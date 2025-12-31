La historia de la 'Guía Vinos Gourmets': cuando una ama de casa estaba en el panel de catadores

Eso de que todo cambia para seguir siendo igual se cumple a medias con la 'Guía Vinos Gourmets', decana en España en su categoría. Tras 41 años mantiene su adn pero no es exactamente igual que cuando nació, en 1983, con el título de 'Guía práctica para amantes y profesionales de los vinos de España' con carácter bienal (anual a partir de 1989). Porque los tiempos son otros, y hoy en día costaría entender que una ama de casa figurara en un panel de catadores. Pero así fue en el primer -y preciado- primer número, del que solo se conserva un ejemplar que sus editores, Grupo Gourmets, cuidan como una joya y han escaneado para conservarlo en caso de pérdida mientras buscan por España alguno más de aquel debut.

Aquel primer comité de cata que asesoraba Isabel Mijares, a la sazón secretaria de la Unión Internacional de Enólogos y, con el tiempo, una de las mujeres más importantes en España en este ámbito, estaba formado por siete personas: un enólogo, un restaurador, un detallista de vinos, "una ama de casa interesada en el mundo del vino", una escritora gastronómica y dos redactores de la revista 'Club de Gourmets'. La ama de casa era Anna Menzel, hija de un alemán y esposa de un abogado que era una entusiasta de este mundo y que llegó a montar una especie de escuela en su casa de Madrid para enseñar a cocinar a sus amigas.

21 catadores

De aquella alineación inicial poco más sabe el actual presidente de Grupo Gourmets, Francisco López López-Bago, hijo de uno de los fundadores de la empresa editora, Francisco López Canís. "Yo también aluciné cuando lo supe hace unos días. Quizá no habría más gente de la que tirar... No lo sé. Lo que sí sé es que España era otra", comenta el empresario, que hoy en día cuenta con 21 catadores (sumilleres, enólogos y periodistas especializados).

Las ilustraciones de 'Guía práctica de los vinos de España' (1983), que años después pasó a llamarse 'Guía Vinos Gourmets'. / Ferran Imedio

Su manera de trabajar, eso sí, no difiere de la de hace 41 años. Nunca ha querido ser un censo, sino una selección de elaboraciones interesantes. Por eso siempre prueban los vinos a ciegas, lo que la ha convertido en una publicación única durante tantos años. "Si ves la etiqueta de Vega Sicilia o Petrus mientras lo bebes, es imposible ser igual de ecuánime que si no la ves", razona López, convencido de que debe buena parte del éxito de la guía este sistema de valoración. Ni más ni menos que más de 25.000 ejemplares venden cada año. También atribuye la aceptación al respaldo que ha tenido de la revista 'Club de Gourmets', que cumplirá medio siglo en 2026.

Reflejo del panorama actual del mundo vitivinícola español

La 'Guía Vinos Gourmets' actual añade muchas más cosas de las que tenía aquella primera 'Guía práctica para amantes y profesionales de los vinos de España', que así era como se llamó la publicación hasta 1992. Ahora hay un noticiario vinícola, un artículo sobre vinos extranjeros, una bibliografía del vino, una lista de bodegas con restaurante y/o hotel, una Liga de los 100 (las elaboraciones que han obtenido la máxima puntuación por parte de todos los catadores), un premio al mejor enólogo, un índice de vinos ecológicos... En definitiva, un reflejo del actual panorama vitivinícola español.

Uno de los gráficos de la edición de 2026 de 'Guía Vinos Gourmets'. / Ferran Imedio

También analiza más vinos que al principio. De las 2.000 referencias de 305 bodegas de 1983 se ha pasado a las 5.017 de 1.295 bodegas, cubriendo las 114 denominaciones de origen (antes solo había 29) y 43 Indicaciones Geográficas Protegidas, más todos los calificados como Vinos de la Tierra, aunque solo sea con una bodega. ¿Se puede deducir entonces que en los próximos 41 años doblarán los números? Responde López: "Quizá podamos aumentar entre un 10% y un 30%. Pero, por nuestro sistema de cata, de no más de 20 vinos por sesión, es muy complicado que podamos probar muchos más si queremos conservar ese criterio".

Y ese criterio tiene que ver con mantener "el rigor y la capacidad de ecuanimidad entre el primer y el último vino" que prueban. "Si quisiéramos hacer volumen, iríamos a una feria y cataríamos 100 en un día, pero ¿seríamos igual de ecuánimes con el primero que con el 100º? Yo creo que no. El paladar se satura, tiene un límite", añade. En total, realizan algo más de 200 catas al año para dar forma a la guía.

2.973 vinos superan la nota de 80 puntos sobre 100

Los vinos que superan los 80 puntos (otra diferencia respecto a la guía de 1983, que calificaba con uno o dos símbolos de catavinos) aparecen con su comentario de cata y su nota. En total, 2.973 de los 4.085 probados. A modo de comparación (y para entender cómo ha subido el nivel), en la edición de 1985 solo hubo cuatro distinguidos con dos catavinos: Imperial Gran Reserva (CVNE), Viña Albina (Bodegas Riojanas), Viña Ardanza (Rioja Alta) y Gran Viña Sol Blanco (Miguel Torres), mientras que en 2024 fueron 24 los que obtuvieron 99 y 100 puntos.

Los 2.044 vinos que solo están referenciados aparecen con información básica (tipo -blanco o tinto-, porcentaje de uvas, si tiene o no madera, grado alcohólico y precio); puede ser que no exista la última añada, que no se haya podido acceder a una muestra para catarla o que esta no haya alcanzado los 80 puntos ("el carácter de la guía es constructivo, no ponemos que han suspendido porque detrás de cada bodega hay un proyecto, una inversión, una familia que se dedica a ello").

¿Y el futuro, por dónde va? Como todo en esta vida, por internet. Aunque López piensa mantener la guía de papel, que tiene 1.250 páginas y cuesta 22 euros. "Soy un romántico loco", admite. Pero, a pesar de ese romanticismo, el papel aún aguanta el negocio de la guía, que tiene una 'app' de pago (4,95 euros) y en breve se convertirá en una web 'app' que permitirá tener la información renovada al momento sin necesidad de descargar actualizaciones.