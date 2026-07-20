Experiencias sorprendentes
Dos originales catas para disfrutar de unos vinos y de Barcelona: en el Mirador Torre Glòries o a bordo de un yate
Recaredo ha tirado de imaginación para ofrecer un par de actividades tan originales como interesantes
Cata de vinos para 'dummies'
5 vinos ideales para iniciarse en una cata
Si te vas a quedar este verano en Barcelona no creas que te vas a aburrir. Sobre todo si te gustan los buenos espumosos porque Recaredo ha tirado de imaginación para ofrecer un par de actividades tan originales como interesantes. Catas de sus corpinnats de larga crianza, ecológicos y biodinámicos, y de sus vinos tranquilos (estos, con la etiqueta de Celler Credo) en entornos que jamás imaginarías. Son estas dos.
Skywine Experience en el Mirador Torre Glòries
Ver desde las alturas cómo se transforma Barcelona con la luz del atardecer es el gancho de la Skywine Experience, que invita a descubrir la ciudad desde el Mirador Torre Glòries, en la planta 30ª del edificio, a 125 metros de altura, mientras se degustan dos corpinnats de Recaredo y un vino blanco de Celler Credo, etiqueta que también pertenece al elaborador del Penedès.
Está disponible de jueves a domingo hasta el 20 de septiembre entre las 19.00 y las 21.30 horas, coincidiendo con la puesta de sol. Cada 30 minutos tiene lugar una cata guiada en la que se descubren tres vinos de distintos proyectos de la familia Recaredo: Miranius, un blanco 100% xarel·lo, y los corpinnats L'Infinit 2023 y L'Infinit 2021. Entre trago y trago, la vista se pierde en la panorámica de 360 grados sobre la capital catalana: la Sagrada Família, el litoral, Montjuïc, la sierra de Collserola o la renovada plaza de les Glòries...
La propuesta también da acceso gratuito a 'Cloud Cities Barcelona' todos los martes hasta el 15 de septiembre. Esta escultura lúdica única en Europa que ha creado Tomás Saraceno, suspendida en el interior de la cúpula de la torre, permite completar la experiencia.
'Sabores del mar y la tierra', una travesía en yate por el litoral de Barcelona
Recaredo también ofrece, en este caso hasta otoño, la experiencia 'Sabores del mar y la tierra', pensada para disfrutar del Mediterráneo a bordo de uno de los yates de De Antonio Yachts recorriendo el litoral de Barcelona. Un patrón profesional está al timón de una embarcación en la que también se enrola un sumiller que explica los corpinnats de la bodega y los vinos tranquilos de Celler Credo.
"Nuestros vinos tienen una gran capacidad de transmitir emociones, pero el entorno donde se catan es determinante. El mar, como espacio natural y vivo, transforma la percepción y hace que cada trago se viva de manera diferente", afirma Ferran Junoy, director general de Recaredo. "Esta experiencia nace para ofrecer una nueva mirada sobre Barcelona, desde el Mediterráneo, conectando paisaje, vino y tiempo e invitándonos a vivir momentos de felicidad compartida". Las reservas se pueden realizar en la web de De Antonio Yachts.
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