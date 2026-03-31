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Los mejores vinos por menos de 20 €: los favoritos de Edgar Rodríguez y David Farrés, de Incorrecte

Los sumilleres del restaurante Incorrecte proponen dos blancos, un espumoso y dos tintos

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Los sumilleres del restaurante Incorrecte, Edgar Rodríguez y David Farrés.

Los sumilleres del restaurante Incorrecte, Edgar Rodríguez y David Farrés. / Ferran Imedio

Ferran Imedio

Ferran Imedio

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Marcel Pons, con la pastelera Gabriela Figueroa como su mano derecha, regenta en Sant Gervasi el restaurante Incorrecte, con un comedor en rojo donde reinterpretan la cocina catalana. Allí están también los sumilleres Edgar Rodríguez y David Farrés, que defienden una bodega formada al 99% por vinos nacionales. Estos son sus cinco favoritos por menos de 20 €.

Vino Textura 6 (Celler Jordi Miró).

Textura 6 (Celler Jordi Miró). / El Periódico

Textura 6 (Celler Jordi Miró)

"Un blanco de la Terra Alta con la firma de Andrea Miró, una chica que comenzó muy joven en el mundo del vino. Nos parece un proyecto impresionante de una cultura vitivinícola emergente hecho por gente joven. Una garnacha que representa el mundo de las fermentaciones especiales. En nariz encontrarás recuerdos a mantequilla y palomitas, y en el paladar, untuosidad. Con los guisantes con 'mató' de nuestra carta le va muy bien".

Vino Mina de Oro (Bodegas Luzón).

Mina de Oro (Bodegas Luzón). / El Periódico

Mina de Oro (Bodegas Luzón)

"Jumilla es una zona conocida por sus vinos tintos pero están haciendo un gran trabajo con los blancos. Beber este viognier 100% es como ir a la Borgoña disfrutándolo en España... y pagándolo al precio de aquí porque si fuera francés costaría mucho más. Un blanco cremoso, untuoso, pasado por madera, de corte clásico... Es para quien le gustan los blancos con potencia porque tiene 14 grados. Marida bien con un pescado con carácter, aderezado con salsa, como nuestra 'lluerna'".

Vino Lilla (Josep Foraster).

Lilla (Josep Foraster). / El Periódico

Lilla (Josep Foraster)

"Un proyecto muy peculiar, un ancestral dentro del mundo de las burbujas, más allá del cava y corpinnat. Elaborado con trepat y parellada, da como resultado un rosado con burbuja pero buena estructura, pero a la vez que es muy refrescante y permite comer de manera ágil (porque a veces sucede que las burbujas se nos encallan un poco). Lo combinaríamos con un arroz de pollo y gamba porque esa burbuja le va genial para limpiar esa untuosidad del paladar".

Vino Microcósmico Garnacha (Bodegas Frontonio).

Microcósmico Garnacha (Bodegas Frontonio). / El Periódico

Microcósmico Garnacha (Bodegas Frontonio)

"Este tinto de la IGP Valdejalón [en la comarca zaragozana homónima], es obra del Master of Wine Fernando Mora, que hace vinos increíbles como este. Son garnachas de viñas muy viejas vinificadas bajo tierra en cemento subterráneo. Tiene 12 grados, es muy fluido, con mucha fruta. Es muy fácil de beber y acabar la botella. Una gran calidad-precio. Funciona genial con nuestra lubina con judías y patata, lo que además nos sirve para romper el estigma de que el blanco debe ir con los pescados y el tinto, con las carnes".

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Vino As Xaras (Fedellos do Couto).

As Xaras (Fedellos do Couto). / El Periódico

As Xaras (Fedellos do Couto)

"Un vino gallego de la Ribeira Sacra elaborado solo con mencía. La tendencia de los tintos es cada vez reducir más el alcohol y que sean más fluidos, y este cumple estos requisitos. Hecho en acero inoxidable, tiene con notas de regaliz, resulta muy fácil de beber y podría acompañar todo un menú degustación como el que tenemos ahora mismo en Incorrecte".

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