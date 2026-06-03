4 nuevos vinos blancos por 10 € !o menos!

¿Quién dijo que los vinos son caros? Aquí tenemos cuatro ejemplos de que, por unas cuantas monedas, puedes disfrutar de lo lindo trago a trago. Cuatro nuevos vinos blancos que cuestan menos de 15 €.

La Moza 2025 (Matsu). / El Periódico

La Moza 2025 (Matsu)

Elaborado principalmente con verdejo procedente de viñedos situados en la zona de Toro, recupera la tradición histórica de los blancos de esta parte de Castilla y León, que durante buena parte del siglo pasado llegó a tener en torno a un tercio de la superficie del viñedo dedicado a las variedades blancas. Juventud, frescura, expresión frutal y directa y un carácter muy aromático definen este vino elaborado a partir de dos añadas diferentes para sumar complejidad: un 85% de verdejo de viñedos jóvenes de la añada 2025, que fermenta en depósitos de hormigón y permanece tres meses sobre sus lías para reforzar su frescura y perfil aromático, y un 15% de viñedos viejos de malvasía castellana y otras variedades blancas minoritarias de la añada 2024, que tienen una crianza de 14 meses en grandes barricas de roble francés de 600 litros, lo que aporta estructura y profundidad. Cuesta 9,95 €.

Pequeñas Producciones Garnacha Blanca 2025 (Bodegas Marco Real). / El Periódico

Pequeñas Producciones Garnacha Blanca 2025 (Bodegas Marco Real)

Un blanco que muestra las posibilidades que ofrece el viñedo de la Sonsierra navarra. La garnacha blanca fue una de las variedades tradicionales de la zona que fue desapareciendo con el paso del tiempo. Hace 15 años, pequeños viticultores la recuperaron para enriquecer el viñedo pero sigue siendo muy testimonial y codiciada en Navarra. Ha permanecido durante cuatro meses con sus lías para obtener un trago con volumen sutil y de flor blanca y lograr así la interpretación más fresca, contemporánea y alegre de esta variedad.

De color amarillo pálido con reflejos acerados, despliega una nariz nítida de fruta de hueso, cítricos y un fondo de notas tropicales que anticipa su frescura eléctrica. En boca, cobra vida con la agilidad de una lagartija: es directo, vibrante y escurridizo. Una acidez presente y un carácter salino definen su paso vertical, dejando un final limpio que invita a un nuevo trago. Ideal con ensaladas frescas, verduras y tostadas de salmón y aguacate. Cuesta 10 €.

Oneca 2025 (Bodegas Príncipe de Viana). / El Periódico

Oneca 2025 (Bodegas Príncipe de Viana)

El primer vino elaborado íntegramente con oneca, una uva blanca navarra que permaneció inadvertida durante décadas hasta ser identificada y registrada oficialmente como nueva variedad comercial en España en 2023. Con apenas 3.300 botellas, su llegada al mercado culmina un proyecto de investigación de casi dos décadas y la recuperación de un patrimonio vitivinícola en España en forma de un nuevo vino blanco que revela el carácter fresco, equilibrado y aromático de esta uva única. Tras una leve maceración en frío y fermentación a baja temperatura, ha tenido una crianza sobre lías durante dos meses en barricas de roble francés, lo que aporta textura sin restar vivacidad.

Presenta un color amarillo pálido con reflejos verdosos, brillante y limpio. En nariz destacan aromas cítricos -lima y piel de limón- acompañados de notas de manzana verde y un sutil fondo balsámico. En boca ofrece una entrada fresca y equilibrada, con excelente acidez natural, buen cuerpo y una marcada persistencia frutal. Cuesta 10 €.

Verdejo 2025 (Barón de Ley). / El Periódico

Verdejo 2025 (Barón de Ley)

Este verdejo procede de la finca riojana Los Almendros, un viñedo de suelos pobres, con abundante grava y escasa profundidad, condiciones que aportan carácter y singularidad al vino, que fermenta a temperatura controlada en depósitos de hormigón y permanece un mínimo de tres meses sobre lías.

En nariz, destaca por su perfil aromático fresco y expresivo, con toques exóticos y balsámicos, notas de hinojo, heno y manzana verde, acompañadas de un fondo cítrico. En boca se muestra equilibrado, untuoso y persistente, con sabores de fruta tropical, hinojo y un delicado toque de fruta blanca. Ideal para maridar con mariscos, pescados, arroces, pastas y quesos. Cuesta 8 €.