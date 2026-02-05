3 buenos vinos tintos de Toro que te sorprenderán por su finura.

Aquí proponemos tres buenos tintos de la denominación de origen Toro que te van a encantar porque son mucho más elegantes de lo que te imaginas. Uno lo elabora un viticultor de referencia como François Lurton, otro solo sale en añadas buenas y el tercero es un icono de la DO como Termanthia. En fin, tres vinos de garantías.

Contracorriente 2024 (Bodegas Campo Elíseo). / El Periódico

Contracorriente 2024 (Bodegas Campo Elíseo)

François Lurton también apuesta por la árida DO Toro, donde elabora este tinto ecológico ligero, afrutado y sabroso que resulta tan diferente respecto al perfil tánico y potente que habitualmente expresan los vinos de aquella zona. ¿Por qué? Porque ha usado uvas más frescas, florales, de monte bajo, menos concentradas pero con una acidez mayor y un paso más elegante en boca. Para lograr la expresión auténtica de su terruño, esta tinta de Toro se ha vinificado con una mínima intervención; sin acidificación ni levaduras (solo se ha hecho un sulfitado muy ligero antes del embotellado). Y para preservar la intensidad aromática del vino, se ha realizado poca extracción y se ha criado en depósitos de hormigón. El resultado es un vino con aromas de fresas maduras y arándanos. La boca sedosa, acompañada de notas de pimienta negra y especias, respaldadas por taninos redondos e integrados, para sublimar la expresión del terruño. Muy inmediato, redondo y jugoso. Armoniza con carnes rojas, asados castellanos, embutidos, setas, quesos y verduras a la parrilla. 21,80 €.

Celsus 2023 (Bodegas Vetus). / El Periódico

Celsus 2023 (Bodegas Vetus)

Este vino que solo se hace en añadas buenas nace de una parcela plantada en 1920 a solo un par de kilómetros de la bodega. Sus vides, como muchas otras en la DO Toro, mantienen el pie franco. Esta añada, de la que solo se comercializan 2.680 botellas, mezcla la tinta de Toro con un pequeño porcentaje (el 10%) de garnacha y alguna cepa suelta de malvasía. Es el vino más excelso (de ahí el nombre de Celsus) de la bodega, una mirada a los grandes viñedos de Toro, los más antiguos, aquellos que le han dado nombre, los que se cultivan como antaño, siguiendo criterios de viticultura ecológica y dejando que se exprese por sí mismo, sin grandes intervenciones. Tras ser vendimiado a mano, ha madurado durante 12 meses en barricas de 500 litros y ánfora (un tercio del total). De color cereza con borde granate, exhibe aromas a fruta madura, tostados, con chocolate y notas minerales. En boca es sabroso, carnoso y especiado. 50,20 €.

Termanthia 2017 (Bodega Numanthia). / El Periódico

Termanthia 2017 (Bodega Numanthia)

La nueva añada del vino icónico de Bodega Numanthia, que alcanzó los 100 puntos Parker con la 2004, está elaborada a partir de tinta de Toro de viñedos centenarios sin injertar. Resulta elegante, maduro, equilibrado, con un perfil potente y sutil, profundo y sereno, tras haber macerado en depósitos troncocónicos de roble francés y haber pasado 20 meses en barricas de roble francés con trasiegos cada cuatro meses. Exhibe el lado más fino y sofisticado de la tinta de Toro. Despliega un color picota madura de capa alta, y en nariz revela una expresión fina y compleja, con notas de eucalipto, arándanos, pimienta rosa, canela y agua de rosas, envueltas en una profundidad delicada. En boca es noble, sedoso y amplio, con recuerdos de frutillos negros, lavanda y pedernal, y un final largo que evoca el monte bajo y las flores secas. Un vino de guarda, con más de 20 años de potencial. Funciona con arroz cremoso con salteado de 'boletus' y colmenillas, con becada a baja temperatura al romero y patatas suflé, con helado de chocolate belga con polvo de Juanola... 250 €.