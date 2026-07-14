Listán blanco, maturana, oneca... 3 nuevos vinos blancos elaborados con variedades minoritarias

Los vinos blancos están ganando un merecido peso en el mundo vinícola. A más presencia en el mercado, más variedad, de manera que hoy en día se elaboran botellas con uvas que son minoritarias para conseguir una personalidad propia. Es lo que notarás con estos tres nuevos vinos blancos producidos con listán blanco, oneca y maturana.

Crianza en Fudre 2024 (Bodegas El Grifo). / El Periódico

Crianza en Fudre 2024 (Bodegas El Grifo)

La bodega más antigua de las Canarias lanza este vino a base de listán blanco, variedad minoritaria discreta, sobria y de carácter firme que otorga un enorme potencial de guarda. Crece entre cenizas volcánicas, en los grandes hoyos de La Geria que protegen la planta del viento y regulan su equilibrio hídrico natural, y expresa el paisaje de manera fiel. Primero pasó por acero inoxidable para preservar la frescura y pureza aromática de la variedad y, luego, 12 meses sobre sus lías finas en un fudre nuevo de roble francés de 3.000 litros. Así ganó estructura, volumen y una integración sutil de la madera sin ocultar el carácter varietal ni el origen volcánico.

De color dorado pálido de buena densidad y reflejos vivos, despliega una nariz profunda donde la fruta blanca (pera) y los sutiles recuerdos cítricos dan paso, con el aire, a matices de frutos secos, cera de abeja y flores secas, envueltos en una madera bien integrada. En boca, la entrada es amplia y equilibrada, sostenida por una acidez viva que aporta frescura y acompaña un paso cremoso y estructurado; aparecen entonces notas de almendra tostada, una miel ligera y la mineralidad volcánica que define su origen, con un final largo y persistente. Solo se han elaborado 3.800 botellas. Cuesta 26,60 €.

Maturana Blanca 2025 (Rioja Vega). / El Periódico

Maturana Blanca 2025 (Rioja Vega)

Elaborado solo con maturana blanca, una variedad autóctona, única y minoritaria que regresa para reivindicar su lugar en la viticultura contemporánea de Rioja. El vino se muestra expresivo, con una nariz de perfil fresco donde dominan los matices primarios y una sutil complejidad. En boca destaca por su equilibrio, una acidez bien integrada y un recorrido largo que aporta profundidad y versatilidad gastronómica. Un trago con estructura, pero sin perder ligereza, concebido para evolucionar y ganar complejidad con el tiempo. Cuesta 32 €.

Oneca 2025 (Bodegas Príncipe de Viana). / El Periódico

Oneca 2025 (Bodegas Príncipe de Viana)

El primer vino elaborado íntegramente con oneca, una uva blanca navarra que permaneció inadvertida durante décadas hasta ser identificada y registrada oficialmente como nueva variedad comercial en España en 2023. Con apenas 3.300 botellas, su llegada al mercado culmina un proyecto de investigación de casi dos décadas y recupera un patrimonio vitivinícola en España en un nuevo vino blanco que revela el carácter fresco, equilibrado y aromático de esta uva única. Tras una leve maceración en frío y fermentación a baja temperatura, ha tenido una corta crianza sobre lías durante dos meses en barricas de roble francés, lo que aporta textura sin restar vivacidad.

Presenta un color amarillo pálido con reflejos verdosos, brillante y limpio. En nariz destacan aromas cítricos -lima y piel de limón- acompañados de notas de manzana verde y un sutil fondo balsámico. En boca ofrece una entrada fresca y equilibrada, con excelente acidez natural, buen cuerpo y una marcada persistencia frutal. Cuesta 10 €.