James Bond y Takashi Murakami: dos champanes para coleccionistas

Hay champanes que resultan muy especiales. Desde la botella hasta el estuche. Como estos que te mostramos aquí. De edición limitada. Para coleccionistas. Para regalar o regalarte. Uno homenajea al agente 007 y otro está decorado por el artista japonés Takashi Murakami. ¿Cuál te gusta más?

Special Cuvée 007 Limited Edition (Bollinger). / El Periódico

Esta propuesta que materializa el vínculo entre Bollinger y James Bond es para coleccionistas. La 'maison' celebra más de 45 años como el champán oficial de las películas protagonizadas por el agente secreto: su primera aparición en un filme fue en '007: Misión espacial' (1979), aunque Ian Fleming ya mencionaba el espumoso francés en la novela 'Diamantes para la eternidad' (1956), que en 1971 llegó al cine. El diseño del estuche rinde tributo a la mítica secuencia de apertura de las películas, incorporando en su frontal el icónico cañón dorado con la silueta de Bond en el centro. La botella, por su parte, luce el emblema de 007 en el collarín. Respecto al champán, se trata del Special Cuvée, elaborado a partir de una selección de 'crus' y con un claro protagonismo de la pinot noir. Fermentado parcialmente en barricas de roble, ha permanecido durante tres años en las cavas de la bodega. Luce una finísima burbuja y en nariz revela delicados aromas de fruta y flores blancas, junto con ligeras notas de pastelería. En boca es sedoso, untuoso, con el carbónico perfectamente integrado y una excelente acidez. Muy persistente, fino y elegante. 69,65 €.

Champán Vintage 2015 End of Year Edición limitada Murakami (Dom Pérignon). / El Periódico

End of Year Vintage 2015 Murakami (Dom Pérignon)

Dom Pérignon ha invitado a Takashi Murakami a diseñar la edición limitada End of Year del Vintage 2015. El artista japonés ha adornado la botella con sus icónicas flores sonrientes. El nipón aporta un aire lúdico al minimalismo de la 'maison' con sus motivos vivos y 'kawaii' de estética 'superflat'. En la botella, el tradicional imaginario del viñedo presente en el escudo de la casa francesa da paso a un paisaje floreado y fantástico; en el estuche, el escudo está enmarcado por las flores de este singular creador. Se trata de un champán con delicados aromas florales y afrutados, y una boca compleja, viva y rica en aromas de frutas blancas, con matices florales, vegetales y especiados. 269 €.