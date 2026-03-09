Los mejores vinos por menos de 20 €: los favoritos de Paula Cuenda, mejor sumiller de Catalunya de 2026

Paula Cuenda (restaurante Villa Más, en Sant Feliu de Guíxols) fue escogida la Mejor Sumiller de Catalunya 2026 en una edición del concurso organizado por la Associació Catalana de Sommeliers en la que superó a otros 11 colegas que, como ella, tuvieron que enfrentarse a todo tipo de pruebas teóricas y prácticas. Conocedores de que es una de las personas que más sabe de vinos, le hemos pedido que nos recomiende sus cinco vinos favoritos por menos de 20 €. Este es su repóquer ganador.

Ancestral Xarel·lo Vermell 2024 (Celler Dumenge). / El Periódico

Ancestral Xarel·lo Vermell 2024 (Celler Dumenge)

"La bodega Dumenge está formada por tres amigos que comparten pasión por el territorio y la burbuja. Nace un domingo, en el viñedo, abriendo un vino ancestral, que, como dice la palabra, es un espumoso natural elaborado con una técnica antigua que consiste en una única fermentación que termina en la botella. De esta forma se atrapa el gas carbónico natural, sin añadir azúcares ni levaduras extras. El resultado son vinos espumosos muy frescos en los que predomina la fruta. Este está hecho con xarel·lo vermell, una variedad tinta mutación del xarel·lo y minoritaria del Penedès. Ideal para compartir con familia y amigos un domingo (o cualquier otro día)".

El Pagès Content Orange (Celler La Salada). / El Periódico

El Pagès Content Orange (Celler La Salada)

"Al frente del proyecto de La Salada encontramos a Toni Carbó (Ton de La Salada), quien, siguiendo los pasos de su abuelo y su padre, ha recuperado la tradición familiar en un terreno que nunca ha sido tratado con productos químicos. Realiza vinos naturales rigurosos, con fermentaciones espontáneas y sin sulfitos añadidos. El Pagès Content es un vino 'brisat' de macabeu, xarel·lo, sumoll y malvasía de Sitges. Es una maceración muy fresca, con carácter y auténtico, fruto de una filosofía de respeto al territorio. Como dice Toni, es "ágil, fresco, para beber cuando tienes sed".

Tot d'Una 2023 (Celler RIM). / El Periódico

Tot d'Una 2023 (Celler RIM)

"Rabós de Empordà, zona de pizarra, es un pueblo en el que desde hace unos años Jordi Esteve se ha convertido en un personaje muy importante. Como dice él, aprende cada día de toda la gente mayor que vive allí, que le ha acogido y le muestra cómo es el territorio. Jordi sabe escuchar, interpreta la zona con su esencia y experiencia, recuperando viña vieja y también olivos de la Albera. Su filosofía va más allá de realizar vinos ecológicos y de mínima intervención. Hace vinos conscientes, con una tradición detrás que consiguen que expresen de dónde vienen. Os propongo probar Tot d'Una, cuyas uvas salen de un solo viñedo. Se trata de un clarete del trío de lledoners (garnachas) de tres colores: el blanc, el roig y el negre".

L'Abrunet de Frisach Negre 2024 (Celler Frisach). / El Periódico

L'Abrunet de Frisach Negre 2024 (Celler Frisach)

"Si no has oído hablar de los hermanos Frisach, hoy lo harás. Joan y Francesc, hijos de campesinos, han decidido dar un paso adelante para otorgar valor a su trabajo, al territorio y a sus viñedos. Celler Frisach nace para reinvindicar la humildad, el campesinado, la viticultura y Corbera d'Ebre, trabajando con variedades de la Terra Alta. Sus antepasados realizaban el cupaje de los vinos en los viñedos, pues tenían mezcladas la cariñena y la garnacha en las plantaciones. Para hacer este vino han cosechado las dos variedades al mismo tiempo y las han cofermentado. Todo trabajado con uva entera pisada con los pies, se deja una semana de maceración con las pieles y después se cría en depósitos de cemento. Un vino tinto muy fresco, donde las protagonistas son la fruta y la fluidez en copa. Como ellos se definen: "Somos raíces, somos Corbera, somos vino".

Vino Son Llebre Negre 2023 (Ve d'Avior-Cati Ribot). / El Periódico

Son Llebre Negre 2023 (Ve d'Avior-Cati Ribot)

"Cati Ribot, tercera generación de viticultores a 8 kilómetros del mar en la isla de Mallorca, apuesta por las variedades autóctonas de la zona: escursac, vinater blanc, argamussa, giró negre, callet, fogoneu, esperó de gall, malvasía, entre otros. Ve d'Avior (que en mallorquín significa 'viene de tiempo atrás') hace referencia a las variedades ancestrales del territorio y a las vinificaciones naturales de siempre. Son Llebre Negre es un vino tinto hecho con callet, escursac y mantonegro; muy fresco, sincero y con la particularidad que enseña el patrimonio varietal de Mallorca".