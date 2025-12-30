4 champanes franceses para salpicar de glamur tus Navidades

Con la llegada de las Navidades, apetecen burbujitas porque alegran las citas familiares. Las más célebres y glamurosas están en las botellas de champán, como estas cuatro que recomendamos descorchar estos días.

Brut Impérial Red Edición Limitada (Moët & Chandon). / El Periódico

Brut Impérial Red Edición Limitada (Moët & Chandon)

Moët & Chandon ha creado una edición especial de su champán más emblemático, Brut Impérial, vistiendo la botella con el color más navideño: el rojo, que también adorna el Rosé. El espumoso blanco marida a la perfección con mariscos y pescados, platos con cocciones ligeras y preparaciones con una delicada salinidad, mientras que el rosado va bien con mariscos como la langosta o las gambas, platos de sabores suaves, con frutos rojos o un toque de pimienta de Espelette, o incluso con un pato o un queso de cabra. 44,95 € (58,55 el Rosé).

Brut Millésimé 2016 (Taittinger). / El Periódico

Brut Millésimé 2016 (Taittinger)

Está compuesto únicamente por vinos de primera prensa, con un ensamblaje a partes iguales de chardonnay y de pinot noir. Los 'grands crus' de la Champaña suponen el 70% de su composición, mientras que el resto han sido todos clasificados como 'premier crus'. La calidad de la uva de la añada 2016 fue excepcional y dio lugar a vinos frescos, elegantes y afrutados. La crianza en bodega durante más de cinco años ha favorecido su plenitud. En este caso, exhibe aromas florales de espino y notas de pera, 'kumquat', verbena, pan de jengibre y flores blancas que se apoyan en una sutil nota mentolada. En boca, el ataque es frío y dinámico con acentos de flores, como la madreselva, asociados a notas de melocotón y cítricos, mientras que el final resulta sutil, con una permanencia aromática sobre los amargos de la cáscara de naranja. Resulta ideal en el aperitivo, como acompañamiento para el jamón curado, el queso, las gambas, el salmón, el atún o incluso el carpacho de vieira. 81 €.

Blanc de Blancs (Barons de Rothschild). / El Periódico

Blanc de Blancs (Barons de Rothschild)

Este champán destaca por su elegancia, pureza y origen, pues está hecho únicamente con uva chardonnay de los viñedos de las laderas de la Côte des Blancs. Se elabora únicamente a partir de la 'cuvée', es decir, el primer prensado del mosto. Fermenta en pequeñas cubas de acero inoxidable y envejece al menos tres años y medio sobre lías finas, lo que le aporta textura, profundidad y una burbuja sutil y persistente. En nariz, destacan las notas cítricas y de frutos secos, acompañadas de matices de 'brioche', mantequilla y almendras tostadas. En boca, es directo y fresco, con un final largo y ligeramente salino que deja una sensación de equilibrio y armonía. Resulta perfecto como aperitivo o para acompañar platos de marisco, vieiras, langosta o lubina. 95 €.

Rosé (Abelé 1787). / El Periódico

Rosé (Abelé 1787)

Abelé 1757 presenta la visión que ha aplicado Etienne Eteneau, su 'chef de caves', a la gama más emblemática de los champanes de esta 'maison', la quinta más antigua de la Champaña, que comprende las 'cuvées' Blanc de Blancs, el Brut y el Rosé. Una reinterpretación con un perfil más fresco y actual, en la que permanece intacto el estilo de la marca. La mayor reinterpretación se ha dado en la 'cuvée' del rosado; hasta entonces, partía de la base de la 'cuvée' Brut, a la que se añadía vino tinto, un esquema clásico en la zona. Este Rosé de nueva generación, alcanza un equilibrio con un 50% chardonnay y un 50% pinot noir de Riceys, naciendo rosado desde el momento de la maceración, una rareza en la Champaña. Destaca por sus notas de frambuesas y fresas maduras. Su final, matizado por un elegante tostado, ofrece una expresión armónica y delicada. 55 €.