4 tintos mediterráneos para comenzar el año con aromas y sabores muy familiares

A la hora de seleccionar un vino, a menudo vamos a lo fácil y tiramos de un 'rioja' o un 'ribera'. Pero en el arco mediterráneo hay auténticas joyas que merecen atención. Como estas cuatro que contienen aromas y sabores 'de proximidad': tres catalanas y una alicantina.

Cartoixa 2019 (Scala Dei)

Considerado un hito en la historia vinícola por ser el primero en etiquetarse bajo la D.O.Q. Priorat (1974), el vino más emblemático de la bodega Scala Dei se elabora, de forma ininterrumpida durante medio siglo, con las mejores uvas de las variedades históricas de la zona, garnacha y cariñena. La vendimia, manual y escalonada para elegir las mejores frutas y respetar los diferentes momentos de maduración, se refleja en un vino de color cereza picota con matices violáceos y aromas intensos y persistentes de frutas negras maduras, ciruelas y un toque floral de violetas, que se mezclan con notas minerales aportadas por los suelos de 'llicorella' (pizarra). Un vino fresco, untuoso y suave, de cuerpo imponente y taninos maduros, ideal para platos rotundos. Estofados y hervidos, quesos curados, jamón ibérico y carnes de caza son sus perfectos acompañantes. 38 €.

Les Sorts Vinyes Velles 2020 (Celler Masroig)

Galardonado con una Gran Medalla de Oro como Mejor Vino Tinto de la edición de 2025 del Concurso Mundial de Bruselas, en el que se presentaron más de 7.000 referencias de 49 países, este 'montsant' lleva cariñena (95%) y garnacha (5%) con un envejecimiento de 17 meses en barricas nuevas de roble francés y 12 meses más en botella. De color cereza picota con tonos violáceos, luce aromas complejos de confitura de frutos rojos y tintos, con matices de pimienta negra, cacao o sotobosque mediterráneo. La entrada en boca es cálida, con un posgusto largo y agradable. Los miembros del jurado del concurso lo definieron como "un 'bouquet' elegante y fresco que se abre con notas de tabaco, chocolate y humo, enriquecidas con acentos vegetales de romero, con especias dulces y notas de pimienta que aportan complejidad, con una acidez vibrante y tonificante en boca que sostiene los aromas de mora culminando en un equilibrio extraordinario y un final de gran calidad". 19 €.

El Sequé 2022 (Bodegas y Viñedos El Sequé)

Carácter mediterráneo en estado puro. Un monastrell 100% ecológico nacido de viejos viñedos cultivados a 600 metros de altitud en Pinoso (Alicante). La combinación de distintos tipos de suelo, arcillas rojas, arenas, calizas y gravas, da como resultado un vino maduro, complejo y lleno de matices. Combina de forma excepcional voluptuosos frutos negros con notas refrescantes balsámicas, convirténdolo en un trago estructurado y hedonista. 31 €.

Gg 2023 (Terra Remota)

Esta bodega del Alt Empordà cuenta con este monovarietal de garnacha negra inspirado en una vuelta a los orígenes de la vinicultura, ya que ha fermentado en depósitos de hormigón de forma ovoide -los conocidos como ‘huevos de hormigón’- (hace 6.000 años, en la zona del Cáucaso, lo que hoy es Armenia y Georgia, empezó a elaborarse vino en vasijas). Esa forma favorece el movimiento interno de las lías con los mostos de forma natural, minimizando así la intervención humana. Además, el hormigón es un material neutro cuya porosidad permite una microoxigenación sin transmitir ningún aporte organoléptico. El vino ha reposado 10 meses antes de ser embotellado (solo se han puesto a la venta 2.102 botellas). Es un homenaje a la elegancia propia de la garnacha, expresiva y aromática, que con sus aromas de frutas es capaz de acompañar perfectamente desde una tabla de jamón ibérico con pan con tomate a una chuleta de ternera con guarnición de verduras. 45 €.