Meritxell Falgueras, sumiller: "Siempre procuro ver la vida con la copa medio llena"

Meritxell Falgueras es la quinta generación de una familia unida por el vino desde el conocido Celler de Gelida (¡¡Sants al poder!!), una maravillosa bodega que puede ser perfectamente un Museo, que reúne más de 4.000 referencias. Si volviera a nacer volvería a hacer lo mismo. “Sin la pasión de comunicar desde el vino me aburriría como una ostra.”

Asesora a más de 50 restaurantes y ya suma 25 años comunicando el placer de los sentidos con el vino. Siempre guarda una sonrisa y nunca te recibe con las manos vacías. Eso tiene un nombre y se llama “detallista”. Además, se nos ha presentado en el plató con el vestido de su hija puesto que tiene 10 años (sí, han leído bien: diez años).

Tenemos la suerte de que nos acompañe en esta charla el periodista Pau Arenós, autor de la web de El Periódico “Cata Mayor”, y que ha publicado 19 libros sobre cultura gastronómica. Sí: 19. Pero entonces: ¿Cómo tenemos al mundo del vino?

La propia Meritxell es muy sincera, como siempre: “En un momento de crisis internacional, quien está en crisis es el vino negro, porque a la gente joven no le atrae tanto como hace décadas. Lo que siempre ha sido ubicado como si fuera un regalo de Dios, era la sangre de Cristo, o cuando le dabas un regalo al médico, ¿qué se hacía? Una botella de vino negro. Pues ahora, no. Han cambiado los gustos y las tendencias y a la gente joven le encanta el vino con burbujas, muy suave; los vinos negros que se venden son del estilo Pinot Noire o Borgoña, que se tomen frescos, etc.

Siempre ha llevado la cultura del vino en sus venas, por la sencilla razón de que ha formado parte de su familia. Tengamos en cuenta que a los cinco años ya aprendió lo que era un vino de Cabernet, o una Garnacha. Con esa base ya estaba todo medio hecho. Porque al final, “la prueba del algodón en el vino es… que esté bueno. No hay más parámetros”.

