Miguel A. Torres publica sus memorias: "¡Yo quería hacer el mejor vino posible!"

El mundo del vino en España no sería el mismo sin Miguel A. Torres (Barcelona, 30 de octubre de 1941). Su empeño en elaborar vinos de calidad, su apuesta pionera por nuevas variedades y la recuperación de cepas ancestrales, su ambición internacional y su insobornable compromiso frente al cambio climático han marcado tendencia en el panorma vitivinícola. Ahora, el presidente de Familia Torres, tan en forma aún que sale a rodar en bici por los alrededores de Vilafranca y hace gimnasia varios días a la semana, repasa su trayectoria en 'Una vida entre viñedos' (Planeta Gastro), unas memorias trufadas de anécdotas y hechos relevantes que ayudan a entender cómo acabó convirtiéndose en una figura imprescindible del sector.

-Muchos se preguntan aún hoy por la A de su nombre: Miguel A. Torres...

-Es por Agustín Gelats, mi padrino. Un amigo íntimo de mis padres, lo conocieron cuando estuvieron en Cuba.

-En el libro recuerda que le hacía unos regalos fantásticos cada año. Cuando cumplió 16, por ejemplo. ¡una moto Guzzi!

-Pues no lo llegué a conocer en persona. Nunca fui a Cuba ni él vino a Catalunya.

-Pero a usted, en el colegio, le llamaban “el catalán cubano”…

-[Ríe] Me llamaban así porque de pequeño no pronunciaba bien la zeta.

-¿No era porque sus padres estuvieron en Cuba?

-Me ‘fabricaron’ allí, ¿entiende? No sé si me quedó algo de eso…

Miguel A. Torres posa en la sala Alfons XIII, donde se levantó la primera bodega de Familia Torres en Vilafranca del Penedès en 1870. / Jordi Otix

-Usted pertenece a la cuarta generación de los Torres que se dedica al mundo del vino. ¿Fue decisivo el peso de las tradición familiar para que usted siguiera con el negocio? ¿Le obligaron a ello o tuvo libertad para elegir?

-Si tienes 18 años y un día te preguntan si quieres ir a Francia, cualquiera habría respondido que sí encantado. Es lo que hice yo. Mi padre había estudiado Farmacia y Químicas porque en su época no existía Enología, y yo estaba haciendo Químicas en Barcelona. Acepté la propuesta de mi padre y me fui a Dijon a estudiar Enología y Viticultura.

-¿Le apasionaba el vino entonces?

-No. Fue en Francia cuando me enamoré de él, y viendo bodegas en la Borgoña me dije: ‘Haré esto’.

Fue en Francia cuando me enamoré del vino, y viendo bodegas en la Borgoña me dije: ‘Haré esto’. Miguel A. Torres — Presidente de Familia Torres

-Su primera experiencia en la bodega fue un auténtico fracaso: 40.000 botellas de Viña Sol le salieron turbias…

-Para hacer la clarificación hace falta tiempo; pones una cola de pescado que provoca que las partículas en suspensión del vino caigan al fondo de la cuba y así se evita que vayan a la botella. Pues bien, hice la barbaridad de querer hacerlo rápido por una cuestión puramente comercial porque estaban esperando ese vino y como enólogo consideré que ya había pasado el tiempo suficiente.

-Y no. ¿Cómo se lo tomó su padre? Porque su relación con él tuvo sus altibajos…

-En aquella ocasión, fue muy cariñoso, se portó muy bien conmigo. Yo estaba haciendo la mili y vino al cuartel con una botella turbia para enseñarme lo que había hecho.

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres posa en la sala Alfons XIII, donde se levantó la primera bodega de Familia Torres en Vilafranca del Penedès en 1870. / Jordi Otix

-Aquel episodio fue una anécdota en su currículo, que podría resumirse en una sola idea: usted ha sido una de las figuras que ha renovado el vino en España. ¿Qué le empujó a incorporar tantos cambios para elevar el nivel que había entonces?

-Mis estudios en Francia, un viaje que hice a California para visitar bodegas que eran modernas… Me di cuenta de que si quería competir con los mejores vinos debía tener las mejores instalaciones y el mejor material.

-Y eso no existía en Catalunya ni en España.

-No. En Catalunya fuimos los primeros en usar cubas de acero inoxidable. Le hablo de 1965.

-También apostó por las uvas foráneas como la cabernet sauvignon.

