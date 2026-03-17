Ian Dai Hongjing, viticultor en China: "Los vinos chinos son como un producto de lujo"

China es un país tan gigantesco como desconocido, y buena prueba de ello son sus vinos. Poco se sabe de ellos por estos lares, así que la presencia de Ian Dai Hongjing en España es una gran ocasión para acercarse al panorama vitivinícola de este país asiático. Espóiler: en este terreno, no es ninguna potencia ni como productora ni como consumidora.

Lo confirma este elaborador de vinos independiente y una de las voces más singulares del vino contemporáneo en su país, que ha fundado Nomad Winery / Slow Wine, un proyecto nómada que trabaja con uvas procedentes de distintas regiones del China, adaptándose a cada paisaje y contexto vitícola.

Ian Dai Hongjing, fundador de Nomad Winery / Slow Wine, durante su intervención en la cumbre internacional de jóvenes talentos Wine Shapers. / El Periódico

Hongjing ha visitado Vitoria para asistir como invitado a la cumbre internacional de jóvenes talentos Wine Shapers, organizada por EDA Drinks & Wine Campus del Basque Culinary Center, al que han acudido jóvenes de todo el mundo que van a marcar el futuro del vino en los próximos años. "Con este encuentro enviamos un mensaje positivo sobre el futuro del vino ahora que solo se habla en plan negativo de la bajada de consumo por los cambios de hábitos. Una cita así tiene sentido y por eso habrá nuevas ediciones", avanza Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, que a la sede de San Sebastián sumará en octubre dos más dedicadas al mundo del vino, en Vitoria y Laguardia, en el que ofrecerán grados y másteres.

Poca pasión por los vinos

Pero volvamos a la figura de Hongjing, que en esta cita ha tenido un punto de exotismo porque, como él mismo admite, "en China no hay mucha pasión por los vinos, salvo un poco en Shanghái, así que es un mercado difícil". Aunque apunta que esa desventaja es, al mismo tiempo, un atractivo por el potencial de crecimiento que tiene tanto a nivel de producción como de consumo. "Lo bueno es que están subiendo, aunque habrá que esperar al menos una generación para ver si se consolidan".

Su relación con el mundo del vino no deja de ser un reflejo de lo que sucede en su país. Este emprendedor de 38 años entró en este sector por casualidad, por necesidad. "Quería trabajar y encontré un empleo como vendedor en una tienda de vinos de Shanghái", recuerda. No le apasionaba esta bebida, no entendía casi nada de este ámbito, no tenía dinero para pagarse botellas...

Sumiller y profesor antes que elaborador

"Tardé un par de años en enamorarme del vino". A la vista de su trayectoria, nadie duda de que su amor es realmente sólido y cada vez va a más. Poco a poco fue aprendiendo, estudió, dejó la tienda para ejercer de sumiller en varios restaurantes, se convirtió en profesor de enología y, desde 2017, elabora sus propios vinos. Por eso se mudó a Chengdu, en el oeste de China, cerca de las regiones vinícolas más importantes, como Ningxia, Xinjiang, Yunnan...

"Decidí hacer el vino que me gustaba a mí porque los que se encontraban en mi país me parecían pasados de moda: eran muy tradicionales, al estilo de Burdeos, con mucha madera, mucha extracción, con la cabernet sauvignon como variedad mayoritaria...", comenta. Él apostó por vinos tintos ligeros y 'orange wines', aunque también algún que otro tinto más pesado para seducir al cliente más clásico. Su manera más moderna de elaborar encaja, según él, con los gustos de la juventud de Shanghái, que disfruta de copas ligeras, sin mucho alcohol, y también naturales, que puedan beberse sin tener que acompañarlas con comida. Un nicho de mercado que comenzó a emerger hace unos 15 años, que aún es minoritario pero que sigue la tendencia mundial.

Hongjing vende el 60% de su producción en China ("a restaurantes y clientes particulares", puntualiza) y el resto, más allá de sus fronteras ("Australia, Malasia, EEUU, Canadá..."). ¿Y España? "Aún no, aunque me encantaría. Pero es complicado por los altos precios de nuestros vinos y la percepción de calidad que se tiene de ellos", se justifica.

Tasas muy altas

Los precios juegan en su contra, aunque parezca mentira; se trata de la excepción de esa norma no escrita que dice que cualquier producto de su país es barato: "En realidad, los vinos chinos son como un producto de lujo -asegura-. Vosotros lleváis miles de años haciéndolos y nosotros no, por lo que carecemos de esa experiencia. Tenemos menos maquinaria para hacer vino y somos menos eficientes. Y pagamos tasas muy altas, ya que nos aplican impuestos propios de los productos manufacturados, que son más elevados que los de los productos agrícolas".

De todos modos, Hongjing aprovechará estos días en nuestro país para intentar colocar sus elaboraciones y, si no lo consigue, a modo de maravilloso consuelo, habrá compartido tres jornadas con otras 270 figuras menores de 40 años procedentes de las principales países y regiones vinícolas del mundo (Burdeos, Borgoña, el valle del Loira, Champaña, Piamonte, Duero, el valle de Napa, Argentina, Chile y Australia...) y habrá visitado bodegas riojanas, una ocasión única para él porque no puede hacerlo en fechas de vendimia, que es cuando más podría aprender. "Al estar en la misma latitud, la uva se recoge en las mismas fechas que en China y tengo que estar allí, por eso no he podido ir a Francia o España, sino a Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica".