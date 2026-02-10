Paula Cuenda, elegida mejor sumiller de Catalunya 2026 en una final 100% femenina

La sumiller de Villa Más (Sant Feliu de Guíxols) Paula Cuenda ha sido escogida la Mejor Sumiller de Catalunya 2026 en una edición cuya final ha estado copada por mujeres. Cuenda ha superado a Anna Casabona, sumiller de Juvé & Camps, y a Chus Brion, profesora de sumillería del Barcelona Culinary Hub, que han sido segunda y tercera, respectivamente.

El podio del concurso Mejor Sumiller de Catalunya 2026: Paula Cuenda (restaurante Villa Más), primera; Chus Brion (Barcelona Culinary Hub), tercera, y Anna Casabona (Juvé & Camps), segunda. / El Periódico

El concurso, organizado por la Associació Catalana de Sommeliers (ACS) y celebrado en el marco del Fòrum Gastronòmic Girona, ha puesto a prueba a 12 sumilleres profesionales con 60 preguntas de todo tipo: enológicas como “¿Cuántos grados 'briks' tiene un vino blanco de 13 grados?”; otras de geografía como “¿Cuáles son subzonas de la DO Málaga?”; alguna de viticultura como “¿Cuál es la DO española que acepta el riesling aparte de la DO Costers del Segre?”.

Una prueba sorpresa

Después, una prueba práctica que consistía en la cata comentada por escrito de cuatro bebidas, dos vinos y otros dos productos que han tenido que identificar. El vino blanco se tenía que comentar en lengua extranjera. Y finalmente han realizado una tercera prueba como baristas con el servicio del café.

Los participantes en el concurso Mejor Sumiller de Catalunya 2026. / El Periódico

Tras pasar a la final, las tres candidatas al título han tenido que superar una prueba sorpresa (elaborar un pisco sour), una prueba de servicio, una cata e identificación de productos, una corrección de una carta errónea, una toma de pedido y maridaje, una decantación...

La Nit dels Sommeliers

La víspera del concurso, la Associació Catalana de Sommeliers (ACS) ha celebrado La Nit dels Sommeliers 2026 en el restaurante Esperit Roca, con un maridaje a cargo de Josep Roca. Allí se han entregado los premios anuales que sus asociados conceden por votación a diferentes personas y entidades.

El galardón Victoria Ibáñez a la Mejor Iniciativa Solidaria ha sido para la Cooperativa Coop-era. El sumiller y jefe de sala de Castell Peralada Restaurant, Toni Gerez, ha sido distinguido por su trayectoria. Cinc Sentits ha sido reconocido como Mejor Sala de Restaurante; mientras Sangenís i Vaqué (DOQ Priorat) ha sido elegida Bodega con mejor oferta enoturística. El exbaloncestista Marc Gasol ha sido nombrado Socio de Honor y el periodista Ramon Francàs, Mejor Comunicador.

También se ha rendido homenaje a la sumiller y vicepresidenta por Barcelona de la ACS, Victoria Ibáñez, quien falleció en 2025 a los 52 años.