-Era coherente con lo que había estudiado en Francia. Veías lo que hacían allí, probabas sus vinos, que eran mucho mejores que los que se hacían aquí… Por eso las plantamos aquí.

Me di cuenta de que si quería competir con los mejores vinos debía tener las mejores instalaciones y el mejor material. Miguel A. Torres — Presidente de Familia Torres

-Fermentaciones a temperaturas controladas, buenas instalaciones, uvas diferentes… ¿No tenía usted ni un asomo de duda?

-¡Hombre, es que yo quería hacer el mejor vino posible!

-¿Y su padre qué decía?

-Al principio tuvo un poco de reticencia pero luego aceptó que ese era el camino. De hecho, estuvo de acuerdo en comprar la primera finca, Mas La Plana, donde ahora vivo. Y al tener la tierra, el paso siguiente era plantar nuestra propia viña. Fue en 1966, un cabernet. La primera añada salió en 1970.

-Antes, en 1962 había comenzado a experimentar con variedades que había conocido en Francia (chardonnay, merlot, cabernet sauvignon, pinot noir...) en un viñedo de la familia que no sabían ubicar…

-La finca, de un par de hectáreas, estaba en Sant Pere Molanta, al lado de Vilafranca, y era lo que quedaba de la antigua finca de los Torres. Piense que, hasta entonces, en la bodega trabajábamos con uva y vinos de otros. Hacíamos vinos a granel. Fue mi padre quien comenzó a embotellar, en los años 40, pero haciendo el cupaje de elaboraciones de otros. Al llegar yo comenzamos a elaborar nuestros propios vinos y a comprar tierras.

[La primera elaboración propia] fue en 1964 con uva parellada comprada, en un garajito alquilado en Pontons, imagínese el tinglado. Miguel A. Torres — Presidente de Familia Torres

-¿Recuerda la primera elaboración propia?

-Fue en 1964 con uva parellada comprada, en un garajito alquilado en Pontons, imagínese el tinglado.

-¿Fue entonces cuando su padre vio que usted podía hacer vinos muy buenos y le dio más libertad?

-Sí, pero el punto de inflexión llegó cuando ganamos en 1979 con Gran Coronas Etiqueta Negra 1970 en las Olimpiadas del Vino de París.

-Cuenta en el libro dice que la presentación al concurso fue "un giro del azar".

-Más bien fue que nuestro delegado no nos dijo que lo iba a presentar, no nos pidió permiso. Pero ganó. Es el actual Mas La Plana.

En los años 60 este era un país de vino blanco. El 95% era uva blanca para hacer cava (entonces se le llamaba champaña). Todos trabajaban para eso. Miguel A. Torres — Presidente de Familia Torres

-Antes de aquel premio que lo cambió todo, ¿cómo había acogido el sector el hecho de que se hiciera un tinto con una variedad que no era autóctona?

-No hubo ningún entusiasmo, la verdad. Diría que indiferencia, tampoco críticas. Alguien vino a mirar pero no… A ver, hay que entender que en los años 60 este era un país de vino blanco. El 95% era uva blanca para hacer cava (entonces se le llamaba champaña). Todos trabajaban para eso. Solo había una zona de cariñenas en el Baix Penedès.

-¿Cuándo cambió el chip para que la gente apostara por el tinto?

-Fuimos convenciendo poco a poco a los payeses de que tenían que plantar variedades tintas. Costó lo suyo pero al final lo logramos.

Fidel Castro, Miguel A. Torres y su hermano, Juan María (detrás), durante una visita del bodeguero a Cuba. / Familia Torres

-Las exportaciones han sido otra clave del éxito de Torres. Ustedes han viajado por todo el mundo vendiendo sus vinos. Su padre fue a Cuba, a EEUU, a Canadá... Usted, su hermano, su mujer han seguido abriendo mercados…

-Siempre hemos sido una empresa 100% exportadora, en sus inicios de vino a granel. Y aún hoy lo somos. Cuando miramos el total de ventas, la exportación está entre el 65% y el 70%, y si le sumas los turistas que consumen en Canarias, Baleares y Costa del Sol, ya nos vamos a un 10%-15% más. El mercado nacional, al final, representa poca cosa para nosotros.

-En realidad, lo que hizo su padre en Cuba nada más acabar la Guerra Civil fue demostrar ese espíritu exportador. De hecho, habían bombardeado la bodega en enero de 1939 y su progenitor viajó a la isla en octubre para cerrar un acuerdo que les permitió reconstruir las instalaciones.

