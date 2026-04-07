Vinos rosados: los mejores tragos para beberse la primavera

¿Se puede decir que España es país de rosados? Pues sí. Basta este artículo para demostrarlo. Aquí tienes referencias de Toledo, Menorca, Navarra y Rioja. Y todas muy recomendables. Toma nota de estos cuatro vinos rosados para beberse la primavera.

Perdigón 2023 (Roda). / El Periódico

Perdigón 2023 (Roda)

Roda ha cumplido su sueño de elaborar un rosado de guarda con este 'rioja' procedente de uno de los primeros viñedos que plantó la bodega, cuando inició su proyecto a principios de los años 90: el paraje Perdigón. Lleva garnacha y tempranillo de esta parcela junto al río Ebro y de viñedos vecinos, y ha pasado por madera durante 15 meses para que pueda crecer en la botella durante los próximos años. El resultado es un trago fino, redondo y ligero muy gastronómico. De brillante color rosa-salmón, en nariz es delicado y complejo, con notas de fruta de hueso frescas, como el albaricoque, la cereza y el melocotón de viña, conjugadas con aromas a flores silvestres e hinojo, con el recuerdo mineral de su suelo calizo al fondo. En boca es voluminoso, con una magnífica sensación de grasa y frescura. Cítricos como el pomelo conviven con las frutas que se detectaban en nariz, sumado a un fondo floral, que aporta una larguísima frescura. Esta primera añada cuenta solo con 2.000 botellas. 30 €.

Vino Torralbenc Rosado 2024 (Torralbenc). / El Periódico

Torralbenc Rosado 2024 (Torralbenc)

Nos vamos a Menorca. Allí, Bodegas Torralbenc ocupa una finca muy cercana al mar construida bajo el modelo de 'château', rodeada de viñedos que comparten espacio con otros cultivos como olivos, almendros o cerezos, y un denso bosque mediterráneo. Uno de sus vinos es este rosado que surge del cupaje de syrah, monastrell y merlot, recogidas y seleccionadas a mano, y vinificadas por separado en depósitos de acero inoxidable en contacto con sus lías durante más de 3 meses. Después se ensamblan y permanecen un mínimo de dos meses en botella. El resultado es un rosado aromático y delicado que conjuga sus notas de flores blancas y pétalos de rosa con aromas abundantes de fruta fresca, como la fresa, la pera y ese hinojo que está muy presente en todos sus vinos, como lo está en la propia campiña de la finca. En boca muestra acidez, buena estructura y un punto salino que nos habla de su cercanía al Mediterráneo. 21,60 €.

Vino La Rous 2023 (Dehesa El Molinillo). / El Periódico

La Rous 2023 (Dehesa El Molinillo)

Situada en los Montes de Toledo, Dehesa El Molinillo es conocida entre los amantes de la gastronomía por sus aceites de oliva virgen, pero también cuenta con un proyecto vitivinícola que sigue los preceptos de la agricultura ecológica. Este vino de cabernet sauvignon se ha criado en barricas de roble francés durante 9 meses (el 70% del vino) y se ha afinado sobre lías en depósito de acero (el 30% restante). Este rosado de guarda muestra un color asalmonado, preludio de una nariz en la que destacan sus aromas a frutas como el melocotón de viña, el pomelo rosa, el limón, la fresa y las flores azules como las violetas. Con una mineralidad y gran complejidad gracias a su fermentación en barrica, también ofrece sutiles notas de pimienta blanca, tanto en nariz como en boca. En el paladar se muestra seco, sedoso y equilibrado, contando con una acidez muy bien integrada, dando como resultado un trago refrescante y vivaz, con un final suave y cremoso. 20 €.

Rosé 2024 (Bodegas Unzu). / El Periódico

Rosé 2025 (Bodegas Unzu)

Elaborado con garnacha tinta, este vino navarro se ha criado sobre sus lías durante cinco meses para resaltar su complejidad aromática y su untuosidad en boca. Es un rosado de perfil ligero y amable (12,5 grados alcohólicos) que luce un color pálido, con fruta roja fresca en nariz (frambuesa, grosella y fruta crujiente) y una boca suave y equilibrada. Su textura armoniosa da paso a un final vibrante, afrutado y persistente. 15,75 €.