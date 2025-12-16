3 vinos tintos nuevos de Ribera del Duero que deberías descorchar antes o después de que acabe el año

Este 2025 acaba con novedades interesantes en todo el panorama vitivinícola español. Una de las zonas más activas es Ribera del Duero, que ha estrenado varias propuestas. Aquí seleccionamos tres recién llegados a la denominación de origen castellana que puedes descorchar antes o después de que acabe el año.

Dominio de Elbio 2023 (Dominio de Elbio). / El Periódico

Respaldado por la histórica bodega navarra Chivite, esta iniciativa vitivinícola representa la faceta más expresiva de la Ribera del Duero: apuesta por la pureza del terruño, con mayor expresión de la uva y menos influencia de la madera. La finca de Dominio de Elbio está situada en el renombrado 'triángulo mágico' de La Horra, Anguix y Roa, en la provincia de Burgos, con una tradición vitícola de más de 2.300 años. Tras Salvio, el primer vino de esta bodega, que fue presentado hace un año como una redefinición de frutalidad y frescura, lanza ahora una creación que lleva el nombre de la finca y se ha elaborado con las mejores uvas de su viñedo. Solo 17.000 botellas de este tinto de gran intensidad y frescor, con 12 meses de crianza. De color granate y aromas frutales (frutas del bosque y fruta negra) y notas especiadas (nuez moscada y pimienta blanca), en boca resulta amplio y redondo, con un tanino muy pulido y alta persistencia. El resultado es un vino elegante y equilibrado, con potencia, y a la vez una frescura característica de las vides de este lugar único. Cuesta 37,50 €.

La Pelea 2024 (Vinos del Paseante). / El Periódico

Vinos del Paseante, la colección de vinos singulares de diferentes denominaciones de origen españolas de Raventós Codorníu, presenta La Pelea, elaborado solo con tempranillo. Se trata de la primera referencia de esta gama en la D. O. Ribera del Duero. Destaca por su frescura y vivacidad, un grado alcohólico moderado y, si bien está listo para disfrutarlo ya, puede evolucionar bien durante los próximos tres o cuatro años, debido a su buena capacidad de guarda. De color rojo púrpura intenso con tonos morados, en nariz predominan los aromas de fruta negra que reflejan la tipicidad de la uva y se ven complementados con fines matices tostados de su permanencia en barrica. En boca se percibe como un vino amable, equilibrado y redondo. Ideal para un aperitivo, ya sea con embutidos ibéricos, quesos frescos o tapas ligeras. Cuesta 13,95 €.

Coto de Caleruega Roble 2024 (Coto de Caleruega). / El Periódico

Grupo Barón de Ley, líder de la D.O.Ca Rioja, inaugura Coto de Caleruega, su proyecto en la D. O. Ribera del Duero, con el lanzamiento de su primer vino en esta denominación: Coto de Caleruega Roble 2024. Es una apuesta por la frescura y la elegancia, un cupaje de tempranillo y merlot procedentes de viñedos de altura (entre los 960 y 1.070 metros). La vinificación se ha realizado con maceraciones suaves a baja temperatura en pequeños depósitos de acero inoxidable, preservando así los aromas de fruta roja y negra, con sutiles notas de regaliz. Tras la fermentación, el vino ha pasado tres meses en barricas de roble, lo que le aporta redondez y complejidad sin enmascarar su perfil fresco. En nariz, destacan aromas a frutas del bosque y un toque especiado. En boca es suave, goloso y persistente, con una vibrante acidez que invita a seguir bebiendo. Cuesta 8,75 €.