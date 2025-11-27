Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento de prestigio

La mejor bodega de Europa y tercera del mundo es española

The World's 50 Best Wineries 2025 sitúa en el tercer lugar del podio planetario a la riojana Marqués de Murrieta y en el octavo, a la jerezana González Byass

El edificio de la bodega riojana Marqués de Murrieta.

El edificio de la bodega riojana Marqués de Murrieta. / El Periódico

La edición internacional de la revista 'Forbes' ha reconocido a Marqués de Murrieta como la mejor bodega de Europa y la tercera mejor del mundo en su 'ranking' The World's 50 Best Wineries 2025. La clasificación sitúa en el número uno a la bodega chilena Santa Rita, seguida por la australiana Magill Estate. Hay otra española en la selecta lista: se trata de la jerezana González Byass, que ha alcanzado el octavo puesto.

Para elaborar esta clasificación, la publicación ha tenido en cuenta numerosos parámetros como el prestigio de los vinos, la relevancia histórica de cada bodega y la calidad de su propuesta enoturística. Entre los aspectos más valorados destacan las puntuaciones obtenidas por las últimas añadas según la crítica internacional y el índice de satisfacción de los visitantes reflejado en plataformas como Tripadvisor o Google.

"España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo"

También se ha analizado el compromiso medioambiental y social de cada elaborador, incluyendo certificaciones de calidad y las medidas de sostenibilidad implementadas.

El presidente de Marqués de Murrieta, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, ha señalado que el "extraordinario reconocimiento" ha sido recibido con "inmensa alegría y humildad" que reafirma su "convicción" de que "España es el hogar de algunos de los mejores vinos del mundo".

El primer vino fino de Rioja en 1852

"Ser considerados una de las mejores bodegas del planeta es un honor que compartimos con todos los que forman parte de nuestra historia. Seguiremos trabajando con responsabilidad y con tesón intentando llevar el nombre de Rioja y de España a lo más alto",

Marqués de Murrieta es también el origen del vino de Rioja. Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos, elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852 buscando la máxima calidad. Al cabo de 73 años, en 1925, se creó como tal la DOCa Rioja, la Denominación de Origen más antigua de España. Por su parte, González Byass nació en 1835.

Restaurante L'Aliança: la pareja audaz que siembra alta cocina rural en una casa de 1919

La mejor bodega de Europa y tercera del mundo es española

6 restaurantes nuevos y 1 histórico para disfrutar del puente de la Constitución en Madrid

"Si no pueden amar nuestro país no los queremos"”: Trump se lanza contra la inmigración tras el ataque en DC

Venezuela cumple su amenaza y revoca la concesión de varias aerolíneas, entre ellas Iberia

Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan

Una catalana, la persona más longeva del Panel Europeo de Ciudadanos: "No hablamos lo suficiente con los jóvenes"

H10 Palacio Colomera, el nuevo emblema del lujo hotelero en Córdoba

