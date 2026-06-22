Los mejores espumosos catalanes para la verbena de Sant Joan.

La verbena de Sant Joan no es lo mismo sin una coca (de fruta confitada, de 'llardons', creativa...) ni un buen espumoso. Y como es una tradición tan 'nostrada', qué mejor que un trago catalán, da igual si cava o corpinnat. Aquí tienes cinco buenas botellas para celebrar la 'revetlla' 'com cal'.

540 Nits 2024 (Joan Grill). / El Periódico

540 Nits 2024 (Joan Grill)

Joan Grill, una de las bodegas que forman parte del Viver de Cellers de la DO Penedès en Vilafranca del Penedès, ha elaborado este ancestral con un cupaje de montònega (parellada de altura) y muscat de Alexandria. Se trata del primer Clàssic Penedès (100% ecológico, con crianza larga y elaborado en la DO) que se hace en el Viver de Cellers. De color amarillo y fina burbuja, su nariz resulta intensa, expresiva y compleja. Exhibe aromas de fruta de hueso como el melocotón, combinadas con aromas de manzana, notas cítricas como la piel de limón y flores blancas como el azahar y el jazmín, con un toque de pastelería proveniente de las levaduras por la crianza sobre lías. En boca presenta una entrada cremosa y refrescante, con una muy buena estructura, con cuerpo y volumen, seco y con una acidez que le da un final muy largo y persistente.

Por su cremosidad y aromas marida muy bien con ostras, ceviche, 'sushi', gambas, calamares a la plancha, verduras en tempura, pescados blancos y el pavo, el capón y el pavo del Penedès. De esta primera añada se han elaborado 852 botellas. Cuesta 18,50 €.

L'Infinit 2023 (Recaredo). / El Periódico

L'Infinit 2023 (Recaredo)

Este nuevo corpinnat nace de un mosaico de viñedos singulares del territorio trabajados por viticultores que comparten los valores de la familia Recaredo: viticultura ecológica y de secano, variedades autóctonas mediterráneas y un firme compromiso con la artesanía y la calidad. Se trata de un brut nature a base de xarel·lo, macabeo, garnacha tinta, malvasia de Sitges y xarel·lo vermell cosechadas a mano, vinificado en la propiedad y elaborado con levaduras propias aisladas de los viñedos de Recared. La segunda fermentación se ha producido en la botella con mosto ecológico y una crianza mínima de 18 meses con tapón de corcho natural. El degüelle se realiza a mano, a temperatura natural de la bodega, sin congelar el cuello de la botella, manteniendo vivo uno de los oficios más artesanales de la elaboración.

En la nariz exhibe una delicada nota ahumada entrelazada con sutiles aromas de pastelería que recuerdan su crianza con lías sin perder juventud ni frescura. En boca, destaca su textura cremosa. Marida con aperitivos, mariscos, 'sushi', arroces, pulpo, jamón ibérico, tartar de atún... Cuesta 21 €.

Panot Gaudí Brut Reserva 2021(Cavas Hill). / El Periódico

Panot Gaudí Brut Reserva 2021 (Cavas Hill)

Cavas Hill, del grupo Ferrer Wines, bodega histórica del Penedès fundada en 1887 en pleno auge del modernismo catalán, ha lanzado una colección inspirada en el 'panot' Gaudí, la icónica baldosa hexagonal asociada a la arquitectura modernista y al imaginario visual de Barcelona. La colección, que luce una etiqueta que reinterpreta la emblemática pieza, está formada por tres referencias: Panot Gaudí Brut Reserva 2021, Gran Reserva 2020 Brut Nature y Pinot Noir Rosé 2021. El primero es la referencia más versátil e icónica de la colección: se trata de un cava de guarda superior elaborado con xarel·lo, macabeo y parellada procedentes de viñedos ecológicos de entre 20 y 40 años que se vendimian manualmente.

El vino base fermenta en depósitos de acero inoxidable y, siguiendo el método tradicional, realiza una segunda fermentación en botella con una crianza mínima de 18 meses sobre lías para alcanzar finura, complejidad y una textura cremosa. De color amarillo brillante, con reflejos dorados y una burbuja fina y persistente, en nariz resulta fresco y expresivo, con aromas de pera, kiwi y piña, acompañados de notas cítricas y un suave toque floral. En boca se muestra refrescante y equilibrado, con fruta madura y una acidez viva que aporta ligereza. Aparecen notas de mandarina y un sutil matiz anisado, seguidas de un final suave con recuerdos de pan tostado y frutos secos. Acompaña mariscos, pescados, 'sushi'... Cuesta 13,85 €.

Blanc de Blancs 2024 (Raventós i Blanc). / El Periódico

Blanc de Blancs 2024 (Raventós i Blanc)

La añada 2024 de uno de los vinos más representativos de la bodega se ha elaborado siguiendo el método tradicional con un cupaje donde el xarel·lo es el protagonista (50%), bien secundado por macabeo (35%), parellada (10%) y un 5% de malvasía de Sitges que nacen de viñedos propios y del trabajo conjunto con 19 viticultores de la Conca del Riu Anoia bajo los criterios de viticultura ecológica certificada, bajos rendimientos, seguimiento técnico constante y vendimia manual con entrada de la uva entera en bodega. Ha tenido una crianza mínima de 18 meses sobre lías.

En la copa, luce color amarillo pálido, acompañado de una burbuja fina y persistente. En nariz, despliega aromas frescos a manzana verde y notas cítricas de limón que se entremezclan con toques de pan tostado. En boca, ofrece una textura cremosa con una acidez viva que resulta refrescante, seguido de un delicado fondo mineral. En definitiva, resulta fresco, equilibrado, refinado, maduro, profundo y complejo. Cuesta 21 €.

Laietà Gran Reserva 2021 (Art Laietà). / El Periódico

Laietà Gran Reserva 2021 (Art Laietà)

Este 2026, la bodega Art Laietà (conocida durante años como Alta Alella) celebra 25 vendimias. Para conmemorar este hito, la familia Pujol-Busquets lanza la añada 2021 de uno de sus cavas más emblemáticos: el Laietà Gran Reserva. Nace de viñas ecológicas situadas en el Parque Natural de la Serralada de Marina, a 12 kilómetros de Barcelona y a 1,5 del mar, y plantadas en 'sauló', un suelo pobre en materia orgánica y con un drenaje excelente, que aporta una acidez natural y una tensión que definen el perfil fresco, salino y vibrante de este espumoso, con una burbuja fina y un paso por boca elegante. Cuesta 27,85 €.