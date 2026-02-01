Marc Casanovas, periodista gastronómico: “Barcelona le debe a Ramón Cabau algo más que una escultura”

Farmacéutico, abogado, un restaurador fuera de serie… Además de un genio, un dandi, un ser diferente y extraordinario, un revolucionario en la restauración, un visionario, un bipolar… Algunas de éstas características son las que describen a Ramón Cabau, un personaje real que tuvo una vida muy intensa y cuya devoción por la gastronomía generó que la elevara desde oficio hasta el arte, y su nombre quedase adherido a una leyenda.

Mas Barcelona recibe hoy a Marc Casanovas, periodista y escritor gastronómico que le ha dedicado un libro a Ramón Cabau, alma del Mercat de la boquería. Y como es habitual cuando MAS Barcelona comunica temas de gastronomía nos acompaña Pau Arenós, periodista gastronómico de El Periódico y responsable de la serie de vídeos “Cata mayor”.

La pasión con la que Marc Casanovas habla sobre Ramón Cabau llama la atención, tanto por sus hechos como por sus logros. Cada frase suena a titular de un periódico. Por ejemplo: el día en el que inaugura su restaurante -L’Agut d’Avignon, en la Rambla- Ramón no está presente porque se encuentra en un frenopático. Como persona bipolar, presentaba episodios de máxima euforia pero también momentos depresivos, con algunos intentos de suicidio, algo que acabó concretando el 31 de marzo de 1987.

Como genio que era, fue pionero en servir las medias raciones y en presentar cuatro cartas al año, siguiendo las estaciones. Lo que hoy está de moda con la excusa del producto de proximidad, Ramón ya lo hizo.

“A Barcelona venía mucha gente desde Madrid a tomar caviar en el Agut d’Avignon porque en Madrid costaba el doble o el triple.” Y, sin embargo, un plato de verduras lo servía caro para igualar costos.

Su popularidad, que odiaba, le llevo a recibir una propuest atractiva: Cabau tenía que ser el presentador de aquel famoso programa de TV3 titulado “Bona cuina”, en lugar de Jaume Pastallé. Para ficharlo le pusieron un cheque en blanco a Ca l’Isidre. Dijo que no. No se veía, aunque con ese espíritu crítico que tenía seguro que hubiese hecho un programa muy diferente al que presentó Pastallé.

Marc Casanovas, en el plató de Mas Barcelona junto a Sergi Mas y Pau Arenós / Patricio Ortiz / EPC

Tras su suicido y en mitad del funeral, el coche fúnebre que llevaba sus restos mortales se detiene delante de La Boquería y una buena parte de los ciudadanos le lanzan flores. Muy propio de un genio. O como dijo Pau Arenós, “a Ramón Cabau parecía que las flores le crecían entre los dedos”.

