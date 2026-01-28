Esto es lo que no te puedes perder de la Barcelona Wine Week más 'familiar'

La Barcelona Wine Week, la cita de referencia del vino español de calidad, se celebrará del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona. En su sexta edición se ha consolidado de tal manera que puede hablarse de gigante del sector, dado su crecimiento y posicionamiento internacional, pues reunirá más de 1.300 bodegas (un 4% más que el año pasado), entre grandes marcas y pequeños productores, microbodegas y proyectos emergentes, que pertenecen a 90 denominaciones de origen y sellos de calidad de todo el país y que han despertado el interés de casi 1.900 compradores nacionales e internacionales. Esto es lo que no te puedes perder si vas a la feria.

Mireia Torres, enóloga y quinta generación de Familia Torres, está al frente del área de innovación y de la bodega Jean Leon. / ALBERTO PAREDES

Homenaje a las familias bodegueras

La próxima edición de Barcelona Wine Week rendirá homenaje a generaciones de viticultores y enólogos que han dedicado su vida al cuidado de la tierra y a la elaboración de cada botella. Dará voz a familias bodegueras responsables de firmas como Torres, Vega Sicilia, Gramona, Artadi o José Pariente, entre otras, que en diferentes charlas a lo largo de los tres días del salón explicarán cómo sus vinos han conseguido llegar hasta nuestros días o, en algunos casos, cómo el relevo generacional aporta nuevas mentalidades y maneras de entender el vino.

A modo de contraste, el miércoles a las 12.00 horas, se celebrará la cata 'Vinos sin pedigrí. La revolución de los 'outsiders'', protagonizada por las elaboraciones de tres hombres sin un apellido ligado a la viña ni una formación enológica clásica, que lo dejaron todo para seguir su intuición y crear vinos con alma propia: Daniel Landi (Comando G), Jorge Olivera (Jorge Olivera) y Jesús Barquín (Equipo Navazos).

Jancis Robinson, Master of Wine, crítica británica de vinos y columnista del 'Financial Times'. / El Periódico

Una cata con Jancis Robinson

En paralelo, el salón contará con un amplio programa de 80 actividades y 136 expertos nacionales e internacionales que participarán en conferencias, mesas redondas y catas para desvelar las grandes tendencias del sector y otros temas que les atañen, como el uso de la inteligencia artificial). En este sentido, uno de los grandes atractivos de la próxima edición es la intervención de la afamada crítica británica de vinos y columnista del 'Financial Times', Jancis Robinson, considerada actualmente la más influyente del mundo, que realizará la cata ‘Tradición e innovación: del pasado al presente’.

Será el martes, día 3, a las 16.30 horas y, de la mano de esta Master of Wine y del sumiller Ferran Centelles, se probarán algunos de los vinos que han marcado tendencia en las últimas décadas, poniendo el foco en las personas detrás de cada botella: Rafael Palacios O Soro 2023, Verum las Tinadas Cuvee Especial NV, Lopez de Haro Clasico Rosado GR 2013, Gramona Celler Batlle 2015, Vega Sicilia Único 2015 y Celler del Roure Ferrero i Sení­s la Pebrella 2023.

Almudena Alberca, la primera mujer Master of Wine en España. / El Periódico

8 Masters of Wine

La Barcelona Wine Week contará también con la intervención de ocho Masters of Wine, entre los que destacan Lenka Sedlackova, Almudena Alberca y Jonas Tofterup, y los enólogos Willy Pérez, Oriol Lliberia y Richard Sanz, entre otros. Además, se entregarán los Premios Mijares Mujeres del Vino en 12 categorías (Mejor Enóloga, Comunicación, I+D, Mujer del Año, Bodeguera, Comercial...) y se rendirá un homenaje póstumo a Victoria Ibáñez, que fue vicepresidenta de la Associació Catalana de Sommeliers.

Actividades fuera del salón

El programa 'BWW Likes the City' llevará catas, maridajes, opciones de tapeo y menús degustación a restaurantes, bares y enotecas de la ciudad como Compartir, Via Veneto, Nectari, Casa Alfonso, El Salero y 4 Latas. La propuesta invitará también a sacar el vino fuera de su zona habitual, acoplándolo a espacios alejados de la oferta gastronómica como el Reial Cercle Artístic de Barcelona, el Pipa Club o la Fundació Victoria dels Àngels.

Una zona de cata autoguiada y un 'speaker's corner'

Entre los expositores confirmados, figuran grandes marcas como Torres, Vallformosa, LAN, Matarromera, José Pariente, Marqués del Atrio, Raventós Codorníu, Grandes Pagos de España, Araex, Juvé & Camps y Freixenet, a las que se suman por primera vez bodegas y colectivos de prestigio como Grupo Osborne y la DO Rueda, además de centenares de medianas y pequeñas bodegas, junto con más de 300 microbodegas y proyectos emergentes de toda España.

La zona expositiva de Barcelona Wine Week, que esta edición ocupará 10.800 metros cuadrados de superficie (un 9% más que en 2025), se complementará con distintas áreas como una zona de cata autoguiada que contará con más de 80 referencias vinculadas al eje técnico de esta edición, 'Factor humano, el legado a preservar'; un espacio para encuentro y 'networking' entre profesionales del sector, o un 'speaker’s corner' donde ponerse al día de las últimas tendencias.