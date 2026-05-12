Terra Remota: 20 añadas de la prestigiosa bodega que crearon un notario y una directora de casinos

Sabido es que la gente del vino no cuenta el paso del tiempo por años sino por añadas, por cosechas. Así que este 2026 hace 26 años que Marc y Emma Bournazeau pusieron en marcha Terra Remota en Capmany, un pueblo del Alt Empordà entre Figueres y La Jonquera. No es una cifra redonda, la típica excusa para celebrar un aniversario. Pero sí lo son las 20 añadas, las 20 cosechas que han elaborado en esta bodega, que lanzó su primer vino en 2006.

Han pasado dos décadas y aquel notario y aquella directora de casinos instalados en Perpinyà decidieron cambiar de vida y dejarlo todo para apostar por su pasión. "Teníamos muchas ideas y pedimos ayuda a gente que sabía", recuerda Emma [Florensa, su apellido de soltera], con un abuelo de Lleida y una bisabuela de Roses que emigraron a Francia por la Guerra Civil.

Marc Bournazeau, uno de los propietarios de la bodega Terra Remota, durante una presentación de sus vinos en Barcelona el pasado 13 de abril. / El Periódico

Primero abrieron una bodega en el sur de Francia, Château Saint-Roch, en la que estuvieron elaborando vinos durante un lustro, y finalmente cruzaron la frontera para comprar un bosque que les enamoró. "No había viñas pero era exactamente lo que buscábamos. Tierra de granito, pinos, robles, encinas... Desde ahí ves los Pirineos y el mar", cuenta Marc, que siempre está pensando cuál será el próximo vino mientras su mujer, que se encarga del marketing y la comunicación, trata de frenar su hiperactividad.

Transformar la mitad de aquellas 24 hectáreas de bosque que compraron en viñedos fue un "trabajo titánico" que contó con la "complicidad" de Medi Ambient para decidir los arboles que se podían talar. Pero el resultado no pudo ser mejor. "Ahora tenemos 65 hectáreas, de las cuales solo 30 se han plantado porque queremos mantener la estética del entorno y porque aportan elegancia y equilibro a los vinos", explican.

"El 'terroir' era fantástico para elaborar grandes vinos"

Ahora echan la vista atrás y se sienten orgullosos de haber alcanzado sus objetivos. "Hemos llegado a donde queríamos porque la tierra y la naturaleza han respondido a nuestros sueños y esperanzas", sonríe Marc. Emma añade: "Cuando llegamos al Empordà, apenas había referencias de la denominación de origen en las mesas de los restaurantes de Barcelona porque la gente la asociaba a cooperativas y a poca calidad. Pero vimos que el 'terroir' era fantástico para elaborar grandes vinos y decidimos participar en la aventura de dar a conocer la DO, y al final hemos conseguido conocimiento y prestigio por el nivel de lo que hacemos. Hoy en día estamos en los mejores restaurantes de España".

En este periplo no solo han elaborado una amplia gama de casi 20 referencias ecológicas, siempre elegantes y frescas gracias a la buena labor de la enóloga Edith Soler, sino que han apostado por un enoturismo que tiene el atractivo añadido del arte: la bodega que hizo el arquitecto Pepe Cortés es en sí misma una obra admirable que acoge en su interior piezas contemporáneas de la coleccion privada de los Bournazeau y exposiciones temporales de jóvenes artistas.

"Pero 20 años es poco tiempo para el conocimiento mundial de una marca -advierte Marc- porque somos ambiciosos". Ya han llegado a muchos países como EEUU, Singapur, Inglaterra, Suiza..., donde triunfan con joyas como los tintos Camino (su buque insignia), Gg, Clos Amae, Clos Adrien y Clos Adèle, el blanco Caminante, el rosado Caminito y el 'orange' Tardor. "Pero queremos vender más", proclaman con las ganas de quienes quieren conquistar más 'tierras remotas' desde Campany.