, disco y funk, mientras los asistentes podrán degustar vinos de las bodegas del enólogo Tomàs Cusiné junto a diferentes propuestas gastronómicas. La programación también incluirá actividades enoturísticas, como visitas guiadas al histórico 'celler' y otras experiencias ligadas al patrimonio de la finca. Con el paisaje de la Plana de Lleida y uno de los atardeceres más emblemáticos de Ponent como escenario, la cita busca convertir el eclipse en una experiencia que trascienda la mera observación astronómica.

Finca Montepedroso: astronomía en el corazón de Rueda

En Finca Montepedroso (avenida de Morejona, s/n, Rueda), situada en la Ruta del Vino de Rueda, el eclipse se observará con el apoyo de especialistas de AstroAfición y material profesional, como telescopios solares y prismáticos homologados. La actividad incluirá una explicación científica del fenómeno, una visita a la bodega para conocer la elaboración de sus vinos blancos y un recorrido nocturno por las principales constelaciones del verano. La propuesta gastronómica estará elaborada por el restaurante Trigo, distinguido con una estrella Michelin, acompañada por los vinos de Familia Martínez Bujanda.

La Horra: un enclave validado para mirar al cielo

Bodegas La Horra (camino de Anguix, La Horra) ha respaldado su propuesta con un informe técnico que avala las condiciones del enclave para observar la totalidad del eclipse gracias a su horizonte despejado hacia el oeste. La experiencia comienza con una cata guiada de los vinos de la finca y continúa con la observación del fenómeno desde un espacio acondicionado específicamente para seguir todas sus fases. El objetivo es combinar la divulgación científica con el conocimiento del territorio vitivinícola.

Monte La Reina: un gran encuentro en Toro

Monte La Reina (carretera N-122, km 436, Monte la Reina), una finca cuyos orígenes se remontan al siglo XV, será el escenario de una jornada alrededor del eclipse. La programación reunirá observación guiada por especialistas, una propuesta gastronómica, música en directo y una sesión de observación de las Perseidas con astroguiado una vez caiga la noche, convirtiendo la experiencia en una celebración que se prolongará más allá del eclipse.

Abadía Retuerta: el cielo bajo una encina centenaria

Abadía Retuerta (Sardón de Duero) plantea dos formas distintas de vivir la cita astronómica. Ambas arrancan con una observación guiada por expertos y una selección de vinos de la propiedad. Quienes opten por la experiencia más completa podrán continuar la velada con una cena al aire libre bajo una encina centenaria, elaborada por el chef Marc Segarra, chef de Refectorio, el restaurante de la bodega distinguido con una estrella Michelin. La intención es que el paisaje y el cielo compartan protagonismo.

Valdelana: eclipse con vistas al Ebro

Bodegas Valdelana (carretera de Laguardia, 67, Elciego) estrenará un formato específico para la ocasión en el Jardín de las Variedades, un mirador natural sobre el río Ebro. La propuesta unirá 'wine bar', cócteles de autor, sesión de 'dj' al atardecer y una cena bajo las estrellas. Un planteamiento que busca acercar el fenómeno astronómico a un público que combina el interés por el vino con un ambiente más distendido.

Vegamar: el astroturismo llega al Alto Turia

Bodegas Vegamar (camino Garcesa, s/n, Calles) ha dado un paso más en su oferta enoturística tras obtener la acreditación Starlight, que reconoce tanto la calidad del cielo nocturno como el compromiso con su conservación. Con motivo del eclipse ha diseñado diferentes experiencias que incluyen divulgación astronómica, observación segura, catas entre viñedos y la posibilidad de completar la jornada con gastronomía o alojamiento. Una muestra de cómo el astroturismo empieza a abrirse paso también en el mundo del vino.

Vivanco: el eclipse desde el corazón de La Rioja

Bodega Vivanco (carretera Nacional 232, Briones) se suma a las propuestas especiales con una jornada pensada para seguir el eclipse desde uno de los paisajes vitivinícolas más reconocibles de La Rioja. La programación constará de una visita guiada tanto al Museo Vivanco de la Cultura del Vino como a la bodega, una charla divulgativa para comprender el fenómeno astronómico y una degustación de vinos que culminará con un almuerzo maridado. La observación del eclipse tendrá lugar entre viñedos, acompañada de música en directo, en un entorno especialmente preparado para la ocasión. Quienes se alojen en el cercano Palacio de los Ángeles (plaza de La Cruz, 4, Haro) podrán completar la experiencia con traslados organizados hasta la bodega y un 'kit' de observación con gafas homologadas, información sobre el desarrollo del eclipse y material práctico para seguir el fenómeno con seguridad.

Ochoa: un tardeo mirando al firmamento

Desde Bodega Ochoa (carretera de Miranda de Arga, 35, Olite) organizan un tardeo en el viñedo con música en directo y observación segura del eclipse. La jornada incluirá una selección de vinos y material homologado para contemplar el fenómeno en una comarca donde el cielo forma parte del paisaje cotidiano y condiciona, como recuerdan desde la propia bodega, buena parte del trabajo en el viñedo.

Beronia: cuando el eclipse se vive entre cepas

Beronia (Ollauri, La Rioja) aprovechará la llegada del eclipse para abrir sus viñedos. La bodega propone recorrer la finca mientras se degustan algunos de sus vinos más representativos acompañados de pintxos, con el paisaje riojano como telón de fondo para la observación del fenómeno. La programación también contempla visitas guiadas para descubrir el proceso de elaboración de sus vinos, desde el viñedo hasta la bodega, antes de la cata final. Para facilitar el acceso, se habilitará un servicio especial de autobuses desde Logroño y Miranda de Ebro, reforzando la idea de convertir uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década en una experiencia enoturística.