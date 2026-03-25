Vinos rosados: 3 buenos vinos por menos de 15 €

Ahora que llega la primavera, apetece un buen trago. ¿Cuál elegir? Si buscas algo que satisfaga tu bolsillo y tu paladar, aquí tienes tres buenos vinos rosados por menos de 15 €.

Aire de Protos. / El Periódico

Aire de Protos 2025 (Protos)

Premio Verema al Mejor Rosado Joven de España en 2025, este vino de estilo provenzal de la denominación de origen Cigales nace de un cupaje de tempranillo (45%), garnacha (35%), verdejo (10%), albillo y viura (10%) procedentes de viñedos de entre 20 y 50 años (alguno tiene más de 80). Ha tenido una crianza de un mínimo de 4 meses sobre lías finas. De tono pálido, en nariz resulta delicado, con recuerdos a la fruta blanca, al melocotón, a cítricos frescos, a las flores blancas, y con matices de frutos rojos. En boca se muestra fresco y sedoso, amplio y elegante, con un largo. Marida con gazpachos, platos asiáticos, arroces, pastas, cuscús y platos con atún, anchoas, langostinos... 9,25 €.

Vino Cloe Rosé 2024 (Doña Felisa). / El Periódico

Cloe Rosé 2024 (Doña Felisa)

Un vino delicado, expresivo y equilibrado que nace de viñedos situados en la Serranía de Ronda (Málaga). Elaborado a partir de garnacha recogida de forma manual, presenta un color rosado salmón con reflejos violáceos, limpio y muy brillante. En nariz se muestra franco y elegante, con una intensidad media donde se entrelazan flores blancas, rosas silvestres, pequeños frutos rojos y sutiles notas cítricas, dando lugar a un conjunto fresco y armonioso. En boca destaca por su equilibrio y finura. La entrada es fresca y amable, con una acidez bien integrada que aporta viveza y alarga el paso, dejando un final persistente y delicado, con recuerdos a pétalos de rosa. 12,95 €.

Salinete Rosado 2024 (La Melonera). / El Periódico

Salinete Rosado 2024 (La Melonera)

Ubicada en Ronda (Málaga), la bodega La Melonera tiene la vocación de revivir las antiguas tradiciones vitivinícolas de la región, combinando la innovación y la sostenibilidad, y apostando por la elaboración de vinos a partir de la recuperación variedades históricas. Este rosado con una producción limitada a 1.500 botellas es un monovarietal de tempranillo originario de la Sierra de las Salinas, a 700 metros de altitud. Ha pasado seis meses en barricas usadas de roble francés con 'battonage' semanales. El hecho de que 2024 fuera un año cálido provocó concentración aromática, con un sutil eco de salinidad, que desprende aromas a fruta roja, como fresa y frambuesa. Todo ello le confiere frescura, identidad y un largo final en boca, ideal para disfrutar en primavera y verano, especialmente con pescados de carácter como el atún rojo. Por cierto, el nombre Salinete rinde homenaje a un pequeño pez autóctono de los ríos andaluces, hoy al borde de la extinción, y también hace referencia a la salinidad tan característica de los vinos de la bodega. 14 €.