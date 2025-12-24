6 espumosos catalanes para dar alegría a tus Navidades

Las Navidades, días de fiesta por antonomasia, son sinónimo de vinos espumosos. Y las burbujitas cumplen a la perfección con la misión de alegrar las citas familiares dejando un buen sabor de boca. Aquí tienes seis botellas para disfrutar de un buen trago.

Reserva de la Familia V36 (Juvé & Camps)

El año 2026, el Reserva de la Familia Juvé & Camps celebrará medio siglo de vida. Para celebarlo, ha lanzado Reserva de la Familia V36, una edición de solo 1.297 botellas elaborada a partir de la añada 2009. Con 15 años de crianza en contacto con sus lías, este Brut Nature Gran Reserva excepcional lleva en su nombre V36 porque conmemora los años transcurridos entre la primera vendimia (1973) y la añada 2009, que da vida a esta edición. Se ha elaborado con un 50% de xarel·lo, un 35% de macabeu y un 15% de parellada) procedentes de fincas propias. Sin licor de expedición ni azúcares añadidos, es un Brut Nature puro, fiel a la filosofía de la casa. Presenta una burbuja sutil y persistente. En nariz, se abre lentamente, revelando capas de pan de centeno, almendras tostadas, mazapán y 'brioche' de limón, envueltas en un fondo de mantequilla fresca y caramelo de café. Y en boca, su frescura sorprende tras tantos años: equilibra con precisión la densidad y la untuosidad adquiridas en su larga crianza. La textura es envolvente, sedosa, sin aristas, con un final larguísimo, casi meditativo. La botella presenta un cierre de grapa y un estuche inspirado en libros de colección. 176 €.

75 Aniversari Brut 2018 (Torelló)

Torelló celebra este 2025 los 75 años de la elaboración de su primera botella de vino espumoso y los 630 documentados de historia familiar en la finca Can Martí, en Gelida (Alt Penedès). Para celebrarlo, ha lanzado una edición especial que rinde homenaje a los orígenes de la casa de la que solo se han elaborado 1.700 botellas (más 300 en formato mágnum) y que nace de uvas ecológicas cosechadas en 2018 en la finca de Can Martí (en el caso de los mágnums, la vendimia fue la de 2017). Ha tenido una crianza de 75 meses en botella, uno por cada año de historia del aniversario que se conmemora (lo habitual en el Brut Reserva de la casa son 24 meses). Contiene un 57% de xarel·lo, un 23% de macabeu y un 20% de parellada. Exhibe aromas golosos, con notas frescas de menta e hinojo, acompañados con toques de fruta escarchada. En boca entra con nervio, es estructurado y con un final con notas de fruta madura. Ideal para acompañar mariscos frescos como ostras, gambas y langosta; también es perfecto con pescados blancos a la parrilla o al horno. El diseño se inspira en la primera botella de espumoso embotellada por la casa en 1951, con una réplica fiel y un estuche. En la etiqueta destaca una réplica de la firma de Francesc Torelló, padre de Ernestina Torelló y abuelo de los hermanos Paco y Toni de la Rosa Torelló, quienes están hoy al frente de la bodega. 65 €.

Ancestro 2021 Ars Collecta Cavas Singulares (Codorníu)

Este cava simboliza la vuelta a los orígenes de los primeros espumosos, con mínima intervención en todo el proceso de elaboración. Con origen en una finca del Parque Natural del Garraf, se trata de un xarel·lo de la añada 2021 con una crianza mínima de 28 meses. De color amarillo pálido con reflejos dorados muy suaves, tiene una burbuja fina y muy bien integrada. En nariz aparecen las notas de plantas mediterráneas: hinojo seco, garriga, tomillo y laurel, combinadas con ligeras notas cítricas, como de citronela. Este cava vivaz resulta amplio, sedoso y con extraordinaria acidez en boca. Por su frescura y vivacidad resulta muy gastronómico, y su untuosidad lo hace muy versátil: marida bien con todo tipo de pescados y con aves de carne roja o blanca poco condimentadas. Se han elaborado 3.279 botellas. 30 €.

Les Granes 2023 (Albet i Noya)

Les Granes es un espumoso rosado elaborado 100 % con garnacha de las viñas más expuestas y soleadas de la finca (viña de Pau Baqués y La Botera). La óptima exposición solar, la marinada y los suelos rojizos arcillo-calcáreos y férreos favorecen una maduración precisa que da lugar a un vino delicado, voluminoso y sensual. Este Clàssic Penedès tiene una crianza mínima de 15 meses en botella antes del degüelle, lo que aporta integración y finura a la burbuja. 17,50 €.

Bruant 20è Aniversari (Art Laietà)

Hace 20 vendimias, la familia Pujol-Busquets sorprendió el mundo del cava con Bruant, la primera elaboración con el método ancestral a partir de uva de agricultura ecológica y sin sulfitos añadidos. Desde su nacimiento, ha abierto un camino innovador, inspirando incluso la creación de una categoría especial dentro de la DO Cava. La añada 2022 luce un color amarillo pálido y una burbuja fina y cremosa. Está elaborado 100% con pansa blanca (xarel·lo), la variedad emblemática de Alella. Se cría durante 37 meses con sus lías, desarrollando complejidad y elegancia, y sale al mercado sin adición de sulfitos ni licor de expedición. El resultado es muy mediterráneo: aromas de fruta blanca e hinojo, con toques salinos. Un cava gastronómico que, gracias a su perfil fresco y versátil, es ideal para acompañar aperitivos, marisco y pescado, arroces, carnes blancas y quesos. 20,40 €.

Muntanya 2024 (Can Sumoi)

Este espumoso elaborado con el método tradicional lleva un macabeu con una maduración equilibrada y acidez viva que aporta frescura y estructura, y un xarel·lo que redondea el cupaje para conseguir un trago fresco y equilibrado. Procede de viñedos de la sierra del Montmell (Baix Penedès) y se ha elaborado con criterios de mínima intervención. Destaca por su acidez vibrante y una gran capacidad de envejecimiento. 15,58 €.