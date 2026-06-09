La mejor relación calidad-precio
3 nuevos vinos blancos por menos de 15 €
Toma nota de estas elaboraciones de las denominaciones de origen Empordà, Ribeiro y Utiel-Requena
Navarra, Valladolid, Rioja, El Bierzo...: los vinos blancos buenos llegan de todas partes
Trivial: ¿cuánto sabes de vinos?
VÍDEO | Esto va de blancos: ¿chardonnay, albariño, Penedès, La Rioja? ¿joven, añejo? Responde el sumiller Josep Roca
Ahora que el panorama vinícola está dando gran protagonismo a los vinos blancos, hay que aprovechar para probar alguna que otra joyita sin dejarse el riñón en el empeño. Aquí tienes tres magníficos ejemplos que combinan gran calidad a precios amigables: tres nuevos vinos blancos por menos de 15 €.
5 Finques Blanc 2025 (Celler Perelada)
Este blanco que captura la esencia del Empordà nace de uvas de cinco fincas de Celler Perelada distintas entre ellas por variedad de climas, suelos de composición muy diferente y orígenes diverso. Está elaborado principalmente con sauvignon blanc, garnacha blanca y macabeo que fermentan en depósitos de acero inoxidable sin maceración previa, garantizando la pureza de la uva y la frescura del vino. Luego, un 12% del vino madura durante 10 meses en botas de acacia de 225 litros. De color amarillo pálido, aromáticamente recuerda las frutas dulces y flores blancas, con un fondo especiado. En boca se percibe fresco y envolvente, con un postgusto largo y agradable. Marida con platos mediterráneos como huevos mimosa, coca de escalivada, fideuá de verduras o pulpo a la brasa. Cuesta 11,95 €.
Santerra Godello 2024 (Bodegas Murviedro)
Este blanco de la D.O. Ribeiro nace de viñedos de godello vendimiados a mano en la subzona del valle del Avia (Ourense). Elaborado con fermentación en acero inoxidable y crianza sobre lías finas durante al menos cuatro meses, combina frescura y sutileza con volumen y complejidad aromática. Su color amarillo verdoso con reflejos dorados anticipa la intensidad en nariz, donde presenta matices florales y aromas de fruta fresca, acompañados de un sutil toque herbal. En boca es equilibrado y sedoso, con acidez integrada, textura envolvente y un final largo y elegante. Es perfecto para maridar con mariscos, pescados blancos, arroces marineros, verduras salteadas, platos de cocina mediterránea ligera y cocina oriental no muy picante. Cuesta 14,50 €.
Balsa 2025 (Viña de Eufemia)
Nueva bodega en la D.O. Utiel-Requena y, con ella, nuevos vinos. Como este blanco vibrante elaborado con tres variedades mediterráneas: el estructurado xarel·lo, la delicada tardana y el aromático y fresco macabeo. Presenta notas frutales brillantes, una frescura limpia y una sutil tensión mineral. Un trago ligero, elegante, perfecto como aperitivo, con entrantes frescos, ensaladas, pescado o para tomar solo en cualquier momento. Cuesta 14 €.
Suscríbete para seguir leyendo
- Últimas encuestas de las elecciones del Real Madrid: así están los sondeos entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme
- Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
- La cadena de montaje manual de la industria del autobús de Arbúcies desafía la automatización global
- Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
- Llegar a la selectividad tras el curso de las huelgas: 'Entiendo la protesta, pero competimos por la nota con alumnos que no han hecho ni un paro
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
- David Cantero carga contra la deriva de Pablo Motos por dar 'altavoz al negacionismo' de Marcos Llorente: 'Debería ser delito
- Manuel Hernández, abogado especialista en herencias: “Así podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda”