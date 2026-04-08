Miguel Ángel Millán, sumiller del estrella Michelin EMi, nos recomienda 7 vinos blancos de culto por menos de 20 euros

Cuenta Rubén Rodríguez Mosquero, chef de EMi (Gaztambide, 64), una de las sensaciones del año -recordemos, estrella Michelin en apenas cuatro meses- que llamó a Miguel Ángel Millán para pedirle el nombre de un sumiller cuando quería abrir el restaurante. La respuesta de Millán le sorprendió: él mismo podía (y quería) asumir el rol. La entrada de Millán -mejor sumiller del mundo según The World's 50 Best y hombre fuerte de los vinos de DiverXO durante seis años- hizo que el proyecto, como no podía ser de otro modo, subiera de nivel inmediatamente.

La bodega de EMi es parte fundamental de la experiencia del restaurante. En la barra, chef y sumiller se alternan explicando platos sorprendentes y referencias de primer nivel. Pero el conocimiento extensivo y expansivo de Millán va más allá de las exclusivas joyas que abre para los clientes del restaurante madrileño. Aquí van siete referencias de vinos blanco de culto con precios que rondan los 20 euros o menos.

Albamar Albariño 2024. / Albamar

Albamar Albariño 2024 (D.O. Rías Baixas)

"Este albariño responde a lo que para mí debe ser un gran blanco de la denominación de origen Rías Baixas. Una gran referencia, con una acidez muy viva, un carácter casi 'crujiente' y notas salinas que corresponden a su identidad como vino atlántico. Va perfecto con cualquier pescado o marisco. Especialmente interesante es el maridaje con producto gallego. Ahí podemos elegir: percebes, ostras, mejillones, almejas, vieiras…”, resume Millán.

Suertes del Marqués Trenzado 2024. / Suertes del Marqués

Suertes del Marqués Trenzado 2024 (D.O. Valle de Orotava)

Millán nos propone un salto de norte a (muy) sur. “De Galicia nos vamos a Tenerife, en concreto a la bodega Suertes del Marqués. En este vino, la uva fundamental es el listán blanco, que es una de las variedades esenciales de las islas. La listán blanco resulta un poco neutra, pero al mismo tiempo es capaz de transmitir muy bien el terroir volcánico que nos encontramos en Canarias y que los hace muy especiales. En la copa aparecen notas salinas, pero también ahumadas… que hacen que sea un vino apropiado para platos de pescado más complejos, como un besugo al horno por ejemplo”.

Cuatro Monos Albillo Real 2023. / Cuatro Monos

Cuatro Monos Albillo Real 2023 (D.O. Vinos de Madrid)

Para el sumiller de EMi, la variedad albillo real “es muy interesante, pero el problema es que se ha perdido un poco, con lo que hay pocos ejemplos de vinos que realmente merezcan la pena”. Uno de ellos es Cuatro Monos, elaborado por la bodega del mismo nombre, situada en Cadalso de los Vidrios (Madrid). “Lo bueno de esta uva es que te deja aromas a membrillo, hinojo… mientras que en boca resulta glicerina, lo que te da sensación de cierta densidad y hace que pueda tomarse incluso con aves, como un pollo picantón”.

Històric Blanc 2023. / Terroir al Límit

Històric Blanc 2023 (D.O. Priorat)

“Este vino es de una bodega que me encanta y que se llama Terroir al Límit, proyecto de un alemán llamado Dominik Huber”, cuenta Millán. “Este blanco rinde homenaje a los vinos históricos que se elaboraban en la zona. Está elaborado con garnacha blanca y macabeo y tiene un carácter mineral muy marcado debido a la licorella, una especie de pizarra de la zona. Tiene densidad y textura, por eso creo que, pese a que es blanco, funciona incluso con carnes blancas, como una pularda”.

Ariyanas Seco Sobre Lías 2022. / Bodegas Bentomiz

Ariyanas Seco Sobre Lías 2022 (D.O. Sierras de Málaga)

Millán reivindica a través de este vino de la bodega Bentomiz la uva moscatel, “que tendemos a asociar con vinos dulces, pero también puede elaborarse en seco, como ocurre en este caso”. Para el sumiller, los aromas que tiene están entre “los más bonitos que puede dar una uva blanca, con recuerdos a flor de azahar o piel de naranja. Además, tiene gran finura y delicadeza”. Recomienda como maridaje, “intentar jugar con los vinagres en ensaladas ilustradas, como podría ser una que incluyera queso de cabra”.

Manzanilla fina Miraflores Baja Saca 2025 / De la Riva

Manzanilla fina Miraflores Baja Saca 2025 (D.O. Jerez)

“Ahora voy con el vino de unos amigos como son Willy Pérez y Ramiro Ibáñez, que han recuperado en Jerez una de las marcas míticas, como es De la Riva. Es una manzanilla que nace en un ‘grand cru’ como es el Pago de Miraflores, lo que hace que el vino tenga un carácter sápido, yodado y muy vertical. Destacan las notas de camomila y de frutos secos, que le otorgan un carácter gastronómico brutal. Es muy versátil, pero me encanta con algo tan clásico como un plato de jamón ibérico”, cuenta Millán.

Eidos Ermos 2024. / Bodega Luis Anxo Rodríguez Vázquez

Eidos Ermos 2024 ( D.O. Ribeiro)

Cerramos el círculo de recomendaciones de este sumiller regresando a Galicia con un blanco de la bodega de Luis Anxo Rodríguez Vázquez. En A Arnoia (Ourense). “Nos encontramos con un vino con muchísima fruta, con un gran peso en boca. Un blanco muy sabroso y de gran longitud. Es espectacular que esto sea una referencia de entrada de gama. Para acompañar no se me ocurre nada mejor que un buen plato de pulpo. ‘Terroir’ por todos lados”.