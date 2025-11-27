La mejor bodega de Europa y tercera del mundo es española

La edición internacional de la revista 'Forbes' ha reconocido a Marqués de Murrieta como la mejor bodega de Europa y la tercera mejor del mundo en su 'ranking' The World's 50 Best Wineries 2025. La clasificación sitúa en el número uno a la bodega chilena Santa Rita, seguida por la australiana Magill Estate. Hay otra española en la selecta lista: se trata de la jerezana González Byass, que ha alcanzado el octavo puesto.

Para elaborar esta clasificación, la publicación ha tenido en cuenta numerosos parámetros como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística. Entre los aspectos más valorados destacan las puntuaciones obtenidas por las últimas añadas según la crítica internacional y el índice de satisfacción de los visitantes reflejado en plataformas como Tripadvisor o Google.

"España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo"

También se ha analizado el compromiso medioambiental y social de cada elaborador, incluyendo certificaciones de calidad y las medidas de sostenibilidad implementadas.

El presidente de Marqués de Murrieta, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, ha señalado que el "extraordinario reconocimiento" ha sido recibido con "inmensa alegría y humildad" que reafirma su "convicción" de que "España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo".

El primer vino fino de Rioja en 1852

"Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto",

Marqués de Murrieta es también el origen del vino de Rioja. Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos, elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852 buscando la máxima calidad. Al cabo de 73 años, en 1925, se creó como tal la DOCa Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España. Por su parte, González Byass nació en 1835.