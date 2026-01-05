El mejor regalo de Reyes para amantes del vino: estos estuches

Regalar (o regalarse) un vino siempre ha sido una magnífica opción. La idea es todavía mejor si obsequias a alguien (o te obsequias a ti mismo) con una caja, estuche o cofre que lleve algo más. A veces puede ser otra botella, a veces unas copas para disfrutarlo mejor o incluso algún dulce para acompañar el trago. Aquí tienes varios ejemplos de estuches de vinos ideales para estas Navidades.

Estuche de dos botellas del Reserva Edición Especial Risk All 2021 (Marqués de Riscal). / El Periódico

Reserva Edición Especial Risk All 2021 (Marqués de Riscal)

Marqués de Riscal rinde tributo a su título de Mejor viñedo del mundo en los World’s Best Vineyards 2024 con su primera Edición Especial Risk All, ilustrada por el Premio Nacional de Diseño e Ilustración Isidro Ferrer (el artista nos traslada al abanico cromático de los viñedos y la luminosidad de las láminas del Hotel de la bodega que diseñó el arquitecto Frank Gehry).

La gran calidad de la añada 2021, una de las mejores de la última década, ha dado lugar a un reserva refinado dotado de armonía, profundidad, concentración frutal, finura y complejidad que tiene un gran potencial de guarda. Ha pasado 20 meses en barrica y tras su paso por botella luce sutiles notas balsámicas y especiadas. En esta cosecha se incorporan las uvas del viñedo que Marqués de Riscal ha injertado con tempranillos originales del siglo XIX. El estuche de dos botellas cuesta 35,80 €.

El tinto Edición Limitada 2019 de Bodegas Montecillo y el posabotellas y los posacopas de Actos. / El Periódico

Edición Limitada 2019 con posabotellas y posacopas de Actos (Bodegas Montecillo)

Bodegas Montecillo, la tercera bodega más antigua de la DOCa Rioja, y Actos, firma especializada en piezas de diseño artesanal, han creado un regalo de edición limitada que incluye una botella del Edición Limitada 2019, acompañada de un posabotellas y cuatro posacopas diseñados en exclusiva, ya que se inspiran en la bodega centenaria. El vino, una de las referencias más destacadas de la bodega riojana, está elaborado con tempranillo y graciano, y combina expresividad y potencia para ofrecer un trago de gran profundidad y equilibrio. Criado durante 20 meses en barricas mixtas de roble, presenta un color rojo picota intenso con ribetes azulados y una nariz afruta­da, con matices minerales, notas de caoba y toques de tofe. En boca es amplio y elegante, con recuerdos de ciruela madura y regaliz negro.

Las cinco piezas de Actos son producto de un proceso artesanal largo, complejo y creativo realizado de forma completamente manual por maestros alfareros. Luce colores que evocan el alma de Montecillo, con un estampado que combina líneas clásicas con un toque contemporáneo. La caja estará disponible hasta agotar existencias en la web de Actos y en Bodegas Montecillo (carretera de Fuenmayor, km. 3, Navarrete, La Rioja). Cuesta 140 €.

Pago de Torrosillo 2019 con dos copas Riedel (Bodegas Figuero)

La familia Figuero propone un estuche cilíndrico elaborado a mano con materiales de primera calidad reutilizable, ideal para ir de pícnic o como elemento decorativo: una botella de Pago de Torrosillo 2019. Se trata de un vino elaborado solo con tinta fina procedente de un Viñedo Singular plantado a mano en 1950 por su fundador, José María García. Este vino de Ribera del Duero, que destaca por su frescura, equilibrio y acidez natural, viene acompañado de dos copas del modelo Mise en Place de Riedel, de gran transparencia, diseñada para los tintos de alta gama. Cuesta 90 € (la botella sola, 79,95 €).

La caja de vinos Lanloverspack de Bodegas LAN. / El Periódico

Lanloverspack (Bodegas LAN)

Bodegas Lan ha creado el Lanloverspack, un estuche que incluye seis vinos con los que cubrir todas las ocasiones posibles: Verdejo y Rosado, y los tintos Crianza, Ecológico, D12 y Gran Reserva. Para hacerlo más especial, viene con un sacacorchos, un juego de posavasos y postales con toda la información de cada botella. Cuesta 62,25 €.

