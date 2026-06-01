3 nuevos vinos blancos de Rioja que puedes beber ahora o dentro de unos años

Vamos a romper un par de ideas preconcebidas. Una: Rioja no solo es sinónimo de tintos; también produce blancos de gran nivel. Y dos: los blancos pueden tener un enorme potencial de guarda. Y aquí tienes tres ejemplos que lo demuestran a la perfección: tres nuevos vinos blancos que puedes beber ahora mismo o dentro de unos años.

Maturana Blanca 2025 (Rioja Vega). / El Periódico

Maturana Blanca 2025 (Rioja Vega)

Vino elaborado solo con maturana blanca, una variedad autóctona, única y minoritaria que regresa para reivindicar su lugar en la viticultura contemporánea de Rioja. Se muestra expresivo, con una nariz de perfil fresco donde dominan los matices primarios y una sutil complejidad. En boca destaca por su equilibrio, una acidez bien integrada y un recorrido largo que aporta profundidad y versatilidad gastronómica. Un trago con estructura, pero sin perder ligereza, concebido para evolucionar y ganar complejidad con el tiempo. Cuesta 32 €.

Entresierras 2023 (Viña Salceda). / El Periódico

Entresierras 2023 (Viña Salceda)

Elegante, complejo y equilibrado blanco de guarda de marcado carácter mineral elaborado con viura y tempranillo de viñedos viejos de la Sonsierra y Alto Najerilla. Integra uvas de tres vendimias diferenciadas según su zona y variedad. Ha pasado 12 meses en barrica, fudre y huevo de hormigón con sus lías finas, realizando posteriormente el ensamblaje final y una fermentación con levaduras indígenas. El resultado es un vino de color oro nuevo, limpio y brillante, muy aromático (fruta de hueso junto con notas vegetales de ortiga y hoja de tomate; también aparecen matices de crema pastelera y miel de panal, con discretos tostados). En boca resulta muy corpulento y amplio, con una buena acidez que equilibra al conjunto y con un final ligeramente amargo que prolonga las sensaciones.

Marida con pescados y aves ahumados o a la brasa, y con guisos, arroces, pastas y sopas de pescado tradicionales, además de quesos cremosos y platos condimentados con especias dulces (clavo, nuez moscada…), setas o contrapuntos frescos como cítricos o hierbas frescas. Cuesta 50 €.

Barón de Chirel Rioja Viñas Centenarias 2024 (Marqués de Riscal). / El Periódico

Barón de Chirel Rioja Viñas Centenarias 2024 (Marqués de Riscal)

Primer vino blanco elaborado en Rioja que Marqués de Riscal lanza al mercado. Nace de uvas de viura, garnacha blanca, malvasía y maturana procedentes exclusivamente de las cabezadas de viñedos centenarios de Rioja Alavesa de variedades tintas y calidad excepcional, conocidos como 'Patas Negras'. Esta creación rinde homenaje a la primera añada de Barón de Chirel (1986, hace justo 40 años), el tinto que se convirtió en referente e impulsor del renacer de los grandes vinos de Rioja.

De color pajizo sin apenas evolución, tiene aromas florales y de frutas de hueso además de una destacada mineralidad. En boca es muy persistente y amplio, pleno de sabores y leves recuerdos de su crianza en fudres muy bien ensamblados y apenas perceptibles, unidos a una acidez que equilibra su madurez y garantiza una larga vida en botella. Marida con carnes blancas, arroces, guisos no muy pesados, comida mexicana o japonesa. Cuesta 59,90 €.