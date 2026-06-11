4 vinos rosados para maridar con el buen tiempo.

Puedes maridar el buen tiempo con una terracita al sol, con un chapuzón en el mar o en la piscina... o también con un buen vino rosado. Como estos cuatro que hemos seleccionado. Prepara la copa que toca disfrutar.

Corimbo Rosado Reserva 2023 (Bodegas La Horra). / El Periódico

Corimbo Rosado Reserva 2023 (Bodegas La Horra)

La Horra presenta su primer rosado siguiendo la filosofía de sus tintos y reivindicando la historia de los antiguos claretes de la Ribera del Duero burgalesa. La bodega es reconocida por su trabajo con la uva tinta fina y siempre bajo la premisa de buscar su máxima expresión, que ahora se refleja a través de esta creación elaborada al 100% con esta variedad nacida de viñas ecológicas en vaso. Solo se ha usado el mosto de lágrima o mosto flor (el primer mosto) y después ha realizado la fermentación alcohólica espontánea en depósitos de acero inoxidable antes de una crianza de 15 meses en barrica de roble usada. Eso le da una gran capacidad de guarda y un perfil gastronómico que le permite acompañar una comida de principio a fin.

Luce un color rosado muy profundo e intenso y en nariz es muy frutal, con frutas de hueso como el albaricoque y el melocotón conjugadas con algunas notas cítricas y florales en forma de ligeros pétalos de rosas. Su paso por barrica se hace patente en la profundidad de los aromas, dejando al fondo la sensación mineral del suelo calizo y la elegancia de esa ligera evolución. En boca es serio, aúna volumen y frescura, y deja una ligero recuerdo cítrico y mucha fruta, llenando la boca con un volumen sedoso y refrescante, con un final muy largo. Cuesta 30 €.

Rosado de Lágrima 2025 (El Grifo). / El Periódico

Rosado de Lágrima 2025 (El Grifo)

La bodega más antigua de las Canarias consigue con este rosado mostrar la versión más pura, elegante y contemporánea del listán negro, variedad autóctona y prefiloxérica de las islas. Permanece alrededor de un mes sobre sus lías finas, y por eso en boca resulta amplio, untuoso y sedoso, con una textura aterciopelada que lo aleja del rosado ligero y lo sitúa en un registro mucho más serio, preciso y gastronómico. La breve maceración con las pieles permite extraer la esencia aromática de la variedad y suavizar su tanicidad natural, dando lugar a un trago equilibrado, fresco y con profundidad.

Muestra un color rosa pálido, brillante y elegante, reflejo de esa mínima intervención y de una elaboración que apuesta por la sutileza. En nariz, protagonismo de los frutos rojos -fresa y frambuesa- junto a matices balsámicos y de hoja de tomatera tan característicos del listán negro, a los que se suma un fondo mineral que remite al paisaje volcánico de Lanzarote. El trago sorprende por su volumen y por la suavidad envolvente de su paso, con recuerdos de frutas rojas poco maduras, frescura y un final persistente. Cuesta 23 €.

Rosé 2025 (Bodegas López Cristóbal). / El Periódico

Rosé 2025 (Bodegas López Cristóbal)

Fiel a la tradición del rosado de la Ribera del Duero, en el que la mezcla de las variedades locales (tinta del país con albillo mayor) siempre ha estado presente, la burgalesa López Cristóbal actualiza su forma de elaborarlo en busca de la frescura y complejidad con este vino serio, gastronómico, que permite ser disfrutado en su juventud para notar su vertiente más vibrante o dejarlo reposar en botella para que muestre un perfil más amplio de matices en un futuro. Se elabora con uva ecológica, ha tenido una ligera maceración en contacto con sus pieles y ha fermentado a 18 grados, consiguiendo así un delicado color rosa salmón pálido.

En nariz es fresco y explosivo, con toques de fruta roja, conjugados con otros más cítricos y herbales que transmiten la tinta del país, que le aporta el carácter de Ribera, y el albillo mayor, que suma frescura y elegancia. Delicado en boca y con gran armonía, es versátil en la mesa. Cuesta 18,50 €.

Avienne 2024 (Bodegas Más Que Vinos). / El Periódico

Avienne 2024 (Bodegas Más Que Vinos)

Este vino elaborado en Cabañas de Yepes (Toledo) nace de la unión de Alexandra Schmedes, socias y enóloga de Bodegas Más Que Vinos, y Armin Zogbaum, fotógrafo y artista de renombre internacional. Calificado con 92 puntos Parker, se elabora a partir de garnacha tinta de viñas viejas de cultivo ecológico con rendimientos muy bajos ubicadas en Ocaña (Toledo). Para su vinificación, al llenar el depósito se sangra el mosto para conseguir el color rosa pálido que le caracteriza. La fermentación es lenta y fría y, una vez terminada, se mantiene sobre sus lías hasta su embotellado.

De color rosa pálido, brillante y limpio, es muy aromático, con recuerdos a fresas salvajes, hibisco y cítricos. En boca es fresco y afrutado, y está marcado por sabores a bayas rojas, pomelo y paraguaya. El retrogusto es equilibrado y elegante con buena acidez. Se trata de un rosado muy gastronómico que mejora tras su paso en botella y que funciona con carnes blancas, verduras gratinadas, pasta, arroces, setas, ahumados, sopas, cremas, aves, tortillas, pimientos e incluso ensaladas. Cuesta 19,50 €.