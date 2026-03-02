Cinco nuevos cavas logran certificarse como cavas de Paraje Calificado

Ya son quince los cavas que pueden lucir el sello de Cava de Guarda Superior procedente de un Paraje Calificado. Se trata de la máxima distinción que otorga la Denominación de Origen Cava a sus productos, un selecto club al que hasta ahora solo pertenecían diez espumosos procedentes de un único paraje con características excepcionales de suelo y microclima. "Representan la expresión más singular y exigente del territorio", destaca la DO Cava.

Estos cavas ocupan el vértice de la pirámide de la DO Cava, es decir, son los de mayor prestigio, capaces de competir en la Champions League de los vinos espumosos internacionales por haberse elaborado bajo unos estrictos requisitos que solo están a la mano de muy pocas bodegas. De hecho, hasta el momento solo había seis empresas elaboradoras que habían logrado certificar uno de sus cavas con este sello de calidad: Codorníu (3), Ferrer Wines (2), Alta Alella (2), Juvé & Camps, Vins el Cep y Pere Ventura.

A esta lista se suman ahora las bodegas Sumarroca y Carles Andreu, que han logrado obtener el sello para tres y para uno de sus cavas, respectivamente. Además, Vins el Cep ha conseguido certificar un segundo espumoso, por lo que son cinco los nuevos cavas de Paraje Calificado, según acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Ministerio de Agricultura.

Viñedo perteneciente a Sumarroca. / Joan Valera

Los cinco nuevos Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado son: MIM Natura Blanc de Noirs, de la bodega Vins El Cep, procedente de un viñedo de Pinot Noir del paraje de Can Prats, en Espiells (Alt Penedès); L’Era del Celdoni, de Carles Andreu, de Pira (Conca de Barberà); y tres cavas de Sumarroca: Núria Claverol Allier Finca Cols, Núria Claverol Homenatge Finca Peretes y Núria Claverol Blanc de Noirs Finca Rosendo, del núcleo de El Rebato de Subirats (Alt Penedès).

"Los cinco nuevos Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado han superado una exigente normativa y han sido revalidados por un panel de sumilleres y Master of Wine (MW) de primer nivel", explica la DO Cava. Los grandes expertos que han participado en el panel de cata final son Pedro Ballesteros MW, Almudena Alberca MW, David Forer MW y el periodista y sumiller Ramon Francàs. En el panel también han participado Oriol Roig, actual director técnico de la DO CAVA, y Francisco González, anterior director técnico de la DO CAVA e impulsor de esta categoría de alto prestigio.

El presidente de la DO CAVA, Javier Pagés, ha celebrado que la categoría cualitativa más destacada del sector continúe creciendo, y ha anunciado que otras firmas han iniciado ya los trámites para convertirse próximamente en Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado.

Cuáles son los 15 Cavas de Paraje Calificado

Art Laietà d’Alta Alella. Migin Exeo Paraje Calificado Vallcirera. Crianza: + 66 meses Art Laietà d’Alta Alella. Migin Opus Paraje Calificado Vallcirera. Crianza: 50 meses Carles Andreu. L’Era del Celdoni Paraje Calificado. Crianza: 87 meses Codorníu. Ars Collecta Paraje Calificado La Fideuera. . Crianza: +90 meses Codorníu. Ars Collecta Paraje Calificado La Pleta. Crianza: +90 meses Codorníu. Ars Collecta Paraje Calificado El Tros Nou. Crianza: +90 meses Ferrer Wines. Can Sala Paraje Calificado. Crianza: 144 meses Ferrer Wines. Vinyes de Can Sala Paraje Calificado. Crianza: + 120 meses Juvé & Camps. La Capella Paraje Calificado. Crianza: +150 meses Pere Ventura. Gran Vintage Paraje Calificado Can Bas. Crianza: +96 meses Sumarroca. Núria Claverol Allier Paraje Calificado Finca Cols. Crianza: 36 meses Sumarroca. Núria Claverol Homenatge Paraje Calificado Finca Peretes. Crianza: +80 meses Sumarroca. Núria Claverol Blanc de Noirs Paraje Calificado Finca Rosendo. Crianza: +36 meses Vins El Cep. Claror Paraje Calificado Can Prats. Crianza: + 84 meses Vins El Cep. MIM Natura Blanc de Noirs Paraje Calificado Can Prats. Crianza: + 36 meses.

L'Era del Celdoni, de las bodegas Carles Andreu. / Cedida

Los requisitos exigidos por la DO Cava para otorgar este sello

• Viñedos de más de 10 años de antigüedad de un área calificada

• Rendimiento máximo de 8.000 Kg/Ha

• Vendimia manual

• Vinificación en la propiedad

• Elaborado únicamente como Brut Nature, ExtraBrut o Brut

• Control de rendimiento de extracción limitado a 48 Hl/Ha

• Cava solo de añada

• Cata clasificatoria previa

• Trazabilidad íntegra desde el viñedo hasta su comercialización

• Crianza mínima de 36 meses

•100% ecológicos a partir de la vendimia 2025