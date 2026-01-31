La DO Cava eleva a 19 el número de bodegas que lucen el sello de 'Elaborador Integral'

La Denominación de Origen Cava sigue avanzando en el proceso de reposicionamiento de su marca en el sector de los vinos espumosos, uno de los más competitivos del mundo. En los últimos años, la entidad ha lanzando distintas iniciativas que tienen como misión destacar la calidad de sus productos e identificarlos mejor con el territorio donde se producen. Así, nacieron los cavas de paraje calificado (que se situan en la punta de la pirámide al ser los de mayor precio y prestigio), la nueva segmentación entre cavas de guarda y cavas reserva y gran reserva, y la creación de distintas subzonas de elaboración.

Otra de estas iniciativas ha sido la creación del sello de 'Elaborador Integral', un exclusivo marchamo que solo pueden lucir las botellas elaboradas por un selecto grupo de bodegas de la DO Cava que cumplen unos estrictos requisitos de producción. Concretamente, la mención de 'Elaborador Integral' sólo puede otorgarse a aquellas bodegas que prensan y elaboran el 100% del vino base de su producción de cava, así como elaboran el 100% de sus cavas en la misma propiedad (bodega), no adquieren botellas en rima o punta a otros elaboradores, controlando cada etapa de la elaboración, desde el prensado de la uva hasta el degüelle final.

El Consejo Regulador del Cava acaba de conceder el distintivo a cuatro nuevas bodegas, de forma que ahora ya son 19 el número de elaboradores integrales entre el total de 200 bodegas amparadas por la denominación de origen, la más exportadora de España. Está previsto que, a lo largo de este año, se incorporen más bodegas a este exclusivo club.

Las cuatro empresas que se han incorporado ahora, todas ellas de capital familiar, son: Celler Eudald Massana, de Sant Pau d’Ordal (Subirats); Caves Bolet, de la Finca Mas Lluet (Castellví de la Marca); Torrens Moliner, de la Finca Heretat (La Fortesa); y Rovellats, de Sant Martí Sarroca.

De izquierda a derecha: Xavier Bolet, enólogo y viticultor de Cavas Bolet; Oriol Massana, décima generación al frente de Eudald Massana; Josep Cardona, tercera generación de Rovellats, y Xavier Torrens, tercera generación al frente de Torrens Moliner. / DO Cava

El presidente de la DO CAVA, Javier Pagés, afirma que las nuevas incorporaciones al sello de 'Elaborador Integral' “evidencian el interés por la calidad, la autenticidad, la excelencia y la singularidad”. En su opinión, “los Cavas de 'Elaborador Integral' contribuyen a elevar el prestigio del sector” y recuerda que “más allá del aspecto técnico, el sello refleja una forma de trabajar y de entender el vino: un compromiso con la trazabilidad y la coherencia”. "Este sello aporta un valor diferencial tangible, refuerza la confianza del consumidor y visibiliza el esfuerzo de las bodegas que apuestan por la excelencia desde el origen”, añade el antiguo director general de Codorníu.

Para Xavier Bolet, enólogo y viticultor de Cavas Bolet, “el sello de 'Elaborador Integral' representa para nosotros un sello de identidad, puesto que desde nuestros inicios hemos vinificado nuestro cava con racimos de cosecha propia (…) Con este sello se plasma nuestro cuidado al territorio, que se ve reflejado en nuestros cavas y se da a conocer con el enoturismo”.

Quiénes son los 19 elaboradores integrales de la DO Cava

Por su parte, Josep Cardona, tercera generación de Rovellats, señala que “esta distinción, no es solo un sello técnico; tiene un significado de prestigio y posicionamiento dentro del mercado. habla de la máxima garantía de calidad y refuerza nuestra identidad de Cava Histórica, dando un valor añadido a nuestros cavas reafirmando la trazabilidad y nuestro compromiso con la tierra. Por fin podemos hablar de cavas 100% cosecha propia.”

Los 19 elaboradores integrales de la DO Cava son: Alta Alella, Avinyó, Blancher, Bodegas Escudero, Bodegas Ondarre, Bolet, Can Sala, Celler Carles Andreu, Eudald Massana Noya, Finca San Blas, Gatell, Giró del Gorner, Juvé & Camps, Mastinell, Parató Vinícola, Parés Baltà, Rovellats, Torrens Moliner y Vins el Cep.

Los nuevos miembros del selecto club

Caves Bolet La familia Bolet se dedica a la actividad vitivinícola desde hace más de siete generaciones. Son viticultores y elaboradores integrales desde 1619. Con más de 70 hectáreas de viñedos propios en la actualidad, desde 2003 su cultivo es 100% ecológico, contando con la certificación ecológica CCPAE, ya que para los Bolet la pasión por el vino y el amor por la tierra forman un todo, integrado con el cuidado del entorno y su biodiversidad. Así, todas sus elaboraciones son ecológicas, y sus Cavas son todos ellos de Guarda Superior Reserva y Gran Reserva.

Celler Eudald Massana Eudald Massana es fruto de la historia de nueve generaciones de la familia Massana dedicadas a la viticultura. La bodega cuenta con 30 hectáreas de viñedos propios, situados en el corazón del Penedés, en Sant Pau d’Ordal (Subirats), donde ha apostado desde los inicios por un cultivo ecológico y biodinámico. Para la elaboración de todos sus vinos y Cavas utilizan únicamente las uvas procedentes de su finca, donde cultivan seis variedades de uva blanca y seis variedades de uva tinta diferentes.

Rovellats Rovellats es un proyecto familiar con su tercera generación al frente, que surge en Sant Martí Sarroca, Alt Penedès, bebiendo de un pasado vinculado al vino desde la Edad Media. Así, a 12 metros de profundidad, bajo la masía del siglo XV en la que se asienta la bodega, se encuentra una cava única en el mundo por su original estructura de estrella de seis puntas y una rotonda central. Rovellats elabora, desde su apuesta por la calidad, una producción muy cuidada con la que continúa dando forma a su larga tradición.