Las Varas Malvar 2023 y el dulce de Fátima Gismero del estuche navideño de Alto de Pioz. / El Periódico

Las Varas Malvar 2023 y un dulce de Fátima Gismero (Alto de Pioz)

Alto de Pioz, en La Alcarria, tiene un estuche navideño que incluye una botella de Las Varas Malvar 2023, un dulce de la pastelera Fátima Gismero y un tarjetón especial sobre la vendimia, el origen y la añada 2023. El vino, la primera referencia de la bodega de la que se han elaborado solo 2.300 botellas, es un blanco de guarda criado en un único fudre de roble francés y afinado en depósitos de hormigón. Está elaborado a partir de una variedad autóctona: la malvar. En nariz: flores blancas, fruta de hueso, pera, manzanilla seca y tiza; al abrirse, aparece fruta tropical fresca. En boca: salinidad, volumen, acidez viva y madera bien integrada; largo y complejo, con ecos de jara, monte bajo y sotobosque.

El estuche lleva también unas empanadillas dulces elaboradas con masa de harina ligeramente anisada, aceite y vino, que van rellenas de uvas frescas que conservan su jugosidad al hornearse, y espolvoreada con azúcar. Las uvas de estos harinados proceden de la misma parcela que las de Las Varas. Gismero (Pastelera Revelación en Madrid Fusión en 2021 y Discover Gem de La Liste de 2025, que la señaló como una de las grandes promesas de la pastelería internacional) ha reinterpretado la receta con su mirada contemporánea, conservando la esencia original. Cuesta 50 €.

La caja con Pago de Otazu 2022 y Pago de Otazu Chardonnay 2023 (Pago de Otazu). / El Periódico

Pago de Otazu 2022 y Pago de Otazu Chardonnay 2023 (Pago de Otazu)

Pago de Otazu celebra la Navidad con una caja compuesta por Pago de Otazu 2022 y Pago de Otazu Chardonnay 2023, dos vinos de la Denominación de Origen Protegida Pago de Otazu que reflejan el carácter de su 'terroir' bajo una influencia atlántica. El primero es un tinto (61% merlot y 39% cabernet sauvignon) que destaca por su equilibrio y profundidad, con aromas de frutas rojas y negras, notas especiadas y un fondo floral elegante. Su paso por barrica de roble francés le aporta estructura y persistencia. Marida con asados, carnes a la brasa, arroces o tablas de quesos e ibéricos. El segundo, un 100% chardonnay, tiene aromas florales y cítricos, y un final largo con una fina mineralidad. Se ha criado en barricas de roble francés (80%) y en depósitos de hormigón (20%), junto a sus lías. Un blanco gastronómico para acompañar entrantes frescos y ligeros como tartares, ceviches, tiraditos y 'sushi', mariscos, 'foie' y jamón ibérico. Cuesta 54 €.

La caja con Finca La Emperatriz Tinto y Blanco 2019 (Finca la Emperatriz). / El Periódico

Finca La Emperatriz Tinto y Blanco 2019 (Finca la Emperatriz)

En la Rioja Alta, se alza la finca que un día perteneció a Eugenia de Montijo, última emperatriz de Francia, impulsora del Canal de Suez e inspiraradora de casas legendarias como Louis Vuitton o Guerlain. También dejó huella en el mundo del vino: en 1878, presentó un vino elaborado con las uvas de esta finca en la Exposición Universal de París. Desde 1996, los hermanos Eduardo y Víctor Hernáiz han recuperado ese mismo espíritu, restaurando los viñedos y reinterpretando su herencia con vinos elegantes y ligados a la tierra.

Dos de ellos se venden ahora en una caja para regalar estas Navidades: Finca La Emperatriz Tinto y Blanco 2019. El primero combina tempranillo (71%), garnacha (25%) y un pequeño porcentaje de viura. Criado durante 18 meses en barricas de roble francés y americano, ofrece un perfil profundo y elegante, con notas de bayas oscuras, cacao y especias, taninos pulidos y un final largo y refinado. El blanco, un 100% viura, procede de las cepas más viejas de la finca. Su fermentación parcial en barricas de roble francés y su crianza de nueve meses aportan una textura cremosa y un equilibrio entre frescura y complejidad. Aromas de flores blancas, cítricos y frutos secos se entrelazan con un toque salino. La caja cuesta 81,60 €.