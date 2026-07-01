4 buenos espumosos que se elaboran en zonas que no imaginas.

Siempre se ha asociado el espumoso a Catalunya. Pero hay otras zonas vitivinícolas de España que se están animando a elaborar este tipo de vinos. Aquí tienes cuatro buenas botellas que llegan de lugares que no te imaginas.

Mallorca Limited Edition 2025 (Freixenet). / El Periódico

Mallorca Limited Edition 2025 (Freixenet)

Este espumoso de la denominación de origen Binissalem se ha elaborado en el corazón de Mallorca. Nace de una colaboración entre Freixenet y la bodega José L. Ferrer, afincada en la isla desde 1930. Con una producción limitada de 6.919 botellas numeradas, esta edición de colección se presenta en una botella de vidrio de color aguamarina que evoca la luz y el Mediterráneo. Se elabora a partir de las variedades autóctonas prensal o moll (73%) y giró ros (27%), cultivadas en viñedos expuestos a una marcada influencia marítima. La uva prensal o moll otorga al conjunto frescura, delicadeza y notas de fruta blanca, mientras que la giró ros aporta volumen, complejidad y sugerentes matices cítricos y tropicales.

En copa, es un vino de color dorado pálido, limpio y brillante, que destaca por la finura y persistencia de sus burbujas. En nariz, despliega un perfil fresco y expresivo con notas de manzana verde, pera, níspero y sutiles toques florales mediterráneos sobre un fondo mineral. Su suavidad y acidez en boca lo convierten en el aliado de, por ejemplo, un carpacho de lubina, mariscos nobles como bogavante, bocados asiáticos con toques de 'wasabi' o postres tropicales. Cuesta 29 €.

Ancestral (Bodegas Can Rich). / El Periódico

Ancestral (Bodegas Can Rich)

La bodega ibicenca ha lanzado su primer espumoso tipo 'pét-nat' ('pétillant naturel'), en el que ha mezclado variedades ibicencas para elaborarlo mediante el método ancestral: se embotella cuando la primera fermentación alcohólica aún no ha finalizado, de modo que los azúcares residuales siguen fermentando en la botella y atrapan el dióxido de carbono responsable de la burbuja, que se genera de forma natural, y no lleva licor de tiraje ni hace una segunda fermentación inducida (por eso puede presentar una ligera turbidez, menor presión y un perfil más fresco y espontáneo).

Solo hay 999 botellas en el mercado de este blanco ecológico que destaca por su aroma de gran intensidad, con una fina reducción inicial que inmediatamente da paso a complejos aromas frutales de mandarina, níspero y nectarina blanca junto con notas florales que recuerdan al 'terroir' de Can Rich, como hierbaluisa, tomillo y manzanilla. Concebido como un vino espontáneo, divertido, jugoso, sápido y refrescante, está pensado para disfrutarlo en el mismo año de su lanzamiento. Cuesta 19 €.

Cloe Brut Nature (Bodega Doña Felisa). / El Periódico

Cloe Brut Nature (Bodega Doña Felisa)

Este espumoso de la Serranía de Ronda, donde no hacen este tipo de vinos, se ha elaborado mediante el método 'champenoise' (el vino está en contacto con las lías) y ha tenido 14 meses de crianza para reflejar la elegancia y frescura que imprime la enóloga Julia Losantos. De matices dorados y brillante, destaca por su burbuja fina y persistente. En boca luce sutiles notas de flores blancas, matices a levaduras y frutos secos, de modo que es el acompañante ideal para un aperitivo o para maridar con mariscos, 'sushi' o frutos rojos con chocolate. Cuesta 29 €.

Sublimme (Marqués de Riscal). / El Periódico

Sublimme (Marqués de Riscal)

La riojana Marqués de Riscal presenta su primer espumoso, que ha vestido con una botella que incorpora tinta luminiscente para que se vea bien incluso en ambientes poco iluminados. Un trago fresco elaborado con una de las variedades más internacionales, la sauvignon blanc, pero a su vez atípica en la elaboración de este tipo de vinos. Sus burbujas pequeñas, 'fines bulles', aportan finura y elegancia, realzando el carácter vibrante y aromático de esta uva, que en este caso procede de viñedos propios ubicados en Rueda. Marida con mariscos y ostras, 'sushi' y cocina asiática, aperitivos y tapas, quesos suaves y postres ligeros. Cuesta 15,95 €.