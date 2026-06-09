3 nuevos vinos blancos por menos de 15 €.

Ahora que el panorama vinícola está dando gran protagonismo a los vinos blancos, hay que aprovechar para probar alguna que otra joyita sin dejarse el riñón en el empeño. Aquí tienes tres magníficos ejemplos que combinan gran calidad a precios amigables: tres nuevos vinos blancos por menos de 15 €.

5 Finques Blanc 2025 (Celler Perelada). / El Periódico

5 Finques Blanc 2025 (Celler Perelada)

Este blanco que captura la esencia del Empordà nace de uvas de cinco fincas de Celler Perelada distintas entre ellas por variedad de climas, suelos de composición muy diferente y orígenes diverso. Está elaborado principalmente con sauvignon blanc, garnacha blanca y macabeo que fermentan en depósitos de acero inoxidable sin maceración previa, garantizando la pureza de la uva y la frescura del vino. Luego, un 12% del vino madura durante 10 meses en botas de acacia de 225 litros. De color amarillo pálido, aromáticamente recuerda las frutas dulces y flores blancas, con un fondo especiado. En boca se percibe fresco y envolvente, con un postgusto largo y agradable. Marida con platos mediterráneos como huevos mimosa, coca de escalivada, fideuá de verduras o pulpo a la brasa. Cuesta 11,95 €.

Santerra Godello 2024 (Bodegas Murviedro). / El Periódico

Santerra Godello 2024 (Bodegas Murviedro)

Este blanco de la D.O. Ribeiro nace de viñedos de godello vendimiados a mano en la subzona del valle del Avia (Ourense). Elaborado con fermentación en acero inoxidable y crianza sobre lías finas durante al menos cuatro meses, combina frescura y sutileza con volumen y complejidad aromática. Su color amarillo verdoso con reflejos dorados anticipa la intensidad en nariz, donde presenta matices florales y aromas de fruta fresca, acompañados de un sutil toque herbal. En boca es equilibrado y sedoso, con acidez integrada, textura envolvente y un final largo y elegante. Es perfecto para maridar con mariscos, pescados blancos, arroces marineros, verduras salteadas, platos de cocina mediterránea ligera y cocina oriental no muy picante. Cuesta 14,50 €.

Balsa 2025 (Viña de Eufemia). / El Periódico

Balsa 2025 (Viña de Eufemia)

Nueva bodega en la D.O. Utiel-Requena y, con ella, nuevos vinos. Como este blanco vibrante elaborado con tres variedades mediterráneas: el estructurado xarel·lo, la delicada tardana y el aromático y fresco macabeo. Presenta notas frutales brillantes, una frescura limpia y una sutil tensión mineral. Un trago ligero, elegante, perfecto como aperitivo, con entrantes frescos, ensaladas, pescado o para tomar solo en cualquier momento. Cuesta 14 €.