-Sí, el mundo es nuestro mercado natural.

-Usted acabó en Chile por el miedo de su padre a la llegada de la democracia. No tenía claro que fuera a acabar bien la cosa y temía otra dictadura u otra guerra…

-Mi padre tenía un poco de miedo, pero yo no. Es que no conocimos la guerra, no teníamos ni idea. En nuestra juventud estaba Franco, en el colegio había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y nos hacían cantar el ‘Cara al sol’.

-Y en la Salle Bonanova el hermano Clemente les hacía gritar ‘Hail Hitler’…

-Aquel pobre hombre era una reliquia…

Miguel A. Torres, inspeccionando una cuba de acero inoxidable en Chile. / Familia Torres

-Entonces, ¿no tenía miedo usted a lo que pudiera pasar en España una vez muerto el dictador?

-No. Es que al no haber conocido la guerra ni todo eso… Fui a Chile por la aventura, por las ganas de conocer, de descubrir otro mundo. Ver el Valle Central, tan bonito, las montañas nevadas… La gente tan amable… Me enamoré de Chile.

-Usted es de 1941, así que no le tienen que explicar el cambio climático. Sabe lo que había y lo que hay. ¿Está preocupado?

-Estoy muy preocupado. Estamos haciendo un disparate muy grande consumiendo tanto petróleo, y no lo dejaremos en un par de años porque seguirá un tiempo a pesar de los coches eléctricos. Suerte que tres cuartas partes del planeta son agua y esta absorbe el calor; si no existiera, estaríamos hirviendo, sería bestial. Quizá tengamos que salir de algunas zonas para hacer vino o plantar otras variedades. Por ejemplo, cuando comencé, en el Penedès central planté un riesling, algo impensable ahora. Y la parellada ya comienza a tener algún problema, ya no tiene la frescura de antes.

[Por el cambio climático] quizá tengamos que salir de algunas zonas para hacer vino o plantar otras variedades.

-Entiendo que la próxima generación tiene como reto el cambio climático…

-Toca adaptarse a él. Nosotros comenzamos hace unos 15 años plantando viña en Tremp y ahora queremos comprar tierras en regiones más frías. Estamos mirando en el prepirineo de Huesca, en el norte de Navarra… Piense que muchos elaboradores de la Champaña están yendo a Inglaterra.

-De momento, la quinta generación tiene un buen trabajo por delante…

-Tengo tres hijos extraordinarios. Ana, la mayor, es una cirujana plástica buenísima que no para de dar conferencias y asistir a congresos. Mireia lleva la parte técnica, de investigación y sostenibilidad de la bodega. Y Miquel es muy trabajador y un gran especialista en marketing que ahora ejerce de director corporativo tras haber traído ideas muy buenas de Harvard y Lausana durante el tiempo que estuvo allí.

-¿Qué espera de la sexta generación? Tiene siete nietos.

-De momento no veo a ninguno que tenga afición por el vino. Hay uno en Suiza, Paul, al que le gusta la hostelería… Pero tampoco les puedo plantear que trabajen para la bodega, sino que tienen que ser ellos quienes decidan sobre su futuro.

Miguel A. Torres y su mujer, Waltraud, en Sitges. / Familia Torres

-En cambio Waltraud, su mujer, sí ha estado muy implicada. De hecho, siempre ha hablado mucho y muy bien de ella, le dedica el libro y muchas páginas…

-Y más que tendría que hablar de ella. Con tantos viajes y mi dedicación a la empresa, suerte de ella, que educó a los niños, que me ha cuidado…

-Después de tantos años, estará orgulloso de ver cómo ha cambiado para bien el sector del vino en España. De ser un país de blancos y de poca calidad en general a tener tanta variedad.

-Cuando comencé, en los 60, todos los vinos se hacían ‘brisats’: ponían las uvas y todo en la cuba, chafado, y cuando acababa de fermentar lo iban separando sin prisa. Y salía una cosa… Hoy en día no encontrarás ninguna bodega que no use tecnología moderna, que no tenga depósitos de acero inoxidable, que no haga fermentaciones a temperatura controlada ni filtraciones adecuadas…

-¿Estamos bebiendo los mejores vinos de la historia?

-Por supuesto. Mire, un señor que hace excavaciones arqueológicas tuvo la paciencia de elaborar vino como hace mil o dos mil años y, ¡ostras!, había que tener una moral para beber eso… Pero no se lo diga, ¡eh!