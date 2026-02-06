Jancis Robinson, la crítica de vinos más respetada del mundo: "Estamos bebiendo vinos que por su calidad deberían ser más caros"

Podría decirse, sin temor a equivocarse, que Jancis Robinson es uno de los mitos vivientes del mundo del vino. Menudo currículo el de la veterana experta, que en diciembre pasado celebró su 50º aniversario como escritora de vinos y un cuarto de siglo de jancisrobinson.com (ella cumplirá 76 años en abril y sigue en plena forma porque, bromea, bebe vino cada día). Es Master of Wine desde 1984, corresponsal de vinos para 'Financial Times' y Oficial del Imperio Británico, cuenta con decenas de galardones a sus espaldas... Es, por tanto, la crítica más respetada del planeta. Por eso su visita a la "fantástica" Barcelona Wine Week podría considerarse como un acontecimiento para los 'wine lovers'.

La autora de obras de referencia de literatura enológica internacional atendió a Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, antes de ofrecer una charla en compañía de Ferran Centelles [exsumiller de El Bulli y responsable de vinos españoles para Robinson], donde cataron y comentaron algunos de las elaboraciones españolas que han marcado tendencia en las últimas décadas: O Soro 2023, de Rafael Palacios; Celler Batlle 2015, de Gramona; Único 2015, de Vega Sicilia... Como era de esperar, las entradas se habían agotado con muchos días de antelación.

-Es su primera vez en la Barcelona Wine Week pero no en Catalunya, que visita a menudo, ¿verdad?

-Sí, casi cada año.Tenemos una casa desde 1989 cerca de Carcasona y cuando quiero comer bien cruzo los Pirineos para venir por aquí. A final de mayo volveré para la boda de la sobrina de mi marido [Nicholas Lander, crítico gastronómico de 'Financial Times']. Y si no vengo más a probar vinos es porque tenemos al encantador Ferran [Centelles, el responsable de vinos españoles de sus publicaciones].

Jancis Robinson y su marido, Nicholas Lander, durante la cata comentada en la Barcelona Wine Week 2026 de algunos de los vinos españoles que han marcado tendencia en las últimas décadas. / Jordi Muntal

-Por tanto, usted conoce perfectamente los vinos catalanes y españoles desde hace años. ¿Desde cuándo le han interesado?

-En realidad, me interesan los de todo el mundo y lo bonito es que el mundo del vino se está expandiendo. Cuando comencé, me decían que a la gente no le interesaba el vino, sino la cerveza y los espirituosos, pero el paso del tiempo ha demostrado que eso ha cambiado totalmente. La prueba es que ahora estoy trabajando en una nueva edición del 'The World Atlas of Wine', que tendrá una doble página con nuevas regiones de vinos de Escandinavia y el países del Báltico.

-¿Y qué me dice de las elaboraciones catalanas y españolas?

-Ha habido grandes cambios. Durante los primeros cinco años de mi carrera escribía para una revista comercial, así que iba donde estaba el negocio. ¿Sabe cuál era la zona española que más visitaba a finales de los 70?

-Así a bote pronto... no sabría decirle...

-Jerez, porque el vino número uno en ventas en Reino Unido era el 'sherry'... Yo era muy fan del Jerez pero es muy triste ver cómo bajó el nivel. Espero que vuelva arriba gracias a las nuevas generaciones.

Jancis Robinson, durante la cata comentada en la Barcelona Wine Week 2026 de algunos de los vinos españoles que han marcado tendencia en las últimas décadas. / Xavier Solanas

-Me comentaba que ha cambiado mucho el panorama en España...

-Sí. Recuerdo que en una serie de televisión sobre vinos entrevisté a Miguel Torres, que estaba haciendo esa cosa tan 'emocionante' de trabajar con cabernet y chardonnay en el Penedès, algo que en aquellos tiempos hacía todo el mundo porque la gente estaba enamorada de estas variedades, encajaran o no en la zona. En cambio, ahora hay una gran fascinación por las variedades locales; precisamente Familia Torres está haciendo un gran trabajo de recuperación de variedades catalanas ancestrales.

-¿Es el gran cambio que ha percibido, también a nivel mundial, en los últimos años?

-Es uno de ellos. Otro es el tipo de vino. En los 90 se puso muy de moda hacer vinos muy potentes, con mucha madera, particularmente tintos aunque algún blanco también, y eso ha cambiado completamente. Es la [tercera] ley de Newton: tras cada acción hay una reacción. Ahora, la nueva generación los prefiere pálidos, ligeros, frescos, incluso los tintos.

-Si hay efecto péndulo, quizá se vuelva a los potentes dentro de unos años...

-Quizá, podría ser... Aunque no creo que yo lo llegue a ver.

Jancis Robinson y el sumiller Ferran Centelles, durante la cata comentada en la Barcelona Wine Week 2026 de algunos de los vinos españoles que han marcado tendencia en las últimas décadas. / Xavier Solanas

-En este medio siglo probando y escribiendo de vinos, ¿cuál es el momento que más le ha gustado?

-Prefiero el actual. Nunca fui una gran fan de los vinos con mucha madera; me gusta la finura, que el viñedo se exprese más que el hombre. Hubo un tiempo, a finales del siglo pasado, en que los bodegueros y los enólogos eran las estrellas, y ahora se intenta saber qué pasa en el suelo para hacer el mejor vino. En Borgoña, por ejemplo, hay una pareja, Claude y Lydia Bourguignon, que apuestan por la biodinámica, que se preocupan por la salud del terreno.

-¿Qué le parecen los vinos biodinámicos? ¿Cree en ellos?

-No sé cómo funciona la viticultura biodinámica; pienso que nadie puede explicarla científicamente. Pero yo creo en los resultados y los vinos biodinámicos me parecen muy interesantes. Le pongo otro ejemplo concreto: Jeffrey Grosset, uno de los mayores productores de riesling en Australia y muy famoso allí, es un hombre muy científico, muy riguroso, y fue muy escéptico cuando su mujer, Stephanie Toole, empezó con la biodinámica; pero cuando vio los resultados, él también se pasó a la biodinámica. Hay una explicación posible, aunque no creo que tenga que ver con poner un cuerno de vaca bajo las viñas según la fase lunar: quizá sea que el 'vigneron' pone toda la atención en el terreno y en cada planta.

-Tanta experiencia le dará perspectiva para apuntar hacia dónde puede ir el mundo del vino en los próximos años... ¿Más o menos calidad, más o menos diversidad, más o menos oferta?

-He tenido mucha suerte de haber visto en estos años cómo la calidad ha ido subiendo, subiendo y subiendo. En parte porque el mercado es muy competitivo, y aún más con un consumo que va a la baja, de modo que si quieres sobrevivir tienes que hacer un vino cada vez de mejor calidad. Para desgracia de los elaboradores, esa competitividad provoca una presión que mantiene los precios bajos.

-¿Insinúa que, en general, estamos bebiendo vinos cuya calidad es mayor que su precio?

-Si, sí, en general, estamos bebiendo vinos que por su calidad deberían ser más caros. Habrá algunas excepciones, bodegas con gran reputación que pueden manejar esos precios, pero hay una presión a la baja de los precios. Eso es muy bueno para los consumidores. Hubo un tiempo en que explotó el número de milmillonarios y muchos se metieron en el vino para tener colecciones en las que debían figurar las botellas más famosas; ellos sostenían esos precios.

-Hablando de tragos carísimos, ¿alguno de ellos ha sido de los mejores que ha probado en su vida?

-Honestamente, odio esta pregunta de cuál es el mejor vino que he probado porque he tenido la suerte de catar tantos...

-Quiero imaginar que unos cuantos son catalanes. ¿Qué piensa de ellos, qué dice de ellos? ¿Los recomienda?

-¡Por supuesto! Hay una gran variedad: espumosos buenísimos (el cava estuvo muy de moda pero llegó el 'prosecco' y le robó el mercado), muy buenos blancos y tintos... Es algo que no pasa en muchos sitios. Mi marido y yo vamos a menudo a la Costa Brava y al Empordà, que no es una zona vinícola muy conocida pero ves cómo ha ido subiendo la calidad. Ferran Centelles es fan de los de Alella... Así que no hace falta ir al Priorat para probar buenos vinos. Más que los famosos, a mí me gustan los vinos 'underdog' [botellas subestimadas que acaban sorprendiendo por su calidad], como sería el caso de los de Montsant en comparación con los del Priorat. Me fijo en el valor y no en la fama porque escribo para los consumidores.

-Hábleme de la novena edición del 'The World Atlas of Wine', un proyecto enorme que está previsto para 2026.

-Me ha llevado dos años actualizarlo para lanzar la novena edición porque he reescrito los textos completamente. Lo más frustante y emocionante a la vez ha sido el mapa de España porque hay tantas regiones interesantes... El de Francia está fijado, no hay nada demasiado nuevo, aunque la calidad sube, pero no hay nuevas zonas; en cambio en España hay nuevas denominaciones y categorías. ¡Debería ser actualizado casi cada año! Hemos señalado vinos de pago, hemos añadido un par de páginas a Rioja porque está protagonizando una revolución excitante, hemos puesto Aragón por primera vez con su propio mapa y texto... y, por supuesto, hay mapas especiales del Priorat.