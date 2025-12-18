Los mejores vinos blancos para triunfar estas Navidades

Si te presentas en cualquier ágape navideño con algunos de estos vinos blancos, te aseguramos que vas a triunfar. ¡Así que toma nota y prepara la copa, que toca disfrutar!

1985 (Bodega Diez Siglos). / El Periódico

Un vino de lo más singular, que recupera una tradición ancestral en la zona de Rueda. Está elaborado solo con verdejo plantado en 1985 y durante un año entero ha reposado en 120 damajuanas situadas al aire libre, expuestas a la acción del sol y los cambios térmicos de la zona de Serrada (Valladolid) para lograr una crianza oxidativa lenta y natural. Después ha pasado a barricas de roble francés durante 24 meses, en contacto con vinos que han vivido ese mismo proceso de producción procedentes de cosechas anteriores. Cada barrica actúa, al estilo de las soleras jerezanas, como una 'madre' que, año tras año, aporta homogeneidad a los vinos criados en ella. De color dorado con matices ámbar, tiene una gran estructura y complejidad aromática (frutos secos como la almendra amarga, nuez, vainilla, notas tostadas, especias suaves), y un paladar redondo, estructurado, persistente, con equilibrio entre amargor y acidez fina. Solo han salido al mercado 900 botellas. 52 €.

Vijariego sobre lías 2022 (Bodegas El Grifo). / El Periódico

A finales del siglo XV, los conquistadores originarios de Jerez que llegaron a las Canarias introdujeron la variedad vijariego, que en Lanzarote prosperó porque se convirtió en aliada de los viticultores: a los conejos, habituados a arrasar otros cultivos, no les gustaba. Con esta uva que proviene de viñedos centenarios de cultivo tradicional, artesanal y en hoyos se ha elaborado este blanco que se ha trabajado como vino de guarda, pasando un año en barrica de roble francés y otro año en botella. De color dorado intenso con matices amarillos pálidos, y una apariencia limpia y brillante, en la nariz se entrelazan los aromas como el hinojo, el heno y las frutas blancas con la sutilidad de los tostados de la madera y las notas a panadería de su crianza sobre lías. Y en boca entra fresco y vibrante, con acidez, con una textura rica y sedosa gracias a la crianza sobre lías. La influencia del roble francés se siente en el ligero toque especiado y un retrogusto de almendra tostada y vainilla. Sorprende por un final largo y persistente, con una fina mineralidad. 25,30 €.

Pequeñas Producciones Sauvignon Blanc 2024 (Bodegas Marco Real). / El Periódico

Este blanco navarro elaborado con sauvignon blanc, una variedad francesa que lleva asentada en la comunidad autónoma desde mediados del siglo pasado, es un vino complejo y maduro gracias a la crianza con sus lías durante cuatro meses en depósito. Muy vivo, destaca por sus aromas delicados y su untuosidad. Resulta ideal para los aperitivos, comidas y cenas ligeras. Pertenece a la gama Pequeñas Producciones, que recoge la esencia de los viñedos que Marco Real posee en la Sonsierra Navarra y en la zona alta de Olite. 10 €.

Reserva Blanco 2018 (Hacienda López de Haro). / El Periódico

Este vino es una declaración de intenciones: volver a mirar al pasado para recuperar la tradición de los blancos de guarda. Criado 18 meses en barrica y más de tres años en botella, despliega una nariz compleja y seductora (flores secas, vainilla, miel, hojarasca) y una boca elegante, salina y persistente. Ideal para carnes suaves, quesos curados o pescados blancos al horno. 9,95 €.

Chocolate nº 4 (Bodegas Orben). / El Periódico

Bodegas Orben, el proyecto de Artevino (Izadi, Villacreces y Vetus) asentado en Laguardia, presenta la cuarta elaboración de este vino tan peculiar que se aleja de las clasificaciones habituales de Rioja. Bajo el poco conocido concepto CVC (cupaje de varias cosechas), está elaborado con el ensamblaje de tres añadas diferentes (2022, 2023 y 2024) y variedades autóctonas riojanas como la viura y malvasía (30%), la garnacha blanca (35%) y la maturana blanca (35%). Todas ellas proceden de parcelas viejas distribuidas, mayoritariamente, en el entorno de Laguardia. Ha fermentado en diferentes continentes como huevo de hormigón, barricas de 225 y de 500 litros. Esta edición limitada que sale al mercado cada dos años y que se comercializa por cupos, dada su alta demanda, destaca por su color amarillo intenso con ribete brillante y reflejos verdosos. Luce notas a flores y frutas de hueso maduras, como albaricoque y ciruela. En boca exhibe leves toques tostados y se muestra amplio y graso, con buena acidez y muy persistente. Idóneo para la guarda. 29,20 €.

Etiqueta Negra 2022 (Terras Gauda). / El Periódico

Este blanco gallego elaborado con las variedades autóctonas albariño, caíño blanco y loureiro ha fermentado en fudres de roble francés y ha tenido una lenta crianza sobre lías. Con ello une la sutileza de la madera y la fortaleza frutal de sus tres variedades. La añada 2022 impacta en boca por su notable potencia y cuerpo, que no le quita frescura. Resulta opulento, aterciopelado y untuoso, acompañando a la perfección mariscos, pescados al horno o 'foie', tan presentes en las mesas navideñas. Por su especial proceso de creación, se recomienda oxigenar el vino antes de su degustación a una temperatura de 12°. También lo puedes guardar y esperar a abrirlo al cabo de ocho años como máximo si lo has tenido almacenado en buenas condiciones. 27 €.

Roda I Blanco 2022 (Bodegas Roda). / El Periódico

El proyecto de Bodegas Roda de elaborar un gran vino blanco de guarda que comenzó hace diez años se consolida con la cuarta añada (2022) de Roda I Blanco. Está elaborado, principalmente, a partir de una selección de vides viejas de viura (también lleva algo de malvasía riojana y garnacha blanca), con el objetivo de prolongar su vida en botella. Este vino de color ambarino brillante, resulta expresivo en nariz, con aromas a fruta madura, membrillo y pomelo, y notas minerales que aluden a los suelos de caliza donde se alimentan las viñas de las que procede. En boca presenta gran volumen, que se equilibra con una marcada frescura, donde la madera apenas está presente. Un trago con tensión y persistencia que tiene gran potencial de guarda. 75 €.