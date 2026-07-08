Burbujas inesperadas
3 vinos espumosos con los que sorprender a tus invitados
Triple propuesta para dejar a tu gente descolocada: un rosado sin alcohol, un 'frizzante' enlatado y un 'prosecco' de garantías
VÍDEO | ¿Espumoso joven o de larga crianza? ¿Corpinnat o champán? Responde el sumiller Josep Roca
VIDEOCATA: los 3 vinos espumosos por los que brindan los expertos
El mundo de los vinos espumosos puede ser una caja de sorpresas. Lo demuestra esta selección que puede dejar a tus invitados con la boca abierta porque son tragos inesperados: un rosado sin alcohol, un 'frizzante' enlatado y un 'prosecco' de garantías. ¡A disfrutar de estas burbujas diferentes!
Lix Sparkling Rosé (Bodegas Murviedro)
Este espumoso sin alcohol que está elaborado a partir de uvas garnacha se caracteriza por su color pálido y un perfil aromático afrutado, con notas de miel y frutos del bosque que aportan dulzura y calidez. Es una opción ideal para acompañar canapés frescos, como blinis con crema de queso y salmón ahumado, o brochetas de fruta con queso feta. En el certamen francés Gilbert & Gaillard Wine Challenge 2026, ha sido distinguido con la medalla de oro en la categoría No & Low Alcohol. Cuesta 8,90 €.
Laué (Bodega Palacio de Bornos)
Este 'frizzante', de baja graduación alcohólica, ligeramente espumoso y envasado en lata, está elaborado con verdejo de Rueda parcialmente fermentada. Destaca por su carácter burbujeante, refrescante y suave. Con solo 5,5 grados (como una birra) y sin azúcares añadidos, ofrece un equilibrio natural entre sabor y ligereza. De color amarillo pálido con ligeros reflejos verdes, transmite frescura antes de catarlo. En nariz es intenso, dulce, con notas cítricas, de melocotón y frutas tropicales. Se recomienda beber muy frío y como acompañante de aperitivos, comidas ligeras y dulces.
Su formato en lata responde a una nueva forma de consumo más libre y versátil, de manera que igual sirve para un tardeo al sol, una sobremesa que se alarga, un pícnic improvisado o un 'afterwork' sin prisa. El 'pack' de 12 latas cuesta 26,52 €.
Treviso Brut (Mionetto)
La bodega italiana Mionettto, con más de 135 años de historia, es la marca internacional de 'prosecco' más vendida del mundo. Su proceso de producción, basado en el método Charmat-Martinotti, exprime al máximo las características de la uva glera, dando vida a un producto fresco, ligero y afrutado. Su buque insignia es el Treviso Brut, elaborado bajo las directrices de Denominazione di Origine Controllata e Garantita Prosecco DOCG.
Muestra un luminoso tono amarillo pajizo acompañado de burbujas vibrantes. En nariz destacan notas aromáticas de miel, regaliz negro y flores de acacia. Evoca con sutileza el carácter fresco y frutal de la manzana Golden. Combina con verduras, minestrone, setas y casi cualquier preparación a base de pescado. Cuesta 9 €.
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