¿Qué hacer este fin de semana? Festivales Terrer y Vijazz, días de vino y música en el Empordà y el Penedès

Son días de vino y música. Los que proponen estos dos festivales que se celebran en el Empordà y el Penedès. Toma nota porque este finde tienes plan. Solo tienes que escoger cuál.

Joan Miquel Oliver. / Pere Joan Oliver

Festival Terrer Empordà (varias localidades, hasta el 19 de julio)

El segundo Festival Terrer Empordà encara su primer fin de semana con variaspropuestas. Este mismo 3 de julio a las 19.00 horas, la biblioteca BCA de Garriguella acogerá la presentación del libro 'La tradició de la vinya i el vi a Catalunya', en la que el historiador y catedrático Llorenç Ferrer analizará el patrimonio vinculado al vino. En el Cementiri Vell del pueblo Joina presentará su tercer disco, 'Entre la mort i el desglaç' (22.00 horas), y Lecocq defenderá su segundo trabajo, 'Sucre' (23.30 horas); en ambas actuaciones se servirán vinos de las bodegas de Garriguella Cooperativa Garriguella, Celler Gerisena, Mas Llunes, Bodegues Trobat y Celler Mas Plana.

El 4 de julio (22.00 horas), Joan Miquel Oliver presentará el disco 'Roïssos' en el Celler Cooperatiu d'Espolla, donde se podrá catar vinos de la bodega. Y el 5 de julio (19.00 horas), en el espacio La Concòrdia de Sant Climent Sescebes, el cantautor Carles Sanjosé (Sanjosex) y el escritor Adrià Pujol Cruells dialogarán en torno al 'Cançoner del Empordà', obra compilada por el musicólogo Lluís Albert que reivindica el patrimonio oral de la comarca. El acto se acompañará de una cata de vinos de las bodegas Martí Fabra y Terra Remota.

Ambiente de una edición anterior de Vijazz. / El Periódico

Vijazz (Vilafranca del Penedès, hasta el 5 de julio)

La 19ª edición del Vijazz vuelve a maridar los vinos y espumosos del Penedès con grandes nombres del jazz internacional. Este fin de semana, en Vilafranca del Penedès actuarán grandes nombres del jazz internacional como Incognito (3 de julio), Nubya Garcia (4 de julio) y Esperanza Spalding (5 de julio). Otros artistas que actuarán en el escenario principal serán el pianista cubano Harold López-Nussa y la saxofonista estadounidense de jazz, funk y R&B Lakecia Benjamin. Además de conciertos habrá una feria de vinos y espumosos de 22 bodegas del Penedès en la Rambla de Sant Francesc que contará con varios 'food trucks', un escenario donde actuarán La Voodoo Jazz Band y Whale Trip, zonas de 'chill out' y sesiones de 'dj'. Habrá catas y maridajes en El Casal-Societat La Principal; a los tradicionales maridajes de ibéricos, 'sushi' y quesos, se sumarán propuestas como la cata dedicada al 25º aniversario de la Ruta del Vi Penedès y maridajes de la DO Cava y DO Penedès con productos locales.

Además, Vijazz 2026 vuelve a colaborar con Escola Superior de Música de Catalunya acogiendo actuaciones de sus estudiantes en el Centre de Dia Jaume Nicolàs. El sábado 5 de julio, Xevi Garcia Tarragó y Maite Ruíz de Erentxun, y el domingo 6 de julio, Clàudia Bosch Canet y Arturo Ramírez Hintze.