18ª edición
Una pareja de Master of Wine gana los 35.000 € del Premio Vila Viniteca de cata por parejas
Álvaro Ribalta y Thomas Parker se imponen en un concurso tan reñido que el jurado ha debido echar mano de las notas de cata para elegir a los finalistas y los integrantes del podio
Álvaro Ribalta, el ingeniero mecánico que pasaba de los vinos, se convirtió en Master of Wine y ahora vende botellas 'top'
Dos catadores franceses ganan los 35.000 euros del Premio Vila Viniteca de cata por parejas de 2025
El Premio Vila Viniteca de cata por parejas ha reconocido con el primer premio -dotado con 35.000 euros- a la pareja formada por dos Master of Wine: Álvaro Ribalta y Thomas Parker.
El barcelonés era un ingeniero mecánico que pasaba de los vinos, se convirtió en Master of Wine y ahora vende botellas 'top', mientras que el londinese se convirtió en 2018, en la persona más joven que obtuvo el título de Master of Wine: tenía 29 años. "No nos habíamos preparado nada en absoluto, no hemos catado a ciegas, solo hemos mirado el catálogo de Vila Viniteca justo antes de entrar", ha admitido, aún sorprendido por la victoria, Ribalta. "Aún no nos lo creemos".
Un podio de nivel
En la 18ª edición de esta competición, que se ha celebrado este domingo en la Casa Llotja de Mar, el segundo lugar (10.000 euros) ha sido para los viticultores Antoni Carbó, de la bodega La Salada, y Ramon Jané, de Mas Candí, que ya habían ganado en 2024 y 2018, fueron plata en dos ocasiones y finalistas en otras siete.
Los 5.000 euros del bronce han sido para el sumiller y consultor Alberto Ruffoni (primer Spanish Wine Master mundial, título que le convierte oficialmente en el mayor experto mundial de vino de España) y el sumiller del restaurante Cocina Hermanos Torres Patricio Zárate.
125 parejas de 15 nacionalidades
La victoria ha sido muy reñida, pues la selección de los 10 finalistas y de las tres parejas que han subido al podio ha sido tan apretada que el jurado ha tenido que valorar las notas de cata de los concursantes para deshacer algún empate.
Las 125 parejas participantes de 15 nacionalidades tenían el reto de descubrir el país, la zona de origen, la denominación de origen, las variedades de uva, la añada, el elaborador y la marca de los siete vinos catados en la fase clasificatoria disputada por la mañana. Por la tarde, las 10 finalistas han repetido la prueba, pero con otros siete tragos.
El evento, ideado por Quim Vila y Siscu Martí, socios y propietarios de Vila Viniteca, ha contado con 1.500 espectadores. Se han utilizado más de 6.000 copas Riedel (3.500 en el concurso), se han abierto para el certamen 292 botellas, se han degustado casi 400 kilos de más de 80 variedades diferentes de quesos, procedentes de 31 queserías seleccionadas por Ardai, y se han probado vinos de 40 bodegas.
Vinos de la fase clasificatoria
- Gramona Imperial Brut 2019, Corpinnat
- Bimbache John Stone 2024, El Hierro
- Domaine des Comtes Lafon Meursault 1er Cru Les Porusots 2022, Bourgogne
- Sine Qua Non Aperta 2018, California
- Celler Joan d'Anguera Vinya de la Glòria 2020, Montsant
- The Sadie Family Wines Columella 2023, South Africa
- Château Climens 2010, Bordeaux
Vinos de la final
- Schloss Gobelsburg Tradition Heritage Cuvée 10 Years, Kamptal
- Las Rocas de San Alejandro Garnacha Viñas Viejas 2023, Calatayud
- Château Lafleur 1983, Bordeaux
- R & L Legras Cuvée Saint-Vincent 2012, Champagne
- Pepe Raventós Mas del Serral 2014, Conca del Riu Anoia
- Le Gallais Wiltinger Braune Kupp Spätlese 2019, Mosel-Saar-Ruwer
- González Byass Tío Pepe Amontillado Cuatro Palmas Saca 2017 (0,5 L), Jerez-Xérès-Sherry
