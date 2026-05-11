Este es el vino de Catalunya con la mejor relación calidad-precio

El Master of Wine Tim Atkin y su colaborador Fintan Kerr han presentado el 'Catalan Wines Special Report 2026', uno de los informes con mayor trascendencia internacional sobre los vinos catalanes. El documento es fruto de la colaboración, por tercer año consecutivo, entre la Associació Vinícola Catalana (AVC) y el equipo del periodista británico, consolidándose como una herramienta clave para la exportación y la captación nuevas oportunidades comerciales en mercados globales.

La elaboración del reportaje ha ido a cargo de Kerr, catador oficial de el equipo de Atkin en Catalunya, quien ha analizado más de 1.000 vinos procedentes de más de 200 bodegas de todo el territorio catalán. El experto ha destacado el excelente momento que vive el sector, subrayando la riqueza de variedades, la innovación y el futuro del vino catalán ante las nuevas tendencias de consumo mundial.

Distinguidos vinos, personas y proyectos del mundo del vino catalán

La presentación del 'Catalan Wines Special Report 2026' ha tenido lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau (Barcelona), en un acto organizado por la AVC donde Atkin y Kerr han compartido las claves del informe y han comentado los resultados, y han distinguido a personas, vinos y proyectos que han sobresalido durante este último año.

En esta nueva edición, destaca Abadal Mandó 2023, que con 94 puntos ha sido señalado como Best Value Red Wine of the Year, es decir, el que tiene la mejor relación calidad-precio. Según Atkin, se trata de un vino "fresco, vibrante y profundamente mediterráneo", y subraya que el hecho de que provenga de una variedad casi olvidada, la mandó, "es la guinda del pastel". El crítico destaca también el trabajo de recuperación impulsado por la bodega y cómo el calor de la añada 2023 ha permitido expresar su mejor perfil.

Los otros galardonados con un diploma del 'Catalan Wines Special Report 2026' han sido: