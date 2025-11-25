2 bodegas catalanas, entre las mejores del mundo con experiencias enoturísticas (y otras noticias vitivinícolas)

El panorama vitivinícola es tan rico y variado como un buen cupaje. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier amante del vino. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que suecede en las bodegas.

Una botella de cava de la bodega Gramona, en Sant Sadurní. / Pau Arenós

Perelada y Gramona, entre las mejores bodegas del mundo con experencias enoturísticas

Celler Perelada, en el Alt Empordà, y Gramona, en el Alt Penedès, han aparecido en la lista The World's Best Vineyards de las bodegas que mejor combinan la excelencia vitivinícola con las experiencias enoturísticas de gran nivel. La clasificación ha sido elaborada por más de 500 expertos de todo el planeta, que han coronado a Vik, en Chile. Celler Perelada, que fue abierta en 2022 y ya recibe unos 25.000 visitantes al año, ha pasado del puesto 57º de 2024 al 22º, gracias a su arquitectura, sostenibilidad, oferta gastronómica y forma de explicar la identidad del Empordà a través del vino. Por su parte, Gramona repite en el puesto 25º por su compromiso con la viticultura biodinámica y sus espumosos, que descansan entre 24 y más de 150 meses.

Josep Maria Pujol-Busquets, fundador de la bodega Alta Alella, que ahora pasa a llamarse Art Laietà, con su hija, Mireia. / Jordi Gatell

La bodega Alta Alella pasa a llamarse Art Laietà

Después de más de tres décadas de trayectoria familiar, la bodega Alta Alella, impulsada por la familia Pujol-Busquets Guillén, inicia una nueva etapa bajo el nombre Art Laietà, que se traduce en una nueva identidad visual. El proyecto quiere destacar el arte de hacer vino como oficio y el vínculo profundo con el territorio, recogiendo la esencia de las elaboraciones de la bodega. "No es un punto y aparte, sino la continuidad de una manera de hacer basada en la personalidad, la sostenibilidad y la autenticidad", destaca Josep Maria Pujol-Busquets, su fundador. La nueva marca agrupa bajo un mismo paraguas todos los vinos y espumosos elaborados en la finca: desde los amparados por la DO Alella y la DO Cava hasta los naturales del Celler de les Aus, un proyecto pionero en la producción de vinos sin sulfitos y de mínima intervención. "El vino es cultura, paisaje y emoción. Art Laietà es un homenaje al territorio que nos ha visto crecer y a las generaciones que nos han precedido más de 2.000 años”, explica Mireia Pujol-Busquets, segunda generación y directora adjunta de la bodega.

'Resucita' la bodega subterránea más antigua de Castilla y León

Nueva bodega en Ribera del Duero, Coto de Caleruega, que se estrena con Roble 2024, un tinto a base de tempranillo y merlot. Nace con 370 hectáreas de viñedo propio, a una altitud de entre 960 y 1.070 metros, y cuenta con un equipo que lideran Lluís Laso, enólogo con una visión innovadora, y Javier Vicente, ingeniero agrónomo con un profundo conocimiento del terreno. La particularidad de esta nueva empresa es que, en una de sus fincas, está la bodega subterránea más antigua de Castilla y León, donde el rey Alfonso VIII (1.155-1.214) conservaba sus vinos. El primer documento referido al enclave data de 1179, aunque podría ser anterior, ya que en esa zona pudo existir una villa romana. Consta de una única nave de 25 metros de longitud, 4 de anchura y 5 de altura. En ambos lados se distribuyen 12 'capillas' donde se colocaban cubas y tinajas, y además dispone de un pila para recoger el agua de un manantial